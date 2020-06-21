Виктор Цой и его “Кино”. Диана Романова. Ко Дню рождения музыканта. (Запись 2018 года)
16:33. 21 июня 2020 124 просмотра 4 коммент. Опубликовал: feedmatic
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Как известно, у животного есть лишь среда, в то время как человек «обладает миром» (Макс Шелер); однако мир человека относится к сверхмиру так же, как среда обитания животного относится к миру человека. И это означает, что подобно тому, как животное, находясь в своей среде, не в состоянии понять человека и его мир, так и человек не может иметь представление о сверхмире.
Зато не стал похож на Ефремова
Не успел. Хотя бухал знатно.
Благодаря таким людям, как Витя Цой, был уничтожен СССР.
П.С.
В этой песне https://youtu.be/9msmCgJdr24 имеется призыв к действию, который народом был воспринят как призыв к революции, что и случилось в 1991 году.
Наверное Андропов и Крючков недоглядели.
А может им пофигу было.