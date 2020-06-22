1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1989. Военные училища
Рязанское высшее воздушно-десантное командноме училище имени В.Ф. Маргелова
Тренировка на макете самолета ИЛ-76
Воспитанник, использующий РПГ-7
Суворовское военное училище
Генерал-майор Владимир Константинов
Родное Ленинградское СВУ.
Тоже во флешмобе учавствовал?
Читальный зал шикарный.
Нет это уже после меня ))
А Читальный зал единственное не уничтоженное помещение.
Есть ещё Мальтийская капелла на территории.
Вообще там внутри всё круто.
Огромные залы превращённые в казармы.
Мы в волейбол играли потолки 7 метров.
Но всё уже покрашено военной краской.
Хотя паркет местами оригинал.
Ох я его в своё время устал тереть ))
Кстати……
Лично сверлил гранитный подоконник.
Оказывается это прим 1см гранитной штукатурки а дальше дерево.
Но в упор не отличишь от настоящего.