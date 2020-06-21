Лучшие фото с конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2020
Животные тоже шутят! И в этом можно убедиться, взглянув на удивительные фотографии, которые участвуют в этом году в ежегодном конкурсе Comedy Wildlife Photography Awards. В этом году он продлится до 30 июня, но уже сейчас лучшие фотографии забавных животных перед вами.
"Тяжелая ночь." Северная карликовая сова, Канада
"Позитив!" Львята, Кения
"Смущенный." Тюлень, Великобритания
"Танцы с песком". Бурый медведь, Аляска, США
"Смеющаяся морская выдра". США
«Истинное имя». Желтые птицы с желтыми воротничками, Танзания
"Смеющийся Бегемот". Мать и ребенок, Кения
«Смеющийся сток». Зебра, Кения
«Слишком поздно, Робак, слишком поздно». Эстония
"Маэстро." Равнокрылая стрекоза, Филиппины
"Ходить по воде." Фламинго, Танзания
«Легкая борьба». Львята, Танзания
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10312155.html