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Протесты и коронавирус

21:06. 21 июня 2020 113 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


На тему вопросов, а как массовые беспорядки в США повлияют на ситуацию с коронавирусом.
За последние две недели в большинстве штатов США наблюдается рост числа заболеваемых коронавирусной инфекцией, даже при том, что по признанию Трампа, он просил ограничить тестирование, так что данные цифры отражают скорее тенденцию, нежели реальные цифры, которые очевидно больше официальных. При этом очевидно, что массы протестующих вряд ли системно тестируются на коронавирус.

«Когда вы проводите тестирование в таких масштабах, вы выявляете больше случаев. Поэтому я сказал своим людям: „Пожалуйста, замедлите тестирование, а они проверяют и проверяют“», — сказал президент.
Представитель Белого дома позднее сообщил журналистам, что «очевидно, это была шутка».
Вместе с этим Трамп объявил, что школы в США должны открыться этой осенью, так как дети имеют сильную иммунную систему и менее уязвимы к коронавирусу.
«Дети намного сильнее нас. Давайте откроем школы, пожалуйста. Мы должны их открыть, мы должны их открыть осенью», — сказал Трамп.
По данным американского университета Джонса Хопкинса, за прошедшие сутки от коронавируса в США скончались 568 человек, всего — 119,7 тыс. С начала пандемии в стране заболело 2,2 млн человек.

В общем, протесты подпитываемые Демократической Партией и коронавирус, вкупе с экономическим кризисом, образуют самое настоящее комбо, которое не только напрямую угрожает шансам Трампа на переизбрание, но и будет подвергать в ближайшие месяцы США чудовищным перегрузкам.



У нас нечто подобное можно ожидать во второй половине июля, когда после парадов, голосований и прочего, "внезапно" выяснится, что статистика попрет вверх и начнется подготовка к встрече с "второй волной".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5966579.html

Метки: инфографика, коронавирус, протесты, США

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