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Как определить ГМО. Ирина Ермакова

20:53. 20 июня 2020 191 просмотр 16 коммент. Опубликовал:

Что показали исследования

ГМО – биологическое оружие, с помощью которого бьют по народу.

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Солнечный круг. Сверхновое здоровье, Роман Василишин

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Концептуал ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/kak-opredelit-gmo-irina-ermakova

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