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“Touch in Public”

08:06. 21 июня 2020 225 просмотров 3 коммент. Опубликовал:


Отличный клип на тему происходящего в США.



* * *

Плюс бодрая нарезка подавления беспорядков за последние недели.



С Ютуба ее удалили, так что пришлось выкачать из твиттере и перезалить на хостинг ЖЖ.







Очень удобные ролики. Когда США будут где-то вякать про полицию и протестующих, можно смело к ним отсылать.

PS. Также порадовал Facebook, который посчитал, что картинка ниже "Не нарушает принципы сообщества". При этом в комментариях https://twitter.com/TrueBLB/status/1274325886016335872/photo/1 жалуются, что при этом например у человека заблокировали объявление о продаже дротиков. Также резонно задается вопрос, забанили бы эту картинку, если бы вместо полицейского был ЛГБТ-активист?





В общем, "это норма" (с)


Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5965110.html

Метки: facebook, беспорядки, Видео, полиция, протесты, США, цензура

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