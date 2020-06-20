Главная » Вооруженные силы, История, Мировоззрение

Честь и доблесть тувинцев – солдат по прозвищу «Черная смерть»

23:09. 20 июня 2020 28 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: histrf.ru @ Владимир Иванов

22 июня 1941 года фашистская Германия вторглась на наши земли. Началась Великая Отечественная война. Крупнейшая война, развязанная фашистами. С первых дней войны началось формирование антигитлеровской коалиции. Принято считать, что первыми, кто протянул нам руку помощи, были англичане и американцы. Но это не совсем верно. Первыми были Монгольская Народная Республика и Тувинская Народная Республика.

Это наша война

О помощи Монголии мы недавно вам рассказывали в статье «Аймаки против Гитлера: второй фронт по-монгольски», а теперь поговорим о том, как помогали бороться с врагом жители Тувинской Народной Республики.

Главное в этой истории то, что Тува в 1941 году была самостоятельным государством и называлась Тувинская Народная Республика. Соседи, а именно РСФСР и Монголия, республику признали. Государство имело Конституцию, флаг и герб. Дипломатические представительства были в СССР и Монголии. Китай не признавал республику, так как считал её земли своей территорией. Тем не менее это не мешало Туве развиваться и строить свою новую жизнь.

Источник: pinterest.com

22 июня 1941 года мирная жизнь в республике закончилась. Тува не осталась в стороне и поддержала СССР в его справедливой войне. Великий Хурал (съезд) Тувы выступил против агрессора. 25 июня 1941 года народ Тувы, как записано в декларации съезда, официально объявил войну Германии. Говорят, что Гитлера это позабавило. А зря, маленькое государство в дальнейшем смогло доставить немало неприятных хлопот для его армии.

Мы вместе

Пора сказать несколько слов о тогдашней Туве. В 1941 году в государстве проживало всего около 80 тысяч жителей. Много это или мало, решать вам. Сразу скажу, что помощь тувинцев нельзя мерить, переводя счет только на тонны и на рубли. Соседи пришли на помощь в трудную минуту. Сразу была объявлена мобилизация и заявлено, что тувинская армия готова отправиться на фронт. Интересное письмо получил И.В. Сталин от 38 тысяч тувинских аратов. Они писали «Мы вместе. Это и наша война».

Тува поставила 50 тысяч лошадей и около 750 тысяч голов скота. Ни одна тувинская семья не осталась в стороне от этой помощи. В Красную Армию поставлялись десятки тысяч лыж, бессчетным числом полушубки, рукавицы, валенки, 67 тонн шерсти, 400 тонн мяса. А ещё были поставки ржаной и ячменной муки, топленого масла, меда и варенья, консервов и концентратов, рыбы, перевязочных материалов. 90% этой продукции поставлялись безвозмездно. Есть интересный факт, о котором вряд ли вспоминают политики современной Украины. В 1944 году на Украину безвозмездно было передано 30 тысяч тувинских коров. Эти коровы и помогли возродить украинское животноводство.

На счета обороны республика перевела весь свой золотой запас, а также перенацелила всю добычу золота.

Тувинские добровольцы-танкисты. Кызыл, 1943. Источник: commons.wikimedia.org

«Черная смерть»

В 1943 году в Красной Армии появились добровольцы из Тувы. Первые 200 добровольцев влились в состав 25-го отдельного танкового полка, который с февраля 1944 года вошел в состав 2-го Украинского фронта. Правда, этот факт опять порождает неувязочку с версией украинских политиков во главе с Зеленским, что Украинские фронты – это сплошь украинцы.

Всего в боевых действиях приняли участие 8 тысяч тувинцев, а это 10% всего населения республики. Многие из них были награждены орденами и медалями СССР. Двое – Хомушку Чургуй-оол и Тюлюш Кечил-оол – стали Героями Советского Союза.

Хомушку Чургуй-оол. Источник: commons.wikimedia.org

На фронтах тувинские воины сохраняли свой национальный колорит. Они были одеты в свои национальные костюмы и носили всевозможные амулеты. Тувинцы не боялись даже превосходства противника в силе, всегда стояли насмерть и пленных не брали. Немцы окрестили тувинцев Das Schwarze Tod, что в переводе означает «Черная смерть». После боя под Дуражино в январе 1944 года пленный офицер Г. Ремке поведал, что его солдаты воспринимали этих «варваров» (тувинцев) как полчища Атиллы и уже не могли воевать дальше.

В 1944 году тувинцы переоделись в форму советских солдат, а их национальные костюмы и амулеты отправились на Родину.

Тува финансово помогла в постройке 10 самолетов Як-7Б. 16 марта 1943 года они поступили в 133-й истребительный полк. К сожалению, до конца войны не дожил ни один самолет «тувинской эскадрильи».

Источник: pinterest.com

Эпилог

17 августа 1944 года Тувинская Народная Республика приняла решение о вхождении в состав СССР. Ходатайство было удовлетворено, и в составе РСФСР появилась новая автономная область.

Обложка: Проводы тувинского кавалерийского эскадрона на фронт. Кызыл, 1943. Источник: commons.wikimedia.org 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: https://nstarikov.ru/chest-i-doblest-tuvincev-soldat-po-prozvishhu-chernaja-smert-116165

Метки: чит.клуб

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Русское поле
... офицерском собрании генералы лишали чести двух других генералов, ... лишь тех, кто имеет честь. Честь и долг неразрывно связаны,...и там являли образцы чести, доблести. Непонимание этой тайны .... Если планку понятия чести опустить ниже высшего трансцендентного...
Победа в Великой Отечественной войне как воплощение Духа Советской Социалистической Цивилизации
... истории человечества, провозгласившего труд делом чести, доблести и славы, поставившего в «центр... до последнего вздоха биться за честь и независимость моей Матери-Родины... на труд и на воинскую доблесть в Общем Деле защиты советского...
Погоны, как символ чести
... погоны и «чести знаком, возложенным на плечи», и «доблести испытанным рычагом». Потом...командира держаться соответственно, помнить, что „честь мундира« – это не пустые слова...погоны» — эти слова стали вопросом чести российского офицера. И традиция сохраняется...
Сводки от ополчения Новороссии 18 марта 2016
... детства был воспитан на идеологии чести, доблести и совести и с раннего... — это будет для меня большой честью. Так думают большинство восставших в...
Никогда бы не поверил, что антисоветчик Караганов способен столь чётко указать Западу его место
... постоянно встречаются такие термины, как "честь", "доблесть", "смелость", "достоинство"... это политическая лексика... моём мире, просто непредставимо, что честь женщины может быть попрана самым...
Двести дней: как Сталинград стал символом воинской доблести
... памятный знак в форме меча чести, который будет передан городу-герою... улицы и площади, названные в честь сталинградской победы. На волне победных...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)