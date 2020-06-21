День медработника: Путин раздал награды за борьбу с К-вирусом
Владимир Путин подписал указы о награждении работников российских медицинских и научных учреждений за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и профессионализм, проявленные при исполнении профессионального долга, орденом Пирогова и медалью Луки Крымского.
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Звание Героя труда за борьбу с коронавирусом присвоено пяти врачам, в том числе Денису Проценко.
Кроме того, орден Пирогова за борьбу с коронавирусом получит руководство и сотрудники центра вирусологии «Вектор» и центра «Микроб».
Ну, а «Русская Весна» поздравляет всех людей этой благородной профессии с профессиональным праздником и напоминает, что благодарить врачей нужно не только в рамках акции «Спасибо врачам», когда в соцсетях начинают публиковать красивые фотографии, а каждый раз.
Простое «спасибо, доктор» вместо поджатых губ согреет сердце врача.
Это тяжёлый труд: реаниматологи выглядят старше всех на встречах выпускников, ежедневное почти военное положение прибавляют морщин, участковые терапевты и педиатры стаптывают немало пар обуви, идя на вызовы, хирурги и операционные сёстры порой часами стоят у стола, забывая о боли в ногах.
С праздником, люди в белых халатах!
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Источник: https://rusvesna.su/news/1592724412
Итальянец Стефано Монтанари выложил видео с доказательствами: Вторая волна коронавируса будет в интересах фармкомпаний.
Вторая волна искусственного вируса будет в виде нового и более мощного вируса.
Интересов здесь нет.
Волна искусственного вируса будет в интересах искусственного вируса.
с праздником, радость моя, вредоносная.
Когда это я была вредоносная? От меня всем только польза и радость. Только надо ко мне подход знать.
..в России запустить новую волну не дадут, это не так просто технически и купируется возобновлением карантина в конкретном регионе. А города, где есть консульства супостатов, контролируются особо
а вот в Минске батька конкретно подставился, не имея реальных механизмов контроля ситуации.
очень удивлюсь, если дней за десять до “дня выборов”, там не произойдет вспышка агрессивного штамма. Все условия для этого, включая безвизовый режим для западных диверсантов, уже созданы..”
-Как только Мишустин анонсировал проверку Минюстом его указов(собянинская группа при Госсовете), бац! И уже почти все ограничения будут сняты до 1 июля… Никогда такого не было – и вот опять… ))) По статистике при этом ничего кардинально не поменялось, самоизоляция как была ниже плинтуса по всей стране, так и остаётся ”
-Кремль объяснил разницу в полномочиях Собянина и Мишустина по вирусу
Координационный совет Михаила Мишустина обладает приоритетом над рабочей группой Сергея Собянина в Госсовете. Функция структуры, которую возглавляет мэр Москвы, заключается в выработке рекомендаций для регионов, объяснил Песков
П.С. Вирус,уличные погромы в США и немного в европах-всегда чьи-то спектакли ,особенно в кризис и тем более перед выборами.Но какой материал СМИ ,статьи на одну тему с вариациями и ни о чем конкретно.
Так они Вам всё и скажут, догонят и все расклады покажут, что и куда. Ха! Жуйте дозволенную жвачку и будьте довольны.
Мне хочется обнять своих коллег,
Всех, кто на сутках не смыкает глаз.
Я знаю, как устроен человек,
Который на беду смотрел не раз…
Который мчался под сиреной в ночь.
Или в палатах старых гор.больниц
Спешил кому-то вновь и вновь помочь,
Не замечая недовольных лиц.
И крепким кофе разбавлял свой сон…
(Хотелось так прилечь и отдохнуть!)
Но местный дребезжащий телефон
Тебе не дал, конечно же, уснуть…
По каплям раздавая людям свет,
Надежду сберегли в своей душе.
Профессии почетней в мире нет,
Профессии достойней и важней…
Мне хочется обнять своих коллег!
Кто держит жизнь в ладонях каждый час.
Я знаю, как какой устроен человек,
Который на беду смотрел не раз…