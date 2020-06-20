Новости Украины и Новороссии 20 июня 2020

Как «кровавый пастор» Александр Турчинов предрёк распад Украины, напророчил России судьбу СССР, пригрозил утопить русскую армию в крови, назвав при этом условие, при котором решился бы на это, и присоединил Кубань к Украине — об этом в эфире украинского интернет-канала Klymenko Time рассказала журналистка Армина.

«На самом деле Турчинов и компания многого не понимали. Мне же непонятно другое: откуда у этих людей столько наглости и отчасти смелости высказывать своё „феее“ сегодняшним событиям. Которые они как „сундук мертвеца“ передали по наследству. Причём высказывать мнение и давать советы с полной верой в свою невиновность! Как будто предыдущей пятилетки не было… И это не смешно. Хотя были и весёлые моменты», — сказала Армина, комментируя интервью Турчинова в ток-шоу «Рандеву».

При этом журналистка обратила внимание на то, что депутаты Верховной Рады обратились к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой, а также к руководству ГБР и СБУ с требованием расследовать преступные действия бывшего исполняющего обязанности президента Турчинова по статье «о государственной измене».

Если говорить более конкретно, то речь идёт о том, как получилось, что он, будучи в статусе главнокомандующего Украины в феврале—марте 2014 года бросил на произвол судьбы десятки тысяч украинских солдат и моряков в Крыму, не оказав никакой поддержки?

«Именно поэтому Александр Владимирович прервал свою проповедь в баптистской церкви и прибежал на интервью к Янине», — с иронией заметила Армина.

Она отметила, что «строить плохую мину при плохой игре — задача сложная, но не для этих людей», да и Турчинов «держится молодцом». Хотя само интервью, как выразилась блогер, «звучит как бред».

«Хотя от пастора и не требуется особой логики, — сказала блогер. — Главное, чтобы все поняли, в каких тяжёлых условиях приходилось работать лидеру».

Турчинову выбраться из Украины не удастся: границы закрыты — коронавирус. Даже в Израиль никак. Придётся ему «сидеть на родине».

«Причём очень хочется верить, что таки в самом прямом смысле этого слова», — подытожила Армина.

Как сообщала «Русская Весна», в одном из своих интервью Турчинов назвал Россию колоссом на глиняных ногах и «предрекал»​ России скорый распад.

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