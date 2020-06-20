НамМнеМожно | Ефремов. Преступление и наказание

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6DryX-kgCuc
Ещё один урод ДЕЛАЕТ ДЕНЬГИ на Ефремове осуждая тех кто делает деньги на Ефремове.
Как много стало уродов и кретинов.
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Фрейдовский принцип удовольствия является ведущим принципом поведения маленького ребенка, адлеровский принцип могущества — подростка, а стремление к смыслу является ведущим принципом поведения зрелой личности.
— Виктор Франкл
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Ещё один урод ДЕЛАЕТ ДЕНЬГИ на Ефремове осуждая тех кто делает деньги на Ефремове.
Как много стало уродов и кретинов.