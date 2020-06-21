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Политическая партия Black Lives Matter

03:54. 21 июня 2020 130 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Вдогонку к чудесной подборке https://colonelcassad.livejournal.com/5964259.html про Прекрасную Воканду будущего. Отличный ролик Такера Карлсона, где у него знатно подгорает с происходящего в США.
Особенно порадовали примеры торжества толерантности в "Империи добра".



Присоединясь к требованиям протестующих – полицию в США надо распустить. А затем рассмотреть вопрос о вооруженных силах и спецслужбах, там тоже много расистов. Жгите.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5964659.html

Метки: байден, выборы, протесты, расизм, США, Трамп, юмор

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