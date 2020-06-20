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Сводки от ополчения Новороссии 20 июня 2020

15:46. 20 июня 2020 95 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В страхе бросили вооружение и бежали: киевские боевики спешно покинули свою позицию

В страхе бросили вооружение и бежали: киевские боевики спешно покинули свою позицию | Русская весна

Испугавшись атаки Армии ЛНР киевские боевики бежали с позиции на передовой, бросив вооружение.

Об этом «Русской Весне» сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

Официальный представитель оборонного ведомства Республики Яков Осадчий рассказал, что украинское командование и киевские пропагандисты не оставляют попытки списать на несуществующие обстрелы со стороны Армии ЛНР небоевые потери среди своих неуправляемых и бесконтрольных боевиков. И это привело к неожиданному негативному эффекту.

«Так, в докладе контрразведки СБУ командующему „ООС“ сообщается, что в ходе проверки 16 июня с использованием БЛА маскировки позиций переднего края обороны подразделений 30-й омбр выявлен факт оставления 2-м взводом 1-й роты 1-го батальона передовой позиции в районе н. п. Золотое.

В ходе предварительного разбирательства установлено, что боевики решили оставить передовую позицию из-за опасности гибели. Поводом для этих страхов стала распространяемая в социальных сетях в группах военнослужащих ВСУ информация о подготовке артиллерийского обстрела со стороны Народной милиции в ближайшее время. По данным контрразведки СБУ, эти сообщения распространялись представителями 73-го центра ИПсО для последующей раскрутки в СМИ и направленных на обвинение Народной милиции срыве действующего режима прекращения огня», — сообщил Осадчий.

В УНМ ЛНР добавили, что украинские контрразведчики отдельно подчеркнули низкий профессионализм специалистов ИПсО, способствующий бегству украинских боевиков.

«В настоящее время в бригаде работает комиссия ОТГ „Север“ для проведения разбирательства по выявленным фактам. Участвующие в комиссии представители службы ракетно-артиллерийского вооружения установили, что в ходе бегства боевики бросили крупнокалиберный „Утес“ и станковый противотанковый гранатомет СПГ-9», — отметил Осадчий.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Обстрелы Горловки и Александровки: в Армии ДНР сообщили о последствиях

Обстрелы Горловки и Александровки: в Армии ДНР сообщили о последствиях | Русская весна

Как ранее сообщала «Русская Весна», в пятницу, 19 июня, ВСУ обстреляли посёлок Александровка и ранили мирного жителя Горловки.

В Управлении Народной милиции ДНР сообщили подробности об обстрелах и последствиях, к которым они привели.

19 июня в 4:30 утра вооружённые формирования Украины открыли огонь по н.п. Александровка. 

В результате обстрела повреждения получили шесть домостроений по адресам: ул. Ленина д. 18, 23, 24, 28, 32 и 39.

Кроме того, перебито 7 пролетов низковольтной линии электропередач по ул. Ленина, обесточены более 50 домов.

Также утром 19 июня украинские каратели открыли огонь по районам посёлков шахт 6/7 и имени Гагарина, с применением 120-мм и 82-мм минометов. В результате обстрела ранение от разрыва мины, выпущенной украинскими боевиками, получил мирный житель в районе н. п. Горловка .

Кроме того, в ходе обстрела со стороны ВСУ была повреждена линия водопровода, питающая населенные пункты на подконтрольной украинской стороне территории.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Новейшие украинские минометы оказались небоеспособны

Фото: © ukroboronprom.com.ua
Министерство обороны Украины отказалось принять у концерна “Укроборонпром” партию самоходных минометов “Барс-8ММК” – у орудий оказались некондиционные стволы и отсутствовали таблицы стрельбы, сообщает портал Defence Express, передает РИА Новости.
“Укроборонпром” передал ВСУ партию мобильных минометов “Барс-8ММК” еще осенью прошлого года, при этом в концерне утверждали, что минометы приняли на вооружение. Однако вместо десантно-штурмовых бригад батарею мобильных минометов отправили ​​на базу хранения в поселке Оржев, говорится в статье.
Мобильный минометный комплекс калибра 120 миллиметров создан на базе нового украинского бронеавтомобиля “Барс-8″. Он позиционируется как автомобиль повышенной проходимости и устойчивости с грузоподъемностью более двух тонн. Вместительность стандартного “Барса-8″ — до десяти бойцов.
По утверждению производителя, для подготовки к ведению огня трем членам экипажа “Барс-8ММК” потребуется всего одна минута, а уже через 20 секунд после стрельбы машина сможет покинуть огневую позицию. Ее главное предназначение — поддержка наземных подразделений в условиях современной маневренной войны.

 К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

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