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Судьба Ил-276

08:59. 19 июня 2020 157 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Министерство обороны Российской Федерации определилось с выбором перспективного среднего военно-транспортного самолёта, им стал Ил-276. Проект начинался как российско-индийский, но в результате несговорчивости партнёров стал полностью российским и пошёл своим путём.

Необходимость создания нового военно-транспортного самолёта среднего класса для замены начавших устаревать машин семейства Ан возникла ещё в конце 80-х годов, но оказалась нереализованной из-за распада СССР. У страны просто не было на это денег. Однако самолёт был нужен, поэтому Россия пошла на компромисс и решила создавать его в сотрудничестве с Индией, которая выражала заинтересованность в получении машин для переброски грузов до 20 тонн на дальность не менее 3 тыс. км. Ещё одним существенным требованием стало желание индийских партнёров, чтобы самолёт был дешевле американского С-130.

В 2001 году было создано совместное предприятие, финансировавшееся Индией, правда, в счёт погашения индийских долгов перед СССР. Однако, как показала практика, индусы оказались не слишком надёжными товарищами: их интересовал не конечный результат, а только наработка опыта проектирования сложных конструкций. Получив его, Индия без объяснения причин в 2015 году из проекта вышла. Впрочем, в дальнейшем это пошло России на пользу.

Свой путь

Освободившись от очень специфических индийских требований, КБ Ильюшина сосредоточилось на задачах, интересующих именно российскую авиацию. В итоге был разработан Ил-276 — проект среднего транспортного самолёта, гибко сочетающий удачные конструкционные решения большого транспортника Ил-76 с передовыми достижениями в авионике. Так, Ил-276 занял широкую нишу между лёгким Ил-112 и тяжёлым Ил-76. Он способен брать на борт до 150 полностью снаряжённых десантников или 20 тонн полезного груза, включая как обычную десантную технику, так и стандартные авиационные и морские контейнеры. Важным преимуществом стала не только возможность выброски десанта и грузов с больших, малых и сверхмалых высот, но и способность осуществлять погрузочные операции с помощью только бортового оборудования, без применения дополнительной наземной техники. Это имеет решающее значение при работе на слабо оборудованных или сильно повреждённых аэродромах.

Украина вместо России?

На данный момент Ил-276 существует в четырёх вариантах: обычного десантного транспортника, воздушного танкера, госпиталя и пункта связи. Самолёт имеет потолок до 12100 метров, максимальную дальность полёта до 7 тыс. км и максимальную скорость в 870 км/ч при крейсерской в 800.

Проект разработан под двигатель ПС-90, однако последующие машины получат новейший и более «скоростной» двигатель ПД-14, работы над которым находятся в финальной стадии. Впрочем, даже в существующем виде Ил-276 умеет работать с коротких взлётно-посадочных полос в полтора километра. Расчётный эксплуатационный ресурс машины составляет 35 лет, 24 тыс. вылетов и 30 тыс. часов полёта. Причём стоимость серийной машины оценивается в 14–17 млн долларов, тогда как его главный американский конкурент С-130J стоит заказчикам от 50 до 70 млн долларов.

Государственные испытания Ил-276 начнутся в 2023 году, уже в этом году разворачивается изготовление полнофункциональных тренажёров для начала подготовки экипажей, а с 2029 года Ил-276 планируется выпускать серийно, с выходом на темп в 12 штук в год.

Таким образом, Россия своевременно готовит прекрасную замену целому семейству средних машин военно-транспортной авиации ещё советской разработки, на которых сегодня лежит львиная доля практических задач и срок службы которых начнёт истекать после 2030 года. Ну а Индия захотела делать самолёт с Украиной, правда, кроме громких заявлений, в прессе за пять лет дело так никуда и не двинулось, поэтому покупать ей приходится, как и прежде, дорогие американские машины.

Источник

Источник: http://voicesevas.ru/news/52511-sudba-il-276.html

Метки: новости / аналитика

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