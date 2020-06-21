Лучшие фото с конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2020

Животные тоже шутят! И в этом можно убедиться, взглянув на удивительные фотографии, которые участвуют в этом году в ежегодном конкурсе Comedy Wildlife Photography Awards. В этом году он продлится до 30 июня, но уже сейчас лучшие фотографии забавных животных перед вами.

"Тяжелая ночь." Северная карликовая сова, Канада

Энтони Буччи / Comedy Wildlife Photo Awards 2020

"Позитив!" Львята, Кения

Ярон Шмид / Comedy Wildlife Photo Awards 2020

"Смущенный." Тюлень, Великобритания

Джохам Сиггессон / Comedy Wildlife Photo Awards 2020

"Танцы с песком". Бурый медведь, Аляска, США

Джанет Майлз / Comedy Wildlife Photo Awards 2020

"Смеющаяся морская выдра". США

Дэвид DesRochers / Comedy Wildlife Photo Awards 2020

«Истинное имя». Желтые птицы с желтыми воротничками, Танзания

Томас Григолейт / Comedy Wildlife Photo Awards 2020

"Смеющийся Бегемот". Мать и ребенок, Кения

Манодж Шах / Comedy Wildlife Photo Awards 2020

«Смеющийся сток». Зебра, Кения

Танвир Али / Comedy Wildlife Photo Awards 2020

«Слишком поздно, Робак, слишком поздно». Эстония

Элвин Таркмис / Comedy Wildlife Photo Awards 2020

"Маэстро." Равнокрылая стрекоза, Филиппины

Рейнанте Мартинес / Comedy Wildlife Photo Awards 2020

"Ходить по воде." Фламинго, Танзания

Томми Мис / Comedy Wildlife Photo Awards 2020

«Легкая борьба». Львята, Танзания

Ярин Кляйн / Comedy Wildlife Photo Awards 2020

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10312155.html