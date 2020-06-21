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На что Россия тратит нефтедоллары. Утверждены проекты

19:40. 21 июня 2020 90 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

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Накануне стало известно о решении профинансировать из средств Фонда национального благосостояния, который формируется в основном за счёт продажи нефти и газа, ещё 15 российских проектов. В том числе те, которые мы давно ждали. Расскажем о них, о том, кто опять недоволен таким решением, а также о интересных технических новинках недели, позитивных новостях и настоящих героях.

00:00 Вступление
00:31 Решение принято
01:28 Новости недели
03:01 Интересные технологии
04:54 На что потратят средства
07:10 История одной кузни
08:27 Герой этой недели

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qojziu5VeSg

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