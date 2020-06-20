Как определить ГМО. Ирина Ермакова
Что показали исследования
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Солнечный круг. Сверхновое здоровье, Роман Василишин
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/kak-opredelit-gmo-irina-ermakova
*Мнение человека считающего, что технологию создания ГМО человечеству дали инопланетяне и что мужчины произошли от женщин-гермафродитов.
Да просто сильно пьющая женщина.
Наверно она на ЯП под ником ” Липкий”
Уймитесь. Зачем наговариваете на 68-летнюю бабушку? Просто только после пластики, отсюда опухлость и заплетающийся от анестезии язык.
Пластики это коньяк,водка,бренди?
Пить надо меньше этой пластики.
И язык не будет заплетаться
Зависть, Филя, – плохое чувство. Тем более зависть вида: не могу переплюнуть, так хоть обплевать попробую.
Некрасиво.(
Ага.
Так и Ефремову говорили.
Некрасиво…
Ты с ней знаком?Пил ней?А может видел её пьяной?Или запах алкоголя от неё услышал?
Я и с Ефремовым не пил.
Я вообще не пью.)
Это Вы там без меня
Никак не привыкнешь ? Люди решили здесь, в этой теме , оправиться под себя и рядом. Даму, т.е., что она говорит , никто из них не услышал , как обычно.
Вы бухаете вместе вот и слушайте друг-друга.
Не всем это интересно.
За руль только не садись
Сходить на бидэ не забудь.
Такие привычки мне не нужны.
Гля, как клюнул !)
Не понял.
Не ты, конечно.) (к. 22:22)