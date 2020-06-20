Открытым текстом 19.06.2020

США перед выбором: гражданская война или переворот и террор

В Соединённых Государствах Америки колумбопад. Статуи открывателя континента летят с постаментов под улюлюканье толпы.

СГА добровольно спускаются в Средние века, когда тоже карали за неправильное мировоззрение. Сотрудник английских служб спецпропаганды Эрик Артур Ричард-Уормслич Блэр написал под псевдонимом “Джордж Оруэлл” в романе “1984”: кто владеет настоящим — владеет прошлым; кто владеет прошлым — владеет будущим. Сейчас его завет массированно воплощают не только в СГА.

В англоязычных государствах сносят уже не только памятники рабовладельцам былых времён и воинам Конфедерации, отродясь не владевшим рабами. Расистом объявлен Христофор Доминикович Колумб и даже борец за свободу Индии Мохандас Карамчандович Ганди.

Открытым текстом напоминаю: отцы-основатели СГА мечтали создать новый порядок торжества разума, цивилизации, свободы. Не вышло. Всего за два века СГА стали одной из самых страшных стран мира. Там либерализм теперь не учение — а опасная секта, выжигающая всё, что ей не по нутру.

Теперь даже гигантские портреты четверых великих президентов, высеченные в скале Рашмор, на полном серьёзе предлагают… взорвать. Ведь среди них ни негра, ни женщины! Террористы из повсеместно запрещённого ИГИЛ взорвали статуи Будды в скалах Афганистана тоже под предлогом веры.

В библиотеках части Соединённых Государств запретили книги Твена и Бичер Стоу, где якобы неверно показана жизнь рабов. Крупнейший производитель сериалов HBO под тем же предлогом снял с открытого доступа оскароносный фильм “Унесённые ветром”.

Открытым текстом напомню: первый негр, получивший “Оскар”, — исполнительница роли няни главной героини этого фильма. Но для нынешних борцов за права своего человека такое не в счёт.

Открытым текстом спрашиваю: когда права одной части общества ущемляются другой по цвету кожи — это разве не расизм? Когда одним можно сносить памятники, запрещать книги и фильмы, безнаказанно избивать и грабить, а других просто за отказ называть это нормой подвергают остракизму, увольняют с работы без права на восстановление — что это, если не фашизм в самом неразбавленном виде?

Бывший помощник президента по национальной безопасности Болтон в новой книге уверяет, что Трамп назвал классной идею военного вторжения в Венесуэлу.

Цветные бунты уже не просто экспортируют из Соединённых Государств Америки, а готовы доставлять с нарочными из Пентагона. Но технология столь эффективна, что её применили в самих СГА. Меньше чем за месяц демократическая партия СГА вжилась в роль внесистемной оппозиции.

В захваченных протестующими под лозунгом “чёрные жизни имеют значение” центральных кварталах Сиэтла — столицы государства Вашингтон — уже практически всем желающим раздают оружие. На какие деньги оно куплено и кто платит за питание участников протеста — неведомо. Но известно, что и мэр Сиэтла, и губернатор Вашингтона — представители демократической партии и открыто выступают за свержение Трампа.

Открытым текстом сообщаю: создание территории, неподконтрольной государству, — стандартный этап цветного бунта. Мол, власть ослабла и не сможет сопротивляться перевороту.

Вслед за оккупантами центра Сиэтла городской совет требует распустить полицию. Многие демократические мэры, губернаторы, депутаты призывают сократить её финансирование.

Открытым текстом предупреждаю: либо Трамп разрешит полиции стрелять при малейшем подозрении и введёт армию в города, либо на улицах воцарится такой беспредел, что хоть Дикий Запад, хоть киевский Майдан покажется детским садом в тихий час.

Но верхушка Министерства обороны СГА Трампа ненавидит. Там приказ разгонять погромщиков, скорее всего, не просто не исполнят, а используют как повод к перевороту. Поэтому Трамп ждёт, когда СГА до печёнок достанут майданутые. Но у тех могучая поддержка: весь медиабизнес – от соцсетей до крупнейших телеканалов — в руках у демократов…

Открытым текстом спрашиваю: неужто они надеются после переворота обуздать разнузданную ими же стихию? Пусть получше приглядятся, что нынче происходит на обломках Украины, где с их же подачи в 2014 году властью стали открытые террористы. Сторонники Трампа уже готовятся к вооружённой самообороне. Выбору не позавидуешь: или гражданская война — или переворот и террор. Вот такая демократия…

Спасение от кровавого пастора

Александр Валентинович Турчинов — проповедник одной из тоталитарных протестантских сект, один из организаторов обоих киевских государственных переворотов, инициатор нынешней гражданской войны на Украине — в субботу дал большое интервью Пятому телеканалу Украины.

“Хотя бы десятая часть была у меня того, что мы имели на начало девятнадцатого года, я бы в крови российские войска попробовал утопить в Крыму и скинуть в Чёрное море”, – сказал Турчинов открытым текстом.

Открытым текстом объясняю тем нашим либероидам, кто до сих пор твердит киевскую методичку о Злой России, что пришла к несчастному соседу и под шумок революции отобрала полуостров: не отобрала, а спасла.

Все — в том числе Турчинов — прекрасно знали: сами крымчане выступили против переворота в Киеве, сами остановили напавших на Верховный совет Крыма рэкетиров из запрещённой потом судом Российской Федерации банды “Меджлис крымско-татарского народа”, и на референдуме потом голосовали сами.

Открытым текстом перевожу желание Турчинова, на тот момент захватившего высшую власть в государстве: утопить Крым в крови и сбросить тела в море. Кто после этих его слов хоть заикнётся о “незаконности присоединения” — такой же маньяк, как Турчинов. Пособник в массовой резне. Или в покушении на неё. Геноцид — преступление без срока давности.

“Я сторонник такого, знаете, пошагового наступления — как его русские называют, ползучего наступления. Каждый день на один метр, каждый день на один метр. Таким образом в шестнадцатом, семнадцатом, восемнадцатом годах мы продвинулись достаточно. Мы освободили очень много населённых пунктов. Мы улучшили конфигурацию нашего фронта. Мы усилили наши позиции. И вот это надо было продолжать. Знаете, каждый день по метру — и так бы, глядишь, пусть не до Ростова, но до границы бы дошли”.

Открытым текстом перевожу: минские соглашения им не указ! Были бы ополченцы хуже организованы — война дошла бы до границ РФ.

Сильная армия народных республик — как и качество жизни их жителей — вопрос нашей с вами безопасности. Террористы дёргаются только на нейтральной полосе и ни на шаг не потеснили с позиций, занятых ещё в пятнадцатом году, ополченцев Донбасса. Так и должно продолжаться.

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-19-06-2020/