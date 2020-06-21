Главная » Невероятное в мире, Политика

Погромы в Штутгарте

16:52. 21 июня 2020 91 просмотр Нет комментариев Опубликовал:


Пока в Тюрингии вешают флаги со свастикой https://colonelcassad.livejournal.com/5965665.html, в Штутгарте прокатились погромы и мародерство.
Все как в США – драки с полицией, погромы магазинов, мародерство и прочие прелести необходимые, чтобы почтить Джорджа Флойда.











































На фоне США все достаточно вяло, даже парочку зданий не сожгли, так, чуток магазины пограбили.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5965892.html

Метки: беспорядки, Видео, Германия, мародерство, погромы, полиция, протесты, штутгарт, юмор

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
«Либералы» и их соитие с Кремлём
Митинг «Москва для всех!» 26.12.10 Часть первая. Беседа с либеральным интеллигентом, боевые дроиды и «коричневая чума».Мне недавно довелось поговорить со своим знакомцем из Новосибирска. Умный человек, преподаватель. От природы наделён острым и циничным ...
Еврейская эстрада на русском языке
Россияне верят, во что им скажут. Сначала все в коммунизм верили, до этого в царя и попов верили, потом верили что Пугачёва - русская женщина. А вот, как пишет «Политический журнал» в статье «Загробный рай» со ссылкой на источник в РПЦ, примадонна ...
Духовник всея Руси оказался невеждой
В конце прошлого года главный поп России опять оскандалился. В этот раз дело было не в беспошлинном ввозе алкоголя и табачных изделий, которым долго занимался Гундяев, а в элементарном невежестве, недопустимом для такого сана... Патриарх Кирилл назвал ...
Ритуальное убийство детей в Севастополе
Каждый год перед праздником иудейской пасхи погибают дети. Не только русские дети. Человеческие жертвоприношения совершаются почти во всех «цивилизованных» странах. В угоду дикому, человекообразному зверью гибнут тысячи детей... Убитые девочки Севастополя...
Предсказания судьбы России
Предсказания 1996 года ясновидящей Валерии Кольцовой:«К 2009 году созреет мощный Мировой Экономический Кризис — этот кризис потрясёт Америку сильнее, чем Великая Депрессия, доллар обесценится и превратится в бесполезную бумажку, а его место в мире для ...
Еврейская прививка человечеству
СКАЧАТЬ 13.6 МБ Рекомендую скачать, пока не прикрыли. На ютюбе провисел ровно 6 минут, засекаем прожидовленность яндекса.Источник http://via-midgard.info/

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)