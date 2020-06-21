Русист из Китая: Война учит, что Победой надо дорожить

«Мы не можем не понимать значения Победы над фашистами для русского народа и для народов всего мира. Так что русский язык для нас — не только язык русской нации, он ещё и язык Надежды, язык Веры, язык Победы», — пишет в своем эссе «Автограф Победы. О войне и мире на уроках русского языка» русист из Китая Линь Мэй.

Она профессор Института русского языка и сотрудник Центра исследования зарубежной филологии и прикладной лингвистики в Сианьском университете иностранных языков.

Педагог уверена: нет ни одного русиста, который бы ни рассказывал на уроках русского языка о Великой Отечественной войне. Ее студенты тоже написали работы на эту тему. Линь Мэй признается, что не ожидала таких успехов: в сочинениях нет изложения информации, которую легко найти в интернете. Кто-то рассказал историю своего деда, который боролся с фашизмом вместе с советскими солдатами, кто-то посмотрел российский фильм «Сталинград» и написал об этом, а кто-то вспомнил о Ленинградской симфонии Шостаковича…

«Работы разные, но в них есть общее. Это ответственность нового поколения за сохранение исторической памяти перед человечеством. В своих размышлениях о войне студенты представляют себя не рассказчиками, которые только передают информацию, а участниками событий, способными переосмыслить ошибки прошлого ради будущего», — размышляет русист.

Линь Мэй отмечает, что её ученики записывают рассказы своих прадедов, которые прошли жестокие военные годы. Став свидетелями дружбы народов, старое поколение передает молодому уникальные эмоции.

Есть у современных китайцев и личные впечатления от встречи с российским опытом сохранения исторической памяти. До пандемии поток студентов-русистов из Китая в Россию все нарастал. И выставки книг, кинофестивали, годы молодежных обменов, по мнению Линь Мэй, способствуют взаимопониманию.

В последние годы не менее десяти российских фильмов о Великой Отечественной войне вышло на экраны Китая, российские книги на данную тему здесь переведены и опубликованы, с триумфом прошли гастроли Санкт-Петербургского театра «Мастерская» с поставкой «А зори здесь тихие» … Неслучайно, считает русист, все это вызывает у китайской молодежи огромный отклик. «У народов обеих стран есть общее переживание и воспоминание о горькой и незабываемой войне, и настойчивости и храбрости непобедимых народов», — пишет она в эссе на конкурс.

Но в то же время очень трудно бороться с историческими фейками, которые студенты встречают в Сети. По мнению Линь Мэй, способ бороться с ложью только один: воспитывать в молодежи способность анализировать информацию. «Поверьте, наши ученики способны думать самостоятельно и заметить нарушения логической связи между историческими событиями. Разве не в этом победа успешного, качественного образования?», — пишет она.

Есть у педагога претензии и к некоторым зарубежным учебникам, которые написаны с применением «грязных» политических технологий. Любая попытка включить ложь в учебники, исказить сущность войны, с её точки зрения, приведет к тому, что в будущем заниматься дипломатией, политикой, экономикой будут люди с искаженными представлениями об истории. А как сказал один мудрец, «забывшие прошлое обречены пережить его заново».

«История дает нам урок. Для наших учеников война — далекое прошлое, но память о войне не уходит, она напоминает нам о кровавых уроках, о том, что победой надо дорожить», — заключает Линь Мэй.

Обложка: Фото: Эммануил Евзерихин/ТАСС

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Источник: https://nstarikov.ru/rusist-iz-kitaja-vojna-uchit-chto-pobedoj-nado-dorozhit-116205