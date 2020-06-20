Сводки от ополчения Новороссии 20 июня 2020

Испугавшись атаки Армии ЛНР киевские боевики бежали с позиции на передовой, бросив вооружение.

Об этом «Русской Весне» сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

Официальный представитель оборонного ведомства Республики Яков Осадчий рассказал, что украинское командование и киевские пропагандисты не оставляют попытки списать на несуществующие обстрелы со стороны Армии ЛНР небоевые потери среди своих неуправляемых и бесконтрольных боевиков. И это привело к неожиданному негативному эффекту.

«Так, в докладе контрразведки СБУ командующему „ООС“ сообщается, что в ходе проверки 16 июня с использованием БЛА маскировки позиций переднего края обороны подразделений 30-й омбр выявлен факт оставления 2-м взводом 1-й роты 1-го батальона передовой позиции в районе н. п. Золотое.

В ходе предварительного разбирательства установлено, что боевики решили оставить передовую позицию из-за опасности гибели. Поводом для этих страхов стала распространяемая в социальных сетях в группах военнослужащих ВСУ информация о подготовке артиллерийского обстрела со стороны Народной милиции в ближайшее время. По данным контрразведки СБУ, эти сообщения распространялись представителями 73-го центра ИПсО для последующей раскрутки в СМИ и направленных на обвинение Народной милиции срыве действующего режима прекращения огня», — сообщил Осадчий.

В УНМ ЛНР добавили, что украинские контрразведчики отдельно подчеркнули низкий профессионализм специалистов ИПсО, способствующий бегству украинских боевиков.

«В настоящее время в бригаде работает комиссия ОТГ „Север“ для проведения разбирательства по выявленным фактам. Участвующие в комиссии представители службы ракетно-артиллерийского вооружения установили, что в ходе бегства боевики бросили крупнокалиберный „Утес“ и станковый противотанковый гранатомет СПГ-9», — отметил Осадчий.

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