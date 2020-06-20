Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 20 июня 2020
- 22:59 Красная Линия Египта.
- 05:30 Битва за будущее Сирии: Армия России и САА против войск Турции и террористов (ФОТО).
- 03:30 Пехота Коалиции США в Сирии обвиняет Вашингтон в предательстве: Пентагон сливает главных союзников.
Красная Линия Египта
Президент Египта объявил, что Египет имеет легитимные основания для ввода египетской армии в Ливию для борьбы с наемниками и террористами.
Египет требует вывода с территории Ливии иностранных войск и наемников, а также уничтожения террористических группировок. Если этого не произойдет, Египет готов обеспечить свою национальную безопасность силовыми методами, читай задействовать вооруженные силы на стороне ЛНА. Захватить у ЛНА Сирт Египет не позволит. На текущий момент египетская армия находится в повышенной боевой готовности, меры безопасности на границе с Ливией усилены, необходимые силы и средства переброшены к ливийской границе и ближайшие к Ливии авиабазы и полевые лагеря армии. В случае начала боевых действий, Египет сможет достаточно быстро ввести в Ливию до 3-х механизированных и танковых бригад при поддержке нескольких десятков самолетов и вертолетов. По меркам местной войны, более чем серьезные силы.
Совет ливийских племен, которые сохраняют верность Хафтару, сегодня заявили, что приветствуют возможный ввод египетской армии в Ливию. Соответственно, Египет заранее подстраховался – при вводе войск они скорее всего будут ссылаться на официальный запрос от парламента Ливии или совета племен, чтобы соорудить некий легальный повод для присутствия, которым уже располагает Эрдоган благодаря договору с ПНС Ливии.
Фактически, это прямая угроза Эрдогану – если он продолжит попытки захватить Сирт и преодолеть линию Сирт-Аль-Джуфра с целью продвинуться к нефтяным полям и терминалам в Восточной Ливии, Египет ответит силой, что создает риск прямого столкновения турецких и египетских военных. Соответственно, начало более-крупного наступления на Сирт приведет к прямому вступлению Египта в Ливийскую войну. Разумеется, у турок может возникнуть мысль, что Ас-Сиси блефует и он не пойдет на риск прямого конфликта, но все свидетельствует о том, что Египет настроен более чем решительно, потому что бездействие и игнорирование усиления Турции в Ливии чревато большими проблемами уже в среднесрочной перспективе. Египет в свою очередь надеется, что Эрдоган испугается такого сценария и уступит, фактически согласившись с линией раздела сфер влияния по текущей линии фронта, где Сирт удерживает ЛНА.
В чем важность Сирта и Аль-Джуфра. Фактически, это главная линия обороны, прикрывающая основные нефтяные поля и терминалы. При их потере, ЛНА будет по-сути негде зацепиться, как минимум до Эль-Сидра, Эль-Бреги и Рас-Лануфа. Взятие же АЛь-Джуфра открывает для ПНС и Турции прямую дорогу на нефтяные поля Восточной Ливии.
Турция продолжает настаивать, что переговоры о мире будут возможны, если ЛНА сдаст ПНС Ливии Сирт и авиабазу Аль-Джуфра (требование чего Турция периодически озвучивает), при этом с Хафтаром Турция вести переговоры отказывается, намекая на то, что хочет видеть партнером по переговорам не Хафтара, а главу ливийского парламента в Тобруке Салеха. Эту же позицию ретранслирует и ПНС Ливии, который заявляет, что взятие Сирта и Аль-Джуфры не подлежит обсуждению, а угрозы Египта ПНС не страшат и вообще, ПНС "освободит" все ливийские земли.
Общая съема наступления Турции и ПНС Ливии с мая 2020-го года.
Плюс фото и видео поездки Ас-Сиси к границе с Ливией, где он инспектировал войска Западного военного округа.
Больше фото и видео по ссылке https://dambiev.livejournal.com/1938761.html
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Битва за будущее Сирии: Армия России и САА против войск Турции и террористов (ФОТО)
Начавшаяся уже в далеком 2011 году война, разделила Сирию и её народ по принципу принадлежности к той или иной противоборствующей стороне. Сейчас в стране идёт битва за умы подрастающего поколения, где Москва и Дамаск пытаются вырастить новое цивилизованное поколение, а Анкара и её боевики воспитывают радикальных экстремистов, готовых убивать несогласных тысячами.
Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.
Раскол САР очень сильно осложнил вопрос коммуникации между провинциями и городами, а обыкновенные для жителей любой страны процессы оказались трудно реализуемыми. Так, на территориях, которые временно не подчинены Дамаску невозможно получить аттестат об образовании, который будет признаваться не только на территории страны, но и за ее пределами. Помимо этого, практически все международнопризнанные высшие учебные заведения Сирии находятся на правительственной территории.
20 и 21 июня 2020 года в Сирии на территориях подконтрольных официальному Дамаску должны начаться выпускные экзамены для сирийских школьников, а также вступительные испытания для поступления в высшие учебные заведения Сирийской Арабской Республики. Для того, чтобы дети из временно неподчинённых Дамаску провинций смогли получить необходимые документы, а также реализовать свое право на получение высшего образования правительством был организован прием детей из этих районов.
При поддержке армии России были открыты два пропускных пункта: «Трумба» (в районе города Серакиб, создан для обеспечения выхода детей из провинции Идлиб) и «Тайху» (для приема молодежи из северных районов Алеппо и восточных регионов страны). И если последний пропускной пункт с 15 июня работал без сбоев и через него прошли несколько тысяч школьников и абитуриентов, то выход детей из провинции Идлиб был фактически сорван.
В том, что дети Идлиба не могут реализовать свои права на образование значительную долю вины несёт виновата Турция. Так, по приказу исполняющего обязанности заместителя Идлибского координационного центра бригадного генерала турецкой армии Зекерия Йалчина 17 июня турецкие солдаты в районе пропускного пункта «Трумба» заблокировали проход более двух тысяч детей из провинции Идлиб.
Турецким военнослужащим было дано распоряжение, в случае невыполнения их требований, открывать огонь на поражение по пытающимся выйти из Идлибской зоны деэскалации на подконтрольные Дамаску территории. При этом, как сообщают свидетели произошедшего, один из наименее сдержанных турецких солдат все же сделал несколько очередей в сторону прибывших школьников. В результате чего отрекошетившей пулей один из них получил ранение в ногу.
После протеста сирийской стороны, поддержанного представителями российского Центра по примирению враждующих сторон в САР, турецкая сторона заявила, что произошло недопонимание, виновные понесут наказание, а следующий выход школьников, который был назначен на 19 июня пройдет без срывов, и все желающие смогут выйти из провинции Идлиб на подконтрольные правительству территории.
Несмотря на это уже 18 июня по всей провинции Идлиб стали распространяться листовки, с угрозами физической расправы к тем, кто решит воспользоваться предложением правительства Сирии и отправить своих детей для выпускных и вступительных экзаменов за пределы подконтрольной Турции и радикальным боевикам территорий. Но на этом препятствия для школьников Идлиба не закончились. Несмотря на угрозы многие жители Идлибской зоны деэскалации всё же решили воспользоваться возможностью и вывести своих детей в подконтрольные Дамаску районы для сдачи экзаменов.
Однако в трех километрах от пропускного пункта «Трумба» колонна автобусов и автомобилей с тысячами школьников Идлиба была остановлена. В этот раз турецких военных не было, вместо них стояли террористы из группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам», и находились они точно на том же месте, где за два дня до этого стоял турецкий кордон. По сути террористы сменили на посту турецких солдат.
При этом делали боевики то же самое что ранее делали военнослужащие турецкой армии, а именно заставили сначала выйти всех из автобусов, отняли у большинства школьников их документы, необходимые при сдаче экзаменов, сожгли их у них на глазах, а потом под угрозой оружия заставили сесть в автобусы и уехать в обратном направлении.
С одной стороны, Анкара как бы ни при чём, ведь турецких военнослужащих на посту не было. Но именно они не пустили первую партию школьников 17 июня, и по странному совпадению террористы 19 июня вели себя точно также, как и турки, при этом на том же месте. Невольно создается впечатление, что Турция и «Хайят Тахрир Аш-Шам»* действуют заодно, а если быть точнее, террористы выполняют указания Анкары. Ведь именно ей невыгодно, чтобы идлибские дети получали документы сирийского образца и образование в институтах своей страны. По мнению Турции, эти дети — часть завоеванного ею народа, они должны стать малообразованной и бесправной частью турецкого общества, точнее обслуживающим персоналом для этнических турок. Видимо по замыслу Анкары — обслуге образование не нужно.
Также стало известно, что террористы ХТШ поместили некоторых студентов в свои тюрьмы, где подвергают их пыткам, выбивая признания в том, что они якобы работают на сирийское правительство.
Некоторых молодых людей боевики побрили налысо в наказание за попытку выехать на подконтрольные официальному Дамаску территории для сдачи экзаменов.
Таким образом идёт битва за умы молодёжи: станут они образованными сирийцами или радикальными исламистами, готовыми убивать несогласных.
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*Запрещённая в РФ террористическая группировка
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Пехота Коалиции США в Сирии обвиняет Вашингтон в предательстве: Пентагон сливает главных союзников
«Сирийские демократические силы» давно превратились из борцов с международным терроризмом, в лице ИГИЛ, в инструмент продвижения геополитических интересов США на востоке Сирии. Основой СДС являются курдские отряды YPG, ставшие главной ударной силой Коалиции в САР.
По сути курдские военизированные подразделения сейчас занимаются охранной захваченных нефтяных месторождений востока страны, с которых американцы воруют сирийскую нефть, а также подавляют восстания местных жителей, недовольных кражей принадлежащих им по праву энергоресурсов.
Справедливости ради стоит отметить, что «Сирийские демократические силы» все же изображают борьбу с остатками ИГИЛ, чтобы хоть как-то оправдать свое существование. Но вся их борьба больше похожа на какую-то постановку, где сотни вооруженных курдов при поддержке американской авиации несколько недель ищут по всему востоку Сирии спящие ячейки ИГИЛ*, и в итоге демонстрируют всего два десятка арестованных по подозрению в связях с террористами человек.
Однако и в этой идиллии не все так уж благополучно. Не секрет, что курды не просто так работают на американцев. Помимо огромной военной и финансовой помощи Вашингтон обещал защиту «Сирийских демократических сил» от военной агрессии Турции. Однако уже на протяжении четырех лет вооруженные силы Турции регулярно наносят массированные удары по сирийским вооруженным формированиям в разных регионах Сирии, а также осуществляют террор курдского населения на оккупированных Анкарой территориях. При этом все запросы курдов в Вашингтон с просьбой повлиять на Турцию остались нереализованными, а ответы официальных представителей США ограничиваются расплывчатыми формулировками.
Подобное положение дел крайне не устраивает курдов, и вызывает вполне справедливое недовольство у представителей этой народности, а также в рядах «Сирийских демократических сил». Апофеозом стало заявление главы данной вооруженной организации Мазлума Абди, в котором он в открытую обвинил Вашингтон в неисполнении своих обещаний перед курдским народом.
Абди подчеркнул, что США никак не защищают курдов от агрессии Анкары, по сути оставляя их один на один против многократно превосходящих по своей мощи вооруженных сил Турции.
Невольно возникает желание задать вопрос не только лидеру «Сирийских демократических сил» но и главам курдской администрации востока Сирии:
Вы только сейчас поняли, что Вашингтон не будет выполнять своих обещаний? Вы серьезно думали, что ради вас США будут ссорится со своим самым сильным союзником по НАТО в регионе? Как вы раньше не поняли, что вас будут просто использовать ради своих геополитических целей? А когда они будут достигнуты, вас выбросят как использованное одноразовое изделие.
На самом деле положение курдов на востоке страны сейчас крайне незавидное. Вашингтон не собирался и не будет выполнять данные им обещания, а размеры военной и финансовой помощи будут сокращаться. Причиной тому является то, что свою роль в американских планах сирийские курды уже выполнили, а на их место должны прийти подконтрольные американцам арабы, вооруженные формирования которых уже проходят военную подготовку на многочисленных военных объектах востока Сирии, и которых надо финансировать и вооружать.
Как бы наивно не надеялись курды на американскую поддержку, но ее продолжение явно не входит в дальнейшие планы Вашингтона. К сожалению цена этой наивности может стоить очень дорого для всего курдского народа Сирии.
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Сирийский военно-политический эксперт Хамза Аббас, для «Русской Весны»
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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