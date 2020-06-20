Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 20 июня 2020

Начавшаяся уже в далеком 2011 году война, разделила Сирию и её народ по принципу принадлежности к той или иной противоборствующей стороне. Сейчас в стране идёт битва за умы подрастающего поколения, где Москва и Дамаск пытаются вырастить новое цивилизованное поколение, а Анкара и её боевики воспитывают радикальных экстремистов, готовых убивать несогласных тысячами.

Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.

Раскол САР очень сильно осложнил вопрос коммуникации между провинциями и городами, а обыкновенные для жителей любой страны процессы оказались трудно реализуемыми. Так, на территориях, которые временно не подчинены Дамаску невозможно получить аттестат об образовании, который будет признаваться не только на территории страны, но и за ее пределами. Помимо этого, практически все международнопризнанные высшие учебные заведения Сирии находятся на правительственной территории.

20 и 21 июня 2020 года в Сирии на территориях подконтрольных официальному Дамаску должны начаться выпускные экзамены для сирийских школьников, а также вступительные испытания для поступления в высшие учебные заведения Сирийской Арабской Республики. Для того, чтобы дети из временно неподчинённых Дамаску провинций смогли получить необходимые документы, а также реализовать свое право на получение высшего образования правительством был организован прием детей из этих районов.

При поддержке армии России были открыты два пропускных пункта: «Трумба» (в районе города Серакиб, создан для обеспечения выхода детей из провинции Идлиб) и «Тайху» (для приема молодежи из северных районов Алеппо и восточных регионов страны). И если последний пропускной пункт с 15 июня работал без сбоев и через него прошли несколько тысяч школьников и абитуриентов, то выход детей из провинции Идлиб был фактически сорван.

В том, что дети Идлиба не могут реализовать свои права на образование значительную долю вины несёт виновата Турция. Так, по приказу исполняющего обязанности заместителя Идлибского координационного центра бригадного генерала турецкой армии Зекерия Йалчина 17 июня турецкие солдаты в районе пропускного пункта «Трумба» заблокировали проход более двух тысяч детей из провинции Идлиб.

Турецким военнослужащим было дано распоряжение, в случае невыполнения их требований, открывать огонь на поражение по пытающимся выйти из Идлибской зоны деэскалации на подконтрольные Дамаску территории. При этом, как сообщают свидетели произошедшего, один из наименее сдержанных турецких солдат все же сделал несколько очередей в сторону прибывших школьников. В результате чего отрекошетившей пулей один из них получил ранение в ногу.

После протеста сирийской стороны, поддержанного представителями российского Центра по примирению враждующих сторон в САР, турецкая сторона заявила, что произошло недопонимание, виновные понесут наказание, а следующий выход школьников, который был назначен на 19 июня пройдет без срывов, и все желающие смогут выйти из провинции Идлиб на подконтрольные правительству территории.

Несмотря на это уже 18 июня по всей провинции Идлиб стали распространяться листовки, с угрозами физической расправы к тем, кто решит воспользоваться предложением правительства Сирии и отправить своих детей для выпускных и вступительных экзаменов за пределы подконтрольной Турции и радикальным боевикам территорий. Но на этом препятствия для школьников Идлиба не закончились. Несмотря на угрозы многие жители Идлибской зоны деэскалации всё же решили воспользоваться возможностью и вывести своих детей в подконтрольные Дамаску районы для сдачи экзаменов.

Однако в трех километрах от пропускного пункта «Трумба» колонна автобусов и автомобилей с тысячами школьников Идлиба была остановлена. В этот раз турецких военных не было, вместо них стояли террористы из группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам», и находились они точно на том же месте, где за два дня до этого стоял турецкий кордон. По сути террористы сменили на посту турецких солдат.

При этом делали боевики то же самое что ранее делали военнослужащие турецкой армии, а именно заставили сначала выйти всех из автобусов, отняли у большинства школьников их документы, необходимые при сдаче экзаменов, сожгли их у них на глазах, а потом под угрозой оружия заставили сесть в автобусы и уехать в обратном направлении.

С одной стороны, Анкара как бы ни при чём, ведь турецких военнослужащих на посту не было. Но именно они не пустили первую партию школьников 17 июня, и по странному совпадению террористы 19 июня вели себя точно также, как и турки, при этом на том же месте. Невольно создается впечатление, что Турция и «Хайят Тахрир Аш-Шам»* действуют заодно, а если быть точнее, террористы выполняют указания Анкары. Ведь именно ей невыгодно, чтобы идлибские дети получали документы сирийского образца и образование в институтах своей страны. По мнению Турции, эти дети — часть завоеванного ею народа, они должны стать малообразованной и бесправной частью турецкого общества, точнее обслуживающим персоналом для этнических турок. Видимо по замыслу Анкары — обслуге образование не нужно.

Также стало известно, что террористы ХТШ поместили некоторых студентов в свои тюрьмы, где подвергают их пыткам, выбивая признания в том, что они якобы работают на сирийское правительство.

Некоторых молодых людей боевики побрили налысо в наказание за попытку выехать на подконтрольные официальному Дамаску территории для сдачи экзаменов.

Таким образом идёт битва за умы молодёжи: станут они образованными сирийцами или радикальными исламистами, готовыми убивать несогласных.

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*Запрещённая в РФ террористическая группировка