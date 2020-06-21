Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Скрытые русские технологии. Почему в нас нуждается полмира

22:33. 21 июня 2020 121 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Россия обладает уникальными, не имеющими аналогов технологиями. Но из-за ограниченности нынешнего слоя чиновников и государственных управленцев мы не можем ими воспользоваться.

Одежда “Великоросс”: https://greatrussianstyle.ru
Поддержать канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Книжный магазин ДеньТВ http://bit.ly/dentv-shop

#ДеньТВ #Апгрейдчеловека #СергейХапров #СергейХарцызов #новыетехнологии #русскиетехнологии #цифровизация #государственноеуправление #ноухау #справедливость #цифроваяэкономика #экономикаКитая #шёлковыйпуть #российскаяэлита #сменаэлит

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7cfMiJJNzc8

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
То, что должен знать каждый русский
...с нами, русскими? Потому что нас насильно используя специальные пси технологии оболванивания, сдвинули...никогда не скудеет». Вот почему наши русские дореволюционные купцы осознавая закон ...от жизни всё что можешь», скрыт ещё и смысл полного саморазрушения...
Новинка технологов. Мотоцикл на магнитном двигателе [Экологичный транспорт]
...русская наука? Как научная мафия уничтожает новейшие разработки. Почему...уровня. У нас создавались абсорбционные холодильники...Почему Японцы не смогли внедрить в свою промышленность альтернативные технологии...чтобы не только скрыть свою научную несостоятельность...
Исследование русского языка. Продолжение
..., устройство, технология или, по-другому, что, для чего, куда, зачем, почему… Отвечая... рвением пытаются исказить суть предназначения Русского слова? Почему от 49 букв буквицы... с таким рвением хотят от нас скрыть. Давайте рассуждать с научной точки...
Научный переворот. Сергей Салль [Прорывные технологии]
...нас. Где можно увидеть опытные образцы новейших прорывных технологий...? Возможны ли бестопливные электрогенераторы? Возможно ли бесплатное электричество? Почему...по-видимому, русским физиком Николаем ... не только скрыть свою научную несостоятельность...
Технологии скрытой рекламы
... от курения. Почему возникла скрытая реклама? Это ... самые преуспевающие из нас, должно быть, ...Золотая бочка», водки «Русский стандарт», автомобиля Toyota Camry... ответственность! Product placement – Технологии скрытой рекламы (Березкина Ольга). Конец...
Языковые доказательства древности русской цивилизации
... слово уста (губы). Почему у нас имеются два слова для...С-АН-СКРЫТ, то есть “© этим скрыт” поясняется только по-русски.Профессор ...а отлиты из него. Технология отливки из камня также ... изготовить, нужно использовать сложную технологию. Брат Иувала по отцу...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)