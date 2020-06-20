Трудно быть… гением

Судьба маленьких гениев так же, как и судьба взрослых, далеко не всегда счастливая. Имя Павла Коноплева некогда гремело на весь Советский Союз. Шестилетний мальчик показал невероятно высокий IQ – 169 (у современного выпускника американского ВУЗа этот показатель равен примерно 115). В 14 лет он участвовал в создании математического обеспечения для первого отечественного персонального компьютера, публиковал свои работы в журнале «Наука и жизнь». В 15 лет Павел поступил в Московский университет.

Маленький Моцарт, обладавший феноменальным слухом, памятью и способностью к импровизации, в три года выступал с концертами. Александр Грибоедов, блестящий поэт и композитор, владевший несколькими иностранными языками, в 11 лет поступил в Московский университет. Выдающийся советский физик, лауреат Нобелевской премии Лев Ландау стал студентом в 13 лет.

Гениальность – очень хрупкая и непредсказуемая вещь . Проявляется она, как правило, очень рано. Буквально с пеленок сверходаренные дети подозревают, что отличаются от окружающих. Сальвадор Дали писал: «Еще с самого нежнейшего возраста у меня обнаружилась порочная склонность считать себя не таким, как все прочие простые смертные. И посмотрите, как блестяще мне это удается».



Казалось, он – баловень фортуны. Но не тут-то было! Еще в школе мальчик понимал, что «не такой как все». В первом классе учительница ставила ему единицы за то, что «непоседа и шалун» невнимательно слушал. А он просто скучал на уроках! Когда же Пашу перевели сразу в четвертый класс, старшие дети его не приняли – слишком маленький. Постоянные переживания из-за своей «непохожести» спровоцировали развитие тяжелой болезни, и «уникальный мальчик» умер в 2000 году.

Юная художница из Полтавы Саша Путря за свою коротенькую жизнь создала 2279 работ – 46 альбомов с рисунками, шаржами и стихами, чеканки, вышивки, поделки из пластилина, мягкие игрушки, изделия из бусинок и разноцветных камушков, выжигание по дереву. Умерла она от лейкемии в 1989 году, в возрасте всего 11 лет. Посмертно малышку наградили орденом Святого Николая Угодника «За преумножение добра на земле» и золотой медалью Христа Спасителя. О Саше снято пять документальных фильмов, вышла документальная повесть «Саша Путря», состоялось более сотни ее персональных выставок в 10 странах.

Яркой вспышкой стала жизнь советской школьницы Нади Рушевой. Рисовать она начала с пяти лет, причем никто не учил ее правильно держать кисть и карандаш. В семилетнем возрасте за один вечер юная художница создала 36 иллюстраций к «Сказке о царе Салтане», пока отец читал ее любимого Пушкина вслух. Надя никогда не делала набросков и не пользовалась ластиком. Она объясняла: «Я их заранее вижу… Они проступают на бумаге, как водяные знаки, и мне остается их чем-нибудь обвести».

«Люди нуждаются в таком искусстве, как в глотке свежего воздуха. Гениальная девочка обладала поразительным даром проникновения в область человеческого духа…» – позже скажет о Наде Дмитрий Лихачев, академик Российской академии наук.

Ее не стало в 17 лет, юное дарование «съела» врожденная болезнь головного мозга. Но Надя оставила гигантское творческое наследие – около 12.000 рисунков. Это иллюстрации к стихам Пушкина, к «Войне и миру» Толстого, к «Маленькому принцу» Экзюпери, рисунки на тему Древней Греции и современности, русских сказок и западной классики. Многие из работ хранятся в музее Льва Толстого и в Национальном фонде культуры в Москве, в Пушкинском доме Академии наук в Петербурге.

Но что если бы гениальные дети не погибли в раннем возрасте из-за болезней? К сожалению, и тогда их жизнь совсем не обязательно сложилась бы счастливо.



Взять хотя бы Нику Турбину. Она родилась в Ялте, в 1974 году, в семье художницы и писателя. И уже в четыре года диктовала бабушке по ночам стихи, которые, по словам самой Ники, нашептывал ей… Бог. В 9 лет к Нике пришла слава поэтессы – свет увидел первый сборник ее произведений – «Черновик», который впоследствии перевели на 12 языков. Предисловие к книге написал Евгений Евтушенко, он же ввел Нику в Московские литературные круги. Девочка быстро вошла во вкус, она с легкостью общалась со взрослыми людьми и с удовольствием принимала их похвалы.



А потом началась перестройка, и всем стало не до «чудо-ребенка». Нику еще приглашали на литературные вечера, в 15 лет ее даже сняли в главной роли в фильме Аян Шахмалиевой «Это было у моря» о воспитанницах дома-интерната. Но юная «звезда» понимала – ее слава начала меркнуть.



В 1990 году у поэтессы впервые случился нервный срыв. 16-летняя Ника вышла замуж за 76-летнего швейцарского профессора, потом неожиданно бросила его, начала пить… Депрессия «чудо-девочки» затянулась более чем на 10 лет. В 27 лет Ника выпала из окна пятого этажа и разбилась насмерть. Было ли это несчастным случаем или вполне обдуманным шагом, сейчас уже не скажет никто.

Превосходя своих сверстников в развитии, вундеркинд с самого раннего детства «неудобен» для окружающих. Такого ребенка трудно воспитывать, учить. Не удивительно, что «нестандартных» детей педагоги часто стараются поскорее «остричь под одну гребенку». Интересно, что среди прошедших детский сад вундеркиндов практически не бывает.

Некоторые родители, понимая это, стремятся дать одаренному сыну или дочери домашнее образование. Оно избавляет от неврозов в школе, но обрекает малыша на одиночество. «Из меня получился нелюдимый и неуклюжий подросток с весьма неустойчивой психикой», – писал в книге «Я вундеркинд» Норберт Винер, усвоивший школьные премудрости от отца, который, между прочим, мечтал вырастить гения. Эксперимент удался. Уже к 14 годам Норберт изучил высшую математику, а в 18 получил ученую степень в Гарвардском университете.



Но, по признанию самого Винера, он всю жизнь страдал от опустошающего одиночества и непонимания со стороны даже самых близких людей.

Ген гениальности

С тех пор как начала активно развиваться генетика, люди старались возложить на нее ответственность за все свои достоинства и недостатки. Уже открыт ген материнского инстинкта, жестокости, чувствительности к боли, эпилепсии, наследственной глухоты и чувства страха, самоубийства, курения, памяти и даже авантюризма. А вот гена гениальности величайшие умы современности пока не обнаружили.

Сторонники теории Дарвина попробовали было предположить, что от выдающихся родителей рождаются талантливые дети. Но эта теория потерпела оглушительное фиаско, и в моду вошло остроумное высказывание – «на детях гениев природа отдыхает».

Интересно, что и попытки «вырастить» гения при помощи специального воспитания тоже не принесли устойчивого успеха. Александра Македонского, одного из выдающихся полководцев и деятелей древнего мира, воспитал не менее великий Аристотель. А вот знаменитый Сенека взрастил Нерона, прославившегося как жестокий правитель, матереубийца и бездарный актер.

В конце прошлого века американский генетик Роберт Грекхем поставил грандиозный по своему замыслу эксперимент. Он создал банк спермы нобелевских лауреатов. С 1980 по 1999 годы эта сперма шла на искусственное оплодотворение. Всего родилось 200 детей.



К горькому разочарованию ученого, отпрыски величайших умов мира ничем не отличались от своих сверстников. И только один мальчик, Доран Блейк, выделялся из общей массы – в 2 года он досконально освоил компьютер, а в 5 уже читал и цитировал «Гамлета». Причем уровень IQ вундеркинда «зашкаливал» и равнялся 180. Но время шло, никаких удивительных открытий «чудо-мальчик из пробирки» не совершил и к 25 годам стал наркоманом.

Очевидно, что гением можно только родиться. А дальше способности либо разовьются и принесут плоды, либо зачахнут, не замеченные никем. «Гении падают с неба. И на один раз, когда он встречает ворота дворца, приходится сто тысяч случаев, когда он падает мимо», – произнес как-то великий Дидро. А уж он-то знал, о чем говорил!

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