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Зачем США выводят войска из Германии

16:48. 19 июня 2020 87 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Источник: deita.ru

Дональд Трамп очень хорошо помнит историю Римской Империи — как только она начала уходить из своих провинций, сразу же началось её разрушение, отмечает известный российский писатель и политолог Николай Стариков, сообщает ИА DEITA.RU.

Своё мнение о том, закончится ли сокращение группировки американских войск в Германии её полным уходом из этой страны, эксперт высказал в своём новом ролике на собственном YouTube-канале. По словам Старикова, думать о том, что американцы хотят полностью уйти с территории крупнейшего европейского государства, наивно.

Вместе с тем, по мнению писателя, нынешний вывод войск США из Германии, инициированный Трампом, является ни чем иным, как элементом его предвыборной кампании. На фоне экономического спада, вызванного пандемией коронавируса, американский лидер пытается продемонстрировать экономию государственных средств.

Однако, существенно сберечь деньги американских налогоплательщиков таким способом не удастся, убеждён Стариков. Ведь военный бюджет США по-прежнему превышает военные бюджеты десяти следующих по размеру затрат на вооружение, армию и оборону стран мира вместе взятых.

Если бы американцы ушли из Германии насовсем и полностью, то сэкономленные деньги можно было бы раздать бунтующим участникам уличных демонстраций, которым, очевидно, не хватает средств, раз они с таким рвением, достойным лучшего применения, громят вещевые магазины, считает Стариков.

Но, как обычно, политика впереди и над экономикой. И частичный вывод войск США из Германии лишь подтверждает этот простой тезис, который всё никак не могут понять российские либералы, постоянно кричащие о якобы слишком больших тратах российского бюджета на нужды нашей армии.

Автор: Дмитрий Шевченко

Обложка: Фото: dvidshub.net

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Источник: https://nstarikov.ru/zachem-ssha-vyvodjat-vojska-iz-germanii-116267

Метки: чит.клуб

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 13844 8522
    Maleos 19 июня 2020 в 17:46

    Всякий “уход” жыдосаксов заканчивается наращиванием их присутствия. Верим про “беспорядки” в пиндосии дальше…

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