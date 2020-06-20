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Не факт! Кто придумал шапку Мономаха?

13:57. 20 июня 2020 113 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

Знаменитая на весь мир «шапка Мономаха», официальный венец русских царей и самый таинственный артефакт в кремлевской сокровищнице. По легенде венец принадлежал великому князю Владимиру Мономаху. Однако известно, что эта легенда не имеет ничего общего с исторической реальностью.

Кому на самом деле принадлежал этот венец и почему он называется «Мономаховым»? Как он попал в сокровищницу русских царей? Хранители Оружейной палаты, искусствоведы и археологи изучили каждый миллиметр реликвии. Версии ученых меняются в среднем каждые полвека. Но до сих пор однозначного ответа на вопрос о ее происхождении  нет. Так правда ли, что «шапка Мономаха» – это на самом деле женская тюбетейка? Действительно ли родина артефакта – Византия? И на самом ли деле легенду о венце русских царей как важнейшей части государственной идеологии Русского царства придумал человек по прозвищу Сатана? Ведущий Арарат Кещян и программа «НЕ ФАКТ!» найдут ответы на все вопросы.

#НЕФАКТ #ШапкаМономаха #царь #власть #история

Подробности на https://tvzvezda.ru

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bpcmePvVaGY

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