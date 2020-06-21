Протесты и коронавирус

На тему вопросов, а как массовые беспорядки в США повлияют на ситуацию с коронавирусом.За последние две недели в большинстве штатов США наблюдается рост числа заболеваемых коронавирусной инфекцией, даже при том, что по признанию Трампа, он просил ограничить тестирование, так что данные цифры отражают скорее тенденцию, нежели реальные цифры, которые очевидно больше официальных. При этом очевидно, что массы протестующих вряд ли системно тестируются на коронавирус.В общем, протесты подпитываемые Демократической Партией и коронавирус, вкупе с экономическим кризисом, образуют самое настоящее комбо, которое не только напрямую угрожает шансам Трампа на переизбрание, но и будет подвергать в ближайшие месяцы США чудовищным перегрузкам.У нас нечто подобное можно ожидать во второй половине июля, когда после парадов, голосований и прочего, "внезапно" выяснится, что статистика попрет вверх и начнется подготовка к встрече с "второй волной".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5966579.html