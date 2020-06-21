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„Человек разумный”: становление и деградация

09:28. 21 июня 2020 157 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Уровни сознания – первичны по отношению к уровням на "шкале цивилизации". Вначале возникает определённый уровень умственной зрелости человека, а затем это отражается на преображаемой его разумной деятельностью окружающей среде.

Естественные условия обитания возникают сами по себе, вне воли и желания отдельных особей.

Сперва не нам решать, где течь реке, а где быть морю. Но цивилизация формирует антропогенный ландшафт, в котором ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С ПРОЕКТА.

Искусственная среда потому и искусственна, что вначале должна быть задумана, и только потом, по плану, воплощается в материальном виде! Потому рассмотрим уровни абстрактного мышления, известного нам в истории человечества.

Высший уровень – требует особо-развитого абстрактного мышления, развитой способности к обобщению в уме. Потребности этого уровня – нормальная жизнь для всех. Стабильная обеспеченность всех окружающих, исключающая эксцессы.

Известная ситуация, несколько лет назад бурно обсуждавшаяся в прессе: дочь богатого человека гуляла с сыном богатого человека, а несколько молодых подонков из трущоб убили их, чтобы завладеть шикарным «джипом», на котором они поехали кататься. Социолог обязан понимать, что случилось: критический уровень имущественного неравенства в прямом и буквальном смысле слова убил тех, кому очень неплохо жилось!

Чтобы не было таких эксцессов, повторяющихся с завидной регулярностью (вот только недавно пьяный муж убил завистливую жену, которая «пилила» его, требуя «денег, денег, денег», «как у других») – нужно устранить критический уровень неравенства. Потому что умный человек понимает, что из чрезвычайного неравенства вырастает чрезвычайная ненависть. А там, где ненависть зашкаливает – не будет ни стабильности, ни мира, ни гармонии.

Но для того, чтобы это понимать – нужно держать в голове целостную картину мира, а это не всем дано. Чаще у человека в голове отчётлива не картина мироздания, а только пятно, в центре которого он сам, а по краям – всё смазано, смутно и непонятно.

Потому что без развития абстрактного мышления, развитой способности обобщать – у человека не может быть «морального мышления», проводящего аналогии между собственной и чужой болью. Здесь пролегает грань между «золотым правилом»[1] философов и «готтентотской моралью»[2] умственно-неразвитых обывателей.

Если в процессе воспитания человека случился срыв, абстрактное мышление недостаточно хорошо разработано, но при этом человек руководствуется здравым смыслом, не слабоумный и не психопат, то мы, социопатологи, говорим про средний уровень.


Средний уровень – стремится к личному, но долгосрочному обустройству в жизни. Высокие абстракции идеалов на среднем уровне мышления непонятны. Но это не отменяет стремления человека сделать самому себе «хорошо, и надолго».

Человек на таком уровне мышления понимает, что для человеческой жизни нужно очень многое: снабжение, жильё, достойный заработок, физический и психологический комфорт, и т.п. И потому его трудно обмануть вороватым манипуляторам! Когда речь идёт про идеалы человечества, такой человек глух, но когда заходит дело про его кошелёк – он достаточно чуток к фальши и лжи. И достаточно расчётлив, чтобы распознать: «меня хотят околпачить и обобрать».

То есть: отнять у меня нужное для жизни, чтобы использовать для себя. Яркий пример: населению перестали раздавать бесплатные квартиры, зато метраж жилплощади у богатых стал значительно больше советского. Ну ведь очевиден же закон сохранения вещества и энергии!

Неужели нужен большой ум, чтобы понять: в одном месте прибыло, в другом убыло? Это и школьник поймёт!

Средний уровень мышления эгоистичен, но рационален. Он не сочувствует чужому горю, но хотя бы видит собственное! И когда он понимает, что его детей лишают будущего – он мотивирован на активное и даже агрессивное действие. Эти люди, по крайней мере, требуют своей доли при разрушении общей жизни.

А почему? А потому, что они понимают происходящее! Они понимают, кто и зачем делает то, что делает. Они не согласны быть дешёвым пушечным мясом для проходимцев и манипуляторов.

Такое несогласие требует понимания. Если ты не понимаешь, что делают с жизнью, с будущим, со страной, с тобой – чему и как ты будешь возмущаться? Если ты не знаешь дороги, то поневоле доверяешься провожатым. А они рассказывают сказки про Европу и путь в неё, обчищая твои карманы, точно так же, как кот и лиса рассказывали сказки Буратине!

Может быть, в Европе хорошо жить. Им. Ты-то тут при чём? И в дворянском поместье тоже сказочная роскошь, но не для крепостного же, и не для подёнщика-батрака! Когда тебя приглашают на пир, надо прежде всего выяснить: гостем или блюдом?

Когда речь идёт о бизнесе, надо понимать, что бизнес делает не только «кто-то», но и «на ком-то». Потому-то так ненавистна система всеобуча миру бизнеса, что она учит за партой закону сохранения вещества и энергии!

Если у человека нет даже среднего уровня абстрактного мышления, даже средненькой способности к анализу – тогда процессы мышления в нём становятся иррациональными, вне логики. Он не делает умозаключений, его ум «свободен от заключения», как мечтают либералы. Его ум – это бессвязные вспышки-картинки устрашающего или услаждающего характера, что напоминает состояние «белой горячки».

В том-то вся и штука, друзья мои, что «белая горячка», состояние бреда и галлюцинаций у цивилизованного человека есть выпадение из нормы мышления, а у дикаря – норма мышления. И это я вам говорю, как человек, многие годы изучавший древние общества, этнографию!

Наш разум отличается от животных тем, что он сформирован не случайным реагированием-отражением, а многими веками культово-монастырской дисциплины. Почему, собственно, и все науки называются «дисциплинами», ибо немыслимы вне дисциплинированного, стабилизированного и охлаждённого мышления.

Изначально же ум отражает всё некритически и бессвязно, как зеркало, если его носить туда-сюда. Или фотоаппарат, если им щёлкать, где попало, или видеокамера, если её прикрепить к движущемуся объекту…

Ценность человеческого разума не в том, что он умеет отражать видимое и реагировать инстинктами на раздражения. Это умеют и все животные, включая низшие виды. Ценность собственно-человеческого начала в уме – это способность, выработанная догматизацией: способность систематизировать, классифицировать отражённое, сортировать отражения на истину и иллюзию, на добро и зло.

Эта дуальная сортировка (придающая эмоциональный окрас «чёрному» и «белому») лежит в основе человеческого разума, выдвинув человека из умственных реакций зоологической среды. Христианское тринитарное мышление (троичность) добавило к этому диалектику, чем и объясняется сила и возможности мышления в христианской цивилизации, её способность к прогрессу.

Тринитаризм к представлениям к плюсу и минусу оценки отражённого добавил алгебру неизвестного знака. Есть хорошее, есть плохое, и есть неизвестное, которое постепенно разбирается в ту или иную сторону. Поэтому христианская цивилизация не замкнулась в цикл зубрёжки, как все остальные, а проявила способности к развитию, преемственно-поступательному линейному движению вверх.

У всех цивилизаций «золотой век» позади, и только одна предполагает «золотой век» впереди. Потому что троичное мышление перспективнее двоичного кода, «да-нет-не знаю» прогрессивнее «да-нет».

Но мы говорим не о тонкостях, которые позволили одним народам пройти дальше, чем другим. Мы говорим о способности человека к аналитической обработки отражённого материала, вне которой вообще нет никакой цивилизации!

Если же человек, как в годину «перестройки» некритически впитывает любые картинки, не умея ни истину от лжи отличить, ни добро от зла, если получается слепота некритического восприятия любых посулов, даже самых нелепых и легко опровержимых средствами логики – то он умалишённый, стремящийся к звериному состоянию.

Такой человек не может удержать уровень цивилизации (инфраструктуры, образования, культурности) ХХ века, но и уровень древнеегипетской цивилизации он тоже не удержит.

Нет никакого абстрактного мышления у «чисто-конкретного» – нет и никакого уровня цивилизованности. Нельзя, понимаете, отделить способность к умственным обобщениям от цивилизации, выросшей целиком из этих способностей.

Мы говорим об очень страшном явлении: о низшем уровне сознания, плавно переходящем в состояние приматов и одомашенных животных.

Низший уровень – «праворадикалы» (впрочем, и «леваки»).

Здесь человек не имеет в голове ни картины мира в целом, ни даже картины собственного долгосрочного обустройства.

На этом уровне мотиваторы поступков – бутылка водки, «булочка от Нуланд», какая-нибудь РАЗОВАЯ подачка, мобилизующая погромщиков.

Человека нанимают не на всю жизнь, а на разовую работу. Что с ним будет потом, когда бутылка за участие в погроме допита – он сам не думает, а его нанимателям неинтересно.

Человек, способный к анализу, составлению картины мира, обобщённых схем типологически-схожих случаев, делает оружие против хищников, строит для них ловушки. Существо, аналитически-бесплодное может только бояться хищников, в лучшем случае – убегать от них, но тоже без какого-то плана, «куда глаза глядят». Ведь именно так и ведёт себя обезьяна, когда за ней гонится тигр. Она испытывает страх и пытается бежать.

Почему же человек сумел не только убежать от хищников, но и потом их одолеть? Да потому что его ум ОБОБЩАЛ! Он вывел понятие «хищника вообще», он обобщил повадки хищника в типологии. Из предыдущих нападений он сделал обобщающий вывод: хищники и дальше будут нападать. Причём в каждом конкретном случае – какой-то один, но, ОБОБЩАЯ, все.

Но, зная будущее – можно к нему подготовиться. Если ты знаешь, что хищники станут в будущем нападать, то ты изобретаешь средства против них. Чтобы изобрести каменный топор – нужно отказаться от идеи отдельного топора для льва, и отдельного для медведя. Идея топора – тоже обобщённая идея.

Если на человека последовательно напали Кравчук, Ющенко, Порошенко и т.п., то человек обязан обобщить их нападения, выведя обобщённый образ вора-приватизатора, находящегося в клановом сговоре с другими такими же. Нужно вывести представление об опасности криминала вообще, а не только отдельных, конкретных его представителей.

Но если у человека уровень мышления примата, то он избавление от каждого Порошенко воспринимает, как избавление от хищности. Тогда как смерть одного тигра ничего не меняет в принципах тигриной охоты. И если в прошлый раз тебя покалечил тигр-альбинос, это не значит, что полосатый тигр к тебе отнесётся иначе!

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Но низший уровень мышления – это бессистемные разовые агрессии или лояльности. Лишённый абстрактного разума, человек не в силах определить себе подобных, себе враждебных, всё то, что марксисты несколько упрощённо именовали «классовой природой». И всё то, что, по сути, является классификацией явлений, основой основ мыслительной деятельности человека.

Человек оказывается во власти УНИКАЛЬЩИНЫ всего и вся, он неспособен сформулировать в уме ни общих бед, ни общих интересов. И если ненавистное человеку зло чуть-чуть изменит имя, сменит маску, поменяет лицо, символ – человек тут же теряет способность осознавать его угрозу.

За идиотскими требованиями «смены лица» – стоит именно эта сущностная беспомощность мышления. С чего они выдумали, что разные лица не могут делать одного и того же зла? И что временщик, калиф на час – лучше того, кто осознал себя «хозяином»?

А ведь борьба с хищностью – это не борьба с отдельно взятым хищником! Уничтожение отдельного хищника, без понимания принципов и свойств хищности, как таковой, делает только одно: расчищает дорогу другим хищникам. И ничего больше.

Ну, убьёте вы донимающего вас льва – и добьётесь только того, что волки станут чаще на вас нападать! Потому что их раньше лев гонял, а теперь их гонять некому.

Но понятие «хищник» – это уже обобщение, уже «универсалия», которой нет в материальной форме. Если вы называете льва и волка общим именем «хищник», то для номиналиста вы кажетесь безумцем. Он укажет вам (и зачастую обоснованно) на множество анатомических отличий льва и волка, доказывая, что у таких разных существ не может быть общего, универсального имени.

Вот Порошенко и Зеленский – они же совсем не похожи! Один толстый, другой стройный, один алкаш, другой наркоман, один шоколадник, другой клоун. И т.п. А вы предлагаете их называть одним словом «хищник-людоед». Вы одно имя предлагаете для двух совершенно не похожих особей!

Мы отвечаем: бессилие в области умственных обобщений есть бессилие в построении систем защиты! Если мы ничего не знаем о враге, кроме его маски, то, бесконечно меняя маски, он бесконечно будет приходить, нами неопознанный. Необходимо поймать суть врага, а не его поверхностную форму! Не сформулировав типологического сходства Порошенко и Зеленского, Юшенко и Кравчука – мы никогда не сможем от них защититься.

Каждое новое лицо будет восприниматься с благожелательной надеждой, раз за разом, каждое старое лицо мы будем запоздало ненавидеть, когда в этом нет уже никакого практического смысла. Нет смысла выяснять, кто лучше, Горбачёв или Ельцин. Оба хуже. Потому что оба подпадают под типологическое единство имени «проходимцы». Так-то они конечно, разные, один лысый, другой волосатый, но нельзя же на этом зацикливаться, не замечая главного!

Чтобы сохранить цивилизацию, и просто выжить, мы обязаны (не право, а обязанность имеем) СНОВА научиться тому, чему разучились, расслабившись.

А именно: способности к аналитической классификации, к выделению сущностного единства всех воров, всех лжецов, всех безумцев. Понятно, что сумасшедший З. Гамсахурдиа очень не похож внешне на сумасшедшего А.Д. Сахарова, но они оба сумасшедшие, и это главное! Не научившись видеть в Сахарове и Дудаеве одно – мы обречены оставаться «глупенькими жертвами обмана и самообмана». Мы будем всякий раз падки на декоративные различия, поверхностные несходства, и никогда не отреагируем адекватно.

Человек на низшем уровне умеет только отражать то, что извне, и потому всегда опаздывает реагировать. Такой человек неспособен к прогностике, он не может предвидеть, не может заранее принять меры – чтобы предотвратить катастрофу. Он может её только задним числом оплакивать.

Когда собственное будущее разрушил своими же руками, а дарованная за это бутылка водки уже вылакана! И не вернёшь ни будущего, ни водки…

Самый развитый умственно человек содержит в уме целый мир. Способен думать о далёком во времени и пространстве.
Умеренно развитый – хотя бы адекватное понимание себя в мире. Он думает хоть и недалеко, но хотя бы трезво.
Недоразвитый «майдаун» – страдает умственным недержанием. Его мысль – блуждание в миражах.

Как рыбу снова и снова можно ловить на крючок, так и майдауна можно снова и снова выводить на майданы, потому что он обладает памятью аквариумной рыбки[3]. И проанализировать уроки прошлого неспособен!

Конечно, и животное очень недовольно тем, кто его постоянно избивает и мучает, запомнив его внешность, запах. Потому у майданных президентов никогда нет шанса выбраться повторно. Но беда-то в том, шанса нет конкретно у них. Обобщить зло до алгебраической формулы – «люди низкого лба» трагически неспособны.

А что такое «алгебра»? Это когда неважно, как зовут выдвинутого воровской средой, а важно, что его выдвинула эта среда. Имя же у него может быть любым – и его легко подставить в алгебраическую формулу, при любом имени остающуюся верной!

+++

История прогресса цивилизации – это, в двух словах, история развития умственной способности обобщать. Человек способен создать добрый мир, если способен обобщать во всемирном масштабе. Человек способен создать неплохой собственный мирок – если способен анализировать и обобщать явления хотя бы вокруг себя самого[4].

Но если человек вообще растерял все навыки абстрактного мышления, умственного обобщения, то он вслед за ними растеряет все общественные и личные блага цивилизации.

Превращаясь в то дикое, грязное, нелепое и безумное существо, которое нам демонстрируют майданы по всему миру, и которое, по сути своей, «вторичный примат», возвращённый в исходно-первобытное состояние беглеца и собирателя дикорастущих корешков доисторической саванны.

[1] «Золотое правило нравственности» — общее этическое правило, которое можно сформулировать так: не делайте другим то, что вы не желаете для себя, и поступайте с другими так, как хотели бы, чтобы с вами поступили. Лежит в основе всех монотеистических религий, индуизма, конфуцианства в Китае, сформулировано рядом древнегреческих философов, И. Кантом и др.

[2] Термин “готтентотская мораль” восходит воспоминаниям христианского миссионера о беседе с одним из представителей южноафриканского племени готтентотов. На вопрос “Что такое плохо?” готтентот ответил: это когда мой сосед побьет меня, угонит мой скот, похитит мою жену. На вопрос “Что такое хорошо?” он же ответил: это когда я побью моего соседа, угоню его скот, похищу его жену.

[3] Ю. Алексеев справедливо и с юмором писал: «10 лет назад вы протестовали против «нечестных выборов». Дескать, Янукович, который тогда вас «подолал», — подтасовал результаты. Устроили большую всеукраинскую дискотеку, месяц пели и танцевали на своем Майдане. В результате — повторные выборы и победа прыщавого Ющенко и «женщины с косой».

А всего через пять лет вы своего вожделенного Ющенко (за которого пели и плясали месяц на морозе) отправили в помойное ведро навсегда. Извиняюсь спросить: а шо так? Що сталося? А потом вы выбрали президентом того же самого «отмайданенного» Януковича (уже без подтасовок, под наблюдением мировых экспертов), и песенка «мы — не быдло, мы — не козлы» получила свежий смысл. Улавливаете? В 2004-м вы орали, что «вы не быдло» — и выбрали Ющенко, а в 2010-м — вернулись назад к Януковичу».

[4] Яркая иллюстрация СРЕДНЕГО УРОВНЯ АБСТРАКТНОГО МЫШЛЕНИЯ – описана легендарным в США менеджером Ли Якокой: «Говорят, что люди голосуют своими кошельками. И действительно, политические взгляды отца колебались в зависимости от уровня его благосостояния. Когда нас настигла бедность, мы выступали за демократов. Демократы, как известно, отстаивают интересы простого народа. Они верят в то, что если ты настроен упорно трудиться и не прикован болезнью к постели, то должен быть в состоянии прокормить свою семью и дать образование детям.

Но когда дела шли неплохо – до депрессии и после ее окончания, – мы становились республиканцами. Ведь нам пришлось немало потрудиться, чтобы заработать эти деньги, поэтому мы должны иметь возможность сохранить и преумножить их.

Будучи уже взрослым, я тоже переживал подобные политические трансформации. Пока я работал у Форда и дела шли неплохо, я был республиканцем. Но когда я перешел на «Крайслер» и появилась угроза, что несколько сотен тысяч человек останутся без работы, то только демократы оказались достаточно прагматичными, чтобы принять необходимые меры.

Если бы кризис с «Крайслером» случился во время правления республиканцев, компания обанкротилась бы быстрее, чем вы успели бы произнести «аминь». Кратко резюмируя: найти то, что хорошо всегда и для всех, человек не в силах, но он, по крайней мере, трезво анализирует собственное положение, «голосуя кошельком», чтобы не потерпеть личных убытков от сладко поющих демагогов.


А. Леонидов


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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5077247.html

Метки: леонидов, общество, цивилизация, человек

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