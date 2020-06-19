“Встанем на колени перед всеми преступниками, которые якобы хотели улучшить положение?”
15:59. 19 июня 2020 84 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Чехи разжигают.
"Встанем на колени перед всеми преступниками, которые якобы хотели улучшить положение?"
Чехи знают толк в преклонении колен перед персонажем с обложки.
7 лет добросовестно трудились на благо оборонной промышленности Рейха.
Так что и к преклонению перед SJW придется привыкнуть.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5961267.html