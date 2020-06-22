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22 июня 1941 года в цвете

09:26. 22 июня 2020 97 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Начало Великой Отечественной Войны в цветных кадрах кинохроники.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5967092.html

Метки: 1941, 22 июня, великая отечественная война, Видео, история, колоризация

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