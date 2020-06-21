День медработника: Путин раздал награды за борьбу с К-вирусом

Владимир Путин подписал указы о награждении работников российских медицинских и научных учреждений за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и профессионализм, проявленные при исполнении профессионального долга, орденом Пирогова и медалью Луки Крымского.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Звание Героя труда за борьбу с коронавирусом присвоено пяти врачам, в том числе Денису Проценко.

Кроме того, орден Пирогова за борьбу с коронавирусом получит руководство и сотрудники центра вирусологии «Вектор» и центра «Микроб».

Ну, а «Русская Весна» поздравляет всех людей этой благородной профессии с профессиональным праздником и напоминает, что благодарить врачей нужно не только в рамках акции «Спасибо врачам», когда в соцсетях начинают публиковать красивые фотографии, а каждый раз.

Простое «спасибо, доктор» вместо поджатых губ согреет сердце врача.

Это тяжёлый труд: реаниматологи выглядят старше всех на встречах выпускников, ежедневное почти военное положение прибавляют морщин, участковые терапевты и педиатры стаптывают немало пар обуви, идя на вызовы, хирурги и операционные сёстры порой часами стоят у стола, забывая о боли в ногах.

С праздником, люди в белых халатах!

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