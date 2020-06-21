Оружие победы: как наглядная агитация помогла Вьетнаму победить коронавирус (ФОТО)

Григорий Трофимчук — о наглядной агитации Социалистической Республики Вьетнам в борьбе с пандемией и о строительстве социализма.

Находясь в Социалистической Республике Вьетнам (СРВ), я очень внимательно изучал всё, что связано с партийной тематикой и строительством социализма, уделяя особое внимание уличным плакатам. Могу сказать, что они отличаются от аналогичной наглядной агитации, которая тиражировалась в СССР. Это не жёсткая пропаганда, а намного более мягкая подача — популяризация идеи.

Во вьетнамской визуальной политической продукции нет намеренного упора на мощь, патетику, нет резких форм и угловатости линий. Если сказать проще, то вьетнамский политический плакат выглядит по-доброму, как необходимое и ненавязчивое, почти родительское напоминание, чем страна обязана своей ведущей идеологической силе и её основателю.

На большинстве изображений Первый президент Хо Ши Мин окружён представителями различных профессий, детьми. Отсюда и та доброта, которой наполнена вся политическая графика, которой на вьетнамских улицах не так уж и много, — в СССР в этом смысле тоже был некоторый перебор.

Проезжая по одной из улиц Ханоя, я обратил внимание на местную школу. Чистая, светлая, огромная площадка. В прямом смысле слова, территория будущего. Радость, с которой возле школы громко общались ученики, просто висела в воздухе, создавая невероятную атмосферу счастья. Собственно, это меня и привлекло, и я специально попросил остановить машину, чтобы пропитаться этой энергетикой.

А на ограде школы висел как раз один из таких плакатов. Поэтому любому, даже совсем постороннему, случайно попавшему сюда человеку, было видно: вот плакат, — а вот она реальная жизнь, которую этот плакат иллюстрирует, но и формирует с такой неподдельной и искренней любовью.

Никакого формализма в идеологической сфере нет и близко. Это говорит об огромном практическом, жизненном опыте руководителей Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), так как именно он помог найти в сфере политической графики наиболее точную тональность, которая помогает вьетнамцам в их повседневной жизни.

Сегодня этот визуальный ряд дополнен наглядной агитацией на тему борьбы с COVID-19, где Вьетнам, по всем статистическим данным, занимает одно из ведущих мест (с нулевым количеством жертв). Плакаты демонстрируют эту борьбу и эти достижения, как всегда, в простой и доступной форме.

Плакаты продолжают «бороться» уже на новых важных фронтах. И эти линии борьбы тоже связаны с дальнейшим строительством, упрочением социализма в этой удивительной стране и в этом крепком государстве.

Скажу больше. Вьетнам был, безусловно, прав, не изменив себе и своей линии жизни после исчезновения СССР. Он сохранил идеологическую основу, и теперь видно всем: социалистический Вьетнам на порядок выше любой формы так называемой западной демократии.

Другими словами, Вьетнам победил и в этой большой битве, битве идеологий. Хо Ши Мин был во всём прав, энергетика его учения работает бесперебойно.

Да и потом, следует подчеркнуть, что реформы декабря 1986 года были инициированы КПВ абсолютно осознанно. А не спонтанно, как это было у Горбачёва, когда всё в стране, из-за его непродуманных шагов, типа «сухого закона» в самом начале бурной, но короткой деятельности этого несчастного генсека, вдруг повалилось само. И этим обвалам приходилось давать какие-то наспех придуманные названия: «ускорение», «перестройка», «гласность», «хозрасчёт» и т. п.

Не верьте тем, кто говорит, что СССР распался из-за неэффективности его хозяйственно-политической системы или из-за резкого падения мировых цен на нефть. Союз пропал по простой причине: в силу человеческого фактора, когда на высшем государственном посту оказалась полностью непригодная для этого фигура. Поэтому кадры как решали когда-то всё, так и решают до сих пор, в ту или иную сторону — и этот закон вечен. Вьетнам должен вынести отсюда необходимые уроки.

Теперь всё это уже позади. Вьетнам выжил, выстоял, взлетел ещё выше. И теперь Азии требуются новые символы, с новой группой лидеров внутри и во главе неё. И эти символы, знаки — тоже инструменты глобальной популяризации страны.

С 60-х годов прошлого века в мировой экономике возник, как известно, запоминающийся образ четырёх «азиатских тигров» или «драконов»: Южная Корея, Сингапур, Гонконг, Тайвань. Все другие классификации и определения, относящиеся к развивающимся странам, были настолько наукообразными, что не вошли в мировое общественное сознание.

Да и действительно: кто сможет запомнить такие термины, как «Новые индустриальные страны» (к которым относились и те четыре «тигра»), «Новейшие индустриальные страны», «Перспективные индустриальные страны» (к которым, по некоторым оценкам, относился Вьетнам) и т. п. Я ими здесь тоже не пользуюсь, в противном случае книгу никто не будет читать.

Поэтому на новом этапе азиатского развития необходимо новое яркое обозначение азиатских стран, которые вырвались вперёд за последнее время, в первом столетии третьего тысячелетия, включая и Вьетнам. Называть их «тиграми» или «драконами» второй, третьей волны было бы слишком тривиально, это запутает наблюдателей, к тому же любая вторичность является слабой копией оригинала и не имеет нужной энергетики.

Необходим абсолютно новый зрительный образ, который бы закрепил роль и место этих стран в геоэкономике как на данный момент, так и в исторической перспективе. «Буйволы» или что-то ещё? А может, какая-то мощная и красивая птица? Кстати, буйвол — это труженик, добывающий всё своим трудом, в отличие от тигра — агрессора и очевидного хищника, который никогда в своей жизни не работал. В этом случае, возможно, будет получен ответ на вечный вопрос природы, кто сильнее, буйвол или тигр. Хотя многие исследователи твёрдо стоят на стороне буйвола.

Думаю, вьетнамским студентам необходимо поработать над вариантами таких образов, и даже может быть, следует учредить специальный конкурс с хорошим призом, — а уж вьетнамская пресса распространила бы этот символ по всему миру. Она, эта далеко не рядовая пресса, как мы уже убедились, научилась это делать как надо.

Наглядная агитация работает и в других сферах народной жизни — в частности, в спорте. Массовые занятия физкультурой, под музыку — один из любимых ежевечерних видов активного отдыха ханойцев. Поезжайте туда, пройдите по улицам, и вы всё увидите сами. Завет Хо Ши Мина, с архивного плаката из Музея его имени, где Президент лично поднимает гантели, реализуется неукоснительно и с большим удовольствием. Уверен, что и современные достижения вьетнамских сборных по разным видам спорта имеют, в своей основе, ту же идеологическую энергетику.

Политический плакат во Вьетнаме — без всякого пафоса, без высоких слов помогает строить и жить, как в прекрасной советской песне. И надёжно защищать то, что построено.

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