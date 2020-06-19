“Трест который лопнул”
08:47. 19 июня 2020 182 просмотра 8 коммент. Опубликовал: feedmatic
Прицепом к вчерашнему https://colonelcassad.livejournal.com/5959027.html.
Официальные мотивировки ареста кандидата в президенты Бабарико с сюжета на белорусском ТВ, который крутили вчера вечером, чтобы обосновать населению, "а что вообще происходит".
В ряде моментов напомнило "разоблачительные" фильмы НТВ, но тем не менее.
Кстати, обратите внимание, в ролике упоминают какие угодно страны, но Россию практически не упоминают, хотя казалось бы…(часть оппозиции в Белоруссии называет Баборико "пророссийским кандидатом").
При этом упирается на то, что Белоруссия сотрудничала в этом вопросе с Латвией и США (умилил тот елей, когда диктор рассказывает про США), а послам европейских стран даже что-то объясняли.
В общем, с интересом бы посмотрел на серьезный юридический разбор выдвинутых обвинений, особенно в свете того, что коллеги Бабарико по банковско-офшорной деятельности на него уже дают на него показания (всех били и все сознавались (с))
Тезис о том, что эта история не связана с выборами конечно выглядит не убедительно. Скорее тут можно говорить о том, что грязное белье Бабарико, о котором было вкурсе КГБ Белоруссии, решили вытащить в удобный момент (тем более, что даже в ролике оговариваются, что органы уже давно следили за данным банком), чтобы пресечь малейшие поползновения, тем более, что если обвинения фактологически реальные, можно действительно на раз представить оппозицию Лукашенко как сборище офшорных мошенников и Лукашенко сможет позиционировать себя в стиле "вот видите, есть старый, понятный, несколько надоевший я" и "есть вот эти вот…".
Успешность этой схемы будет ясна по мере развития дела Бабарико.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5960194.html
Разворошил батька термитник, хорошо бы до российских банкиров добрались.
Доберётся.
Он такой.
Доберётся и начнёт ПЛАТИТЬ…..
Ибо должен столько сколько его Беларусь не стоит…..
И грабежом одного белгазпрома ему не отделаться.
интересно девки пляшут,Бри Тания помошница??
А не знаю.
Пока какой-то вал ЛЖИ.
Что там на самом деле понятно мало.
Слушайте президента независимой маленькой ,но гордой страны,он не соврет,он привык говорить правду:
“— Я наблюдаю раскачивание ситуации, мы видим этих людей и видим их технологии: к примеру, карусели, которые были созданы при сборе подписей, когда люди толпой ходили по очереди, растянувшись на километр, и одни те же подписывались за всех кандидатов, за всех, кроме Лукашенко… Вчера мы увидели карусель из автомобилей… Ясно, что здесь неконструктивную позицию заняли представители отдельных СМИ, причем западных. Игорь Петрович (Сергеенко, Глава Администрации Президента. — Прим. ред), на это надо железно реагировать. Не надо никого бояться. Вы как никто видите: на кону даже не стабильная Беларусь, чистенькая и уютная, на кону — независимость страны. Просто хотят сломать страну.
В этой ситуации Глава государства напоминает:
— Не надо меня ставить перед выбором: если я поведу себя «демократично» и покажу, что я беленький и пушистенький, у меня шанс потерять страну. Никто мне и всем нам не простит уничтожение Беларуси. Другой вариант: просто толкают, чтобы Лукашенко пошел на силовое разрешение этой ситуации. Но я хочу, чтобы вы понимали: я ни в коем случае — и по своим функциональным обязанностям как Президент по Конституции, и просто как человек, который всю свою жизнь положил на создание этого независимого, суверенного государства — я никому не позволю сломать эту страну. Для меня нет большей ценности, чем Беларусь — суверенная и независимая. И на сохранение этой страны я пойду, чего бы мне это не стоило.”
П.С.А еще Аналитик,анализируешь материалы дней минувших и особенно уверен в документах вековой давности -поляны,фино-угры ,а вот сегодня и сейчас происходят события ,которые поменяют всю географию территории СССР,распределение одного народа на диаметрально противоположные стороны и ты ничего не понимаешь.а тем более повлиять .
Хватит строить Швейцарию пора Северную Корею ))
Деньги закончились и понты тоже.
…Приветствую Вас…
Если “ТО”,о чём сказал(и)КГК Белоруссии Правда,а в этом НЕТ сомнений,
ТО…этот “кандидат”(Баборико…)и его окружение – финансовые МОШЕННИКИ!
Они ЭТО…финансовая ОПГ(которые ПРИКРЫВАЛИСЬ официальным банком = “Крышею”)!
[про ТО - "КТО" у нИХ...полит-фин-КУРАТОРЫ...отдельная Тем(ИЩА...)а!]
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_НЕТ сомнений,что у власти РБ – Есть НЕОПРОВЕРЖИМЫЕ Факты “работы” этИХ-”банкиров”…
А ведь “ТО” – ЧТО они вытВОРяли…является Угрозаю и ДРУГИМ странам…,…,…
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->>> Удачи тебе Белоруссия в…РАЗОБЛАЧЕНИИ этИХ…и – ИМ подобных(кои в РБ есть)!
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Ничего ни к кому личного. Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 19-06-2020.
Какое небо голубое.
Главное уже сказано – “Запад не пройдет”.
https://pandoraopen.ru/2020-06-18/ugolovka-dlya-navalnogo-belgazprombank-tramp-i-bazy-nato/#comment-520939