Скрытые русские технологии. Почему в нас нуждается полмира
Россия обладает уникальными, не имеющими аналогов технологиями. Но из-за ограниченности нынешнего слоя чиновников и государственных управленцев мы не можем ими воспользоваться.
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