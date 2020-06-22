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1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1989. Военные училища

09:45. 22 июня 2020 129 просмотров 3 коммент. Опубликовал:

Рязанское высшее воздушно-десантное командноме училище имени В.Ф. Маргелова


Тренировка на макете самолета ИЛ-76


Воспитанник, использующий РПГ-7

Суворовское военное училище


Генерал-майор Владимир Константинов


Построение во дворе училища


Читальный зал, бывшая часовня


В коридоре училища


Изучения автомата Калашникова


Воспитанник с РПГ-7й


Урок биологии


Урок физики


Урок физики


Источник: https://humus.livejournal.com/7275930.html

Метки: история, Москва, образование, Россия, рязань, фото

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 19584 1898
    Русофил 22 июня 2020 в 10:05

    Родное Ленинградское СВУ.

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    • 3717 3509
      KTРусофил 22 июня 2020 в 10:57

      Тоже во флешмобе учавствовал?
      Читальный зал шикарный.

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      • 19584 1898
        РусофилKT 22 июня 2020 в 11:13

        Нет это уже после меня ))
        А Читальный зал единственное не уничтоженное помещение.
        Есть ещё Мальтийская капелла на территории.
        Вообще там внутри всё круто.
        Огромные залы превращённые в казармы.
        Мы в волейбол играли потолки 7 метров.
        Но всё уже покрашено военной краской.
        Хотя паркет местами оригинал.
        Ох я его в своё время устал тереть ))
        Кстати……
        Лично сверлил гранитный подоконник.
        Оказывается это прим 1см гранитной штукатурки а дальше дерево.
        Но в упор не отличишь от настоящего.

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