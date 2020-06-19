Главная » Невероятное в мире, Психология, Творчество

“Встанем на колени перед всеми преступниками, которые якобы хотели улучшить положение?”

15:59. 19 июня 2020 84 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Чехи разжигают.
"Встанем на колени перед всеми преступниками, которые якобы хотели улучшить положение?"

Чехи знают толк в преклонении колен перед персонажем с обложки.
7 лет добросовестно трудились на благо оборонной промышленности Рейха.
Так что и к преклонению перед SJW придется привыкнуть.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5961267.html

Метки: sjw, Гитлер, пресса, расизм, чехия, юмор

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Изнасилованная Швеция больна стокгольмским синдромом
...её отсюда! Хочешь — на колени перед тобой встану. Не губи мою душу!...в школу. Веселились, рассказывали всем о своем «приключении». .... Он отдает приказ всем церковным общинам принимать у...метрах от дома поселятся малолетние преступники? (Забегая вперед, скажу,...
Новости Украины и Новороссии 03 мая 2016
... исчисляется и задолженность Киева перед учреждениями культуры — об...в розыск меня как преступника, объявляют других руководителей Крыма...взыграло. «Я на колени не встану!» Меня повалили на ... 2014 года."Вопреки всем опасениям, всем планам нашего неприятеля,...
Новости Украины и Новороссии 11 декабря 2015
...потом завершили штурм вооруженного преступника.Оперативно-следственные действия продолжаются....livejournal.com «Становись на колени и проси прощения у...нам быть братьями перед Богом и всем миром…». Что же...мы, извините, впереди вас встанем», – пообещал Скорый в ...
РОСТОВСКИЙ ВЫЖИВАЛЬЩИК. ВОЙНА СТУЧИТСЯ В ДВЕРИ...
...продукты. Питание осуществляли всем миром. Готовку ...на локтях и коленях от постоянного перемещения ...на улице много. Встаньте, где было приказано,...бандой, хорошо подготовившихся преступников. Как же отделить... перетасует и обнажит. Перед войной, ты покладистый,...
Краткая аналитика возможных событий на территории России в период конца 2009 – до 2012 года включительно.
...После войны его признали преступником против человечности. А...«о подъеме с колен», одновременно распространять разлагающую ...развязал руки, представ перед ними в образе... время, судя по всему, поджимает. Начинается открытый...общая задача. Русы, встаньте бок о бок ...
Подлинность патриотизма каждого из нас
...скамьей. Конечно, всем этим жертвам беспрецедентной...справедливости… Иначе мы встанем в глупую и ...и правосоциалистических кругов. Перед нами действительно позиция...советскую власть на колени. Это был... Японию «вопреки преступнику Рузвельту»! Заключение Совсем...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)