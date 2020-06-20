Сводки от ополчения Новороссии 20 июня 2020
- 14:32 В страхе бросили вооружение и бежали: киевские боевики спешно покинули свою позицию.
- 10:27 Обстрелы Горловки и Александровки: в Армии ДНР сообщили о последствиях.
- 08:09 Новейшие украинские минометы оказались небоеспособны.
В страхе бросили вооружение и бежали: киевские боевики спешно покинули свою позицию
Испугавшись атаки Армии ЛНР киевские боевики бежали с позиции на передовой, бросив вооружение.
Об этом «Русской Весне» сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.
Официальный представитель оборонного ведомства Республики Яков Осадчий рассказал, что украинское командование и киевские пропагандисты не оставляют попытки списать на несуществующие обстрелы со стороны Армии ЛНР небоевые потери среди своих неуправляемых и бесконтрольных боевиков. И это привело к неожиданному негативному эффекту.
«Так, в докладе контрразведки СБУ командующему „ООС“ сообщается, что в ходе проверки 16 июня с использованием БЛА маскировки позиций переднего края обороны подразделений 30-й омбр выявлен факт оставления 2-м взводом 1-й роты 1-го батальона передовой позиции в районе н. п. Золотое.
В ходе предварительного разбирательства установлено, что боевики решили оставить передовую позицию из-за опасности гибели. Поводом для этих страхов стала распространяемая в социальных сетях в группах военнослужащих ВСУ информация о подготовке артиллерийского обстрела со стороны Народной милиции в ближайшее время. По данным контрразведки СБУ, эти сообщения распространялись представителями 73-го центра ИПсО для последующей раскрутки в СМИ и направленных на обвинение Народной милиции срыве действующего режима прекращения огня», — сообщил Осадчий.
В УНМ ЛНР добавили, что украинские контрразведчики отдельно подчеркнули низкий профессионализм специалистов ИПсО, способствующий бегству украинских боевиков.
«В настоящее время в бригаде работает комиссия ОТГ „Север“ для проведения разбирательства по выявленным фактам. Участвующие в комиссии представители службы ракетно-артиллерийского вооружения установили, что в ходе бегства боевики бросили крупнокалиберный „Утес“ и станковый противотанковый гранатомет СПГ-9», — отметил Осадчий.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Обстрелы Горловки и Александровки: в Армии ДНР сообщили о последствиях
Как ранее сообщала «Русская Весна», в пятницу, 19 июня, ВСУ обстреляли посёлок Александровка и ранили мирного жителя Горловки.
В Управлении Народной милиции ДНР сообщили подробности об обстрелах и последствиях, к которым они привели.
19 июня в 4:30 утра вооружённые формирования Украины открыли огонь по н.п. Александровка.
В результате обстрела повреждения получили шесть домостроений по адресам: ул. Ленина д. 18, 23, 24, 28, 32 и 39.
Кроме того, перебито 7 пролетов низковольтной линии электропередач по ул. Ленина, обесточены более 50 домов.
Также утром 19 июня украинские каратели открыли огонь по районам посёлков шахт 6/7 и имени Гагарина, с применением 120-мм и 82-мм минометов. В результате обстрела ранение от разрыва мины, выпущенной украинскими боевиками, получил мирный житель в районе н. п. Горловка .
Кроме того, в ходе обстрела со стороны ВСУ была повреждена линия водопровода, питающая населенные пункты на подконтрольной украинской стороне территории.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Новейшие украинские минометы оказались небоеспособны
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru