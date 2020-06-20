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Новости Украины и Новороссии 20 июня 2020

11:09. 20 июня 2020 269 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Глава фракции «Слуга народа» обещает «мир на Украине» до конца работы нынешнего созыва Рады

Глава фракции «Слуга народа» обещает «мир на Украине» до конца работы нынешнего созыва Рады | Русская весна

До конца работы нынешнего созыва Верховной Рады на Украине должен установиться мир.

Такой прогноз сделал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире одного из украинских телеканалов.

«Нам надо первое — экономический рост, чтобы мы просто могли помогать этим людям (жителям ДНР и ЛНР — прим. РВ), чтобы были деньги на это.

А во-вторых — конечно, работать над тем, чем занимается президент, программа достижения мира. И я надеюсь, что мы за нашу каденцию точно достигнем мира», — заявил Арахамия.

Он уточнил, что «Слуга народа» ведёт работу над этой задачей и выразил надежду, что жители Донбасса, покинувшие родной регион, вскоре смогут вернуться домой.

Справка РВ

Верховная рада IX созыва начала свою работу 29 августа 2019 года, на Украине нардепы избираются на пятилетний срок. Впрочем, парламент может быть распущен досрочно по ряду причин (отсутствие коалиции или невозможность утвердить состав кабинета министров). В этом случае назначаются внеочередные выборы.

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Глава ЛНР выступил с обращением к Зеленскому

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому вернуть режим полной боевой готовности в республике, если украинские силовики не прекратят обстрелы, передает РИА Новости.
Девятнадцатого мая Пасечник после активных обстрелов гражданской инфраструктуры ЛНР пообещал Зеленскому “отодвинуть линию соприкосновения” в случае, если украинские силовики не прекратят свои действия. Народную милиция ЛНР, подразделения МВД и медучреждения республики перевели на усиленный режим.
Позже в связи со стабилизацией обстановки у линии соприкосновения глава ЛНР снизил режим полной боевой готовности. Однако в пятницу в результате обстрелов в Луганской народной республике один мирный житель погиб и трое получили ранения, зафиксированы разрушения жилых домов.

“После объявления мной полной боевой готовности подразделений Народной милиции Луганской народной республики обстрелы нашей территории со стороны вооруженных формирований Украины прекратились, и почти две недели поддерживался режим тишины. После снижения боевой готовности подразделений Народной милиции Украина возобновила обстрелы наших населенных пунктов”, – говорится в заявлении Пасечника.

По мнению главы ЛНР, очевидно, что “в случае необходимости и при наличии на то политической воли Киев все-таки способен выполнять взятые на себя обязательства по поддержанию режима всеобъемлющего прекращения огня”. Пасечник подчеркнул, что сложившаяся ситуация показывает, что “обстрелы, из-за которых гибнут мирные жители Донбасса – это политический жест, инициатор которого известен”.

“Владимир Александрович (президент Украины Владимир Зеленский, – ред.), теперь мы оба с Вами знаем, что Вы в состоянии прекратить обстрелы, предотвратить гибель простых людей, детей, пенсионеров и тем самым выполнить Ваше главное предвыборное обещание – принести Украине и республикам Донбасса мир. Убедительно прошу Вас в преддверии большого общего праздника – Дня Победы – продемонстрировать на практике, что Вы можете держать слово”, – обратился к украинскому лидеру Пасечник.

Глава ЛНР призвал Зеленского удержать украинских силовиков от стрельбы по жителям республики. “В противном случае буду вынужден принять ранее озвученные меры для обеспечения безопасности мирного населения и гражданской инфраструктуры Луганской Народной Республики”, – предупредил он.

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Госизмена Турчинова: за что посадят «кровавого пастора» (ВИДЕО)

Госизмена Турчинова: за что посадят «кровавого пастора» (ВИДЕО) | Русская весна

Как «кровавый пастор» Александр Турчинов предрёк распад Украины, напророчил России судьбу СССР, пригрозил утопить русскую армию в крови, назвав при этом условие, при котором решился бы на это, и присоединил Кубань к Украине — об этом в эфире украинского интернет-канала Klymenko Time рассказала журналистка Армина.

«На самом деле Турчинов и компания многого не понимали. Мне же непонятно другое: откуда у этих людей столько наглости и отчасти смелости высказывать своё „феее“ сегодняшним событиям. Которые они как „сундук мертвеца“ передали по наследству. Причём высказывать мнение и давать советы с полной верой в свою невиновность! Как будто предыдущей пятилетки не было… И это не смешно. Хотя были и весёлые моменты», — сказала Армина, комментируя интервью Турчинова в ток-шоу «Рандеву».

При этом журналистка обратила внимание на то, что депутаты Верховной Рады обратились к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой, а также к руководству ГБР и СБУ с требованием расследовать преступные действия бывшего исполняющего обязанности президента Турчинова по статье «о государственной измене».

Если говорить более конкретно, то речь идёт о том, как получилось, что он, будучи в статусе главнокомандующего Украины в феврале—марте 2014 года бросил на произвол судьбы десятки тысяч украинских солдат и моряков в Крыму, не оказав никакой поддержки?

«Именно поэтому Александр Владимирович прервал свою проповедь в баптистской церкви и прибежал на интервью к Янине», — с иронией заметила Армина.

Она отметила, что «строить плохую мину при плохой игре — задача сложная, но не для этих людей», да и Турчинов «держится молодцом». Хотя само интервью, как выразилась блогер, «звучит как бред».

«Хотя от пастора и не требуется особой логики, — сказала блогер. — Главное, чтобы все поняли, в каких тяжёлых условиях приходилось работать лидеру».

Турчинову выбраться из Украины не удастся: границы закрыты — коронавирус. Даже в Израиль никак. Придётся ему «сидеть на родине».

«Причём очень хочется верить, что таки в самом прямом смысле этого слова», — подытожила Армина.

Как сообщала «Русская Весна», в одном из своих интервью Турчинов назвал Россию колоссом на глиняных ногах и «предрекал»​ России скорый распад

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Что стоит за новой вспышкой виpycа?


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Гpoб для Партии Шария


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