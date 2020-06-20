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Волшебная страна Ваканда

21:41. 20 июня 2020 57 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


После того, как большая часть полиции Атланты прекратила работу, в городе началось ожидаемое.









Плюс еще порция прекрасного.


Луисвилль. Кентукки.


Перфоманс с Иисусом.


Разграбленный продуктовый супермаркет.


Спорный арест. Проводится расследование.


Ночь сноса памятников.


Пламенная речь в Сиэтле.


А вот эту гражданку, которая сожгла с помощью коктейля Молотова полицейский автомобиль в Нью-Йорке 30 мая, псы режима арестовали и ей грозит 10 лет тюрьмы.
Свободу политзаключенным! Международная Амнистия должна потребовать от США освободить героиню!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5964259.html

Метки: атланта, Видео, протесты, США, юмор

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