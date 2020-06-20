Мятеж обречённых.
10:13. 20 июня 2020 38 просмотров Один комментарий Опубликовал: Sergeev
Источник: https://youtu.be/4jQlGuNv28o
Источник: https://youtu.be/4jQlGuNv28o
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Насколько соблазнительны популярные разговоры о самоосуществлении и самореализации человека! Как будто человек предназначен лишь для того, чтобы удовлетворять свои собственные потребности или же себя самого. Поскольку самоосуществление и самореализация вообще важны для человеческого бытия, они достижимы лишь как результат, но не как интенция.
Нас бросала глупость на крондштатский лёд