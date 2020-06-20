Минпросвет, биометрия в школах и усыновление иностранными НКО: новые риски торговли русскими детьми

19.06.2020

Правительство намерено наделить министерство просвещения широкими полномочиями по выдаче разрешений иностранцам, занимающимся усыновлением детей на территории России. Ведомство, глава которого целиком находится под влиянием банкстера-трансгуманиста Германа Грефа, будет наделено функциями социальной службы и постоянно поддерживать контакт с западными структурами, желающими заполучить российских детей. А с учетом планов форсайтщиков во власти оснастить все школы системами распознавания лиц возможности международных усыновителей под крылом Минпросвета становятся еще богаче. Предположительно они смогут буквально отслеживать с раннего детства и отбирать нужный себе живой товар, информации о котором будет регулярно обновляться в школьных информационных системах, а внешность и поведение – записываться на «умные камеры».

На правительственном портале нормативно-правовых актов выложен проект Постановления Правительства «О деятельности органов и организаций иностранных государств по усыновлению (удочерению) детей на территории РФ и контроле за ее осуществлением». Особый интерес для нас представляет второй пункт документа:

«Возложить на министерство просвещения РФ полномочия по выдаче разрешений на открытие представительств иностранных государственных органов и организаций по усыновлению (удочерению) детей на территории РФ и разрешений на осуществление деятельности по усыновлению (удочерению) детей на территории РФ представительствами иностранных некоммерческих неправительственных организаций и контролю за их деятельностью».

Этот пункт можно условно разделить на две части. Первая – официальные иностранные госорганы власти и госструктуры намерены открывать в России новые представительства и заниматься поиском российских детей для усыновления. И вторая – непосредственно отбором и усыновлением в нашей стране будут заниматься иностранные НКО. Таким образом, дается зеленый свет политике иностранного усыновления и деятельности ювенальных «продетских» фондов и частных структур в России. Причем делаться все будет под прямым кураторством иностранных властей – создается впечатление, что первая половина данного пункта являет собой своеобразное техническое обеспечение для функционала иностранных НКО.

Мы не знаем, насколько тесным будет сотрудничество Минпросвета с зарубежными усыновителями, но весьма вероятно, что эти НКО захотят систематически собирать информацию о российских детях, у которых есть риск быть признанными «безнадзорными» и остаться без попечения родителей (в т.ч. при живых родителях и в своем собственном доме – если органам опеки или КДН не понравятся, к примеру, условия проживания или рацион питания малыша в своей семье). Вместе с тем, внедрение системы биометрического контроля и внесения в базы всех ПД людей, постоянно находящихся в школе, лоббируется региональными департаментами образования. Программные алгоритмы от компании NtechLab, которые, по сообщению «Ведомостей», будут применяться при внедрении систем распознавания лиц в школах, активно используются в собянинском цифро-концлагерном «умном городе». Они способны детально передавать даже мимику отдельных людей, попавших в объектив камеры во время массового мероприятия, не говоря о слежке за поведением учеников в школах. Учитывая почти ежедневные новости о масштабных утечках персональных данных россиян не только из частных, но и из государственных информационных систем, какова вероятность того, что видеозаписи с нашими детьми окажутся в руках зарубежных охотников за детьми? По нашему мнению, очень большая. И это еще одна причина для полного отказа от биометрического концлагерного контроля в образовательных учреждениях.

В конце января 2020 г. мы также рассказывали о подписании между РФ и Израилем договора о сотрудничестве в области усыновления детей, облегчающего процедуру для обеих сторон. Договор на 18 страницах с российской стороны был подписан на тот момент первым замминистра просвещения Зеньковичем.

Тогда нас очень насторожил тот факт, что со стороны Израиля уполномоченными организациями, осуществляющими деятельность по международному усыновлению, могут быть израильские НКО. Они же уполномочены выдавать заключения о пригодности кандидатов в усыновители, тогда как со стороны РФ это будут осуществлять (государственные) органы опеки. И вот в новом проекте постановления Правительства мы видим, что на первый план в усыновлении российских детей снова выводятся иностранные неправительственные организации.

Важно подчеркнуть, что в 2011 году высокопоставленные российские чиновники выступили против усыновления детей Израилем при посредничестве НКО и заморозили процесс подписания договора почти на 10 лет. Причина для этого лежит на поверхности: в последние годы все больше государств ужесточают законы, касающиеся усыновления детей иностранцами. Дети, особенно белые дети европейского типа, являются весьма ценным товаром на рынках черных трансплантологов, киднепперов и извращенцев. И мы приводили подтверждающие факты в указанном материале полугодовой давности.

Массовое международное усыновление – позор для любой развитой страны и признак колониальной зависимости для государства-«донора» детей. Если власти России и правда намерены восстанавливать суверенитет, о чем недвусмысленно говорится в федеральной рекламной кампании в поддержку голосования по поправкам в Конституцию, а также заниматься народосбережением, с этой практикой нужно заканчивать, а лоббирующих ее чиновников гнать поганой метлой из больших кабинетов. Ну а министерству просвещения следует не выполнять роль свахи, продающей «человеческий капитал» (любимое словечко из лексикона западных форсайтщиков во власти) за кордон, а заниматься своей профильной деятельностью – образованием и подготовкой профессиональных педагогов, готовых передать все свои знания новым поколениям, а также воспитывать юных учеников в соответствии с высокими идеалами морали и нравственности. Наши дети должны вырастать и оставаться в России, чтобы формировать ее будущее, и они – не товар!

Источник: http://katyusha.org/view?id=14586