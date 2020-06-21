Погромы в Штутгарте
16:52. 21 июня 2020 91 просмотр Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Пока в Тюрингии вешают флаги со свастикой https://colonelcassad.livejournal.com/5965665.html, в Штутгарте прокатились погромы и мародерство.
Все как в США – драки с полицией, погромы магазинов, мародерство и прочие прелести необходимые, чтобы почтить Джорджа Флойда.
На фоне США все достаточно вяло, даже парочку зданий не сожгли, так, чуток магазины пограбили.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5965892.html