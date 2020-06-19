Родиной не торгуем: финская статья об уступке Карелии оказалась уткой

Популярная финская вечерняя газета на своем сайте сообщила о том, что якобы перед распадом СССР его руководство предлагало Финляндии купить у Советского Союза Карельский перешеек. Таким сенсационным откровением поделился с читателями 74-летний экс-начальник отдела МИД Финляндии по работе с социалистическими странами Юкка Сеппинен. В газетной статье кратко изложено содержание его новой книги о российско-финляндских отношениях.

Господин Сеппинен – серьезный ученый, доктор политологии и дипломат, хоть и в отставке. Значит, точно должен понимать, что каждая фраза, затрагивающая острые международные проблемы, должна быть многократно взвешена и выверена. Но в этом случае, похоже, это его не особо заботило. Как и то, что подобные скандальные публикации не способствуют дружбе между народами. Выплеснул в сторону нашей страны грязную сплетню, словно ведро помоев.

Юкка Сеппинен считается знатоком России, ему наверняка известна русская пословица “слово не воробей, вылетит – не поймаешь”. Впрочем, в этот раз изо рта отставного финского дипломата выпорхнула птица покрупнее, журналисты называют таких “утками”. На профессиональном сленге это дутая сенсация, которая не подтверждена фактами.

Домыслы вместо фактов

Давайте рассмотрим жареную птичку от Сеппинена со всех сторон. Приготовлена она явно плохо, наспех. Источник, на который ссылается Юкка Сеппинен, – бывший посол СССР в Хельсинки Лев Паузин. Якобы однажды за ужином этот советский дипломат лично сообщил ему, что “либеральное большинство советского политбюро считает, что СССР может начать с Финляндией переговоры о возвращении Карелии”.

Сеппинен пишет, ссылаясь на тот разговор со Львом Паузиным.

“На изменившуюся позицию Советского Союза также оказало влияние желание “отделаться” от Выборга, поскольку захваченная территория была в плохом состоянии, а ресурсов на ее восстановление не имелось”.

А дальше полет фантазии господина Сеппинена просто теряет всякие границы:

“Руководство России, пришедшей на смену СССР, и ее президент Борис Ельцин сообщили Финляндии о готовности начать переговоры по территориальным вопросам”.

По версии Сеппинена, сделка не состоялась лишь потому, что тогдашний президент Финляндии Мауно Койвисто относился к карельскому вопросу негативно:

“Он считал, что новые территории Финляндии не нужны. Мы и сейчас-то не можем всю Финляндию заселить”.

Горбачев удивился

Экс-президент Финляндии Мауно Койвисто умер три года назад, и про то, что от лидеров СССР якобы поступали предложения о продаже части территории, никогда нигде не писал и не говорил. Почему Сеппинен не опубликовал свои сенсационные откровения при его жизни – уж не потому ли, что боялся, что будет уличен им во лжи?

Впрочем, его фантазии о территориальной торговле и сейчас есть кому опровергнуть. О них возмущенно отозвался бывший президент СССР Михаил Горбачев.

“Для меня это новость, – сказал он журналистам. – Первый раз слышу”.

Бывший глава МИД СССР Андрей Федоров тоже заявил, что никаких переговоров о передаче Карельского перешейка при нем не велось. Экс-посол Советского Союза в Финляндии Лев Паузин также удивился измышлениям финского коллеги.

Земля, добытая в бою

В первой половине двадцатого века СССР и Финляндия четыре раза воевали друг с другом, в двадцатых годах сражения закончились тем, что граница с нашими соседями пролегла всего в тридцати километрах от Ленинграда. В 1939 году Советский Союз попытался уговорить финнов добровольно обменять часть Карельского перешейка на вдвое большую площадь. Финское правительство отказалось, затягивая переговоры.

“Мы не можем передвинуть Ленинград, поэтому должна быть передвинута граница!” – приказал войскам Сталин, и в результате Зимней войны весной 1940-го Финляндия потеряла десятую часть территории. По мирному договору к СССР отошел Карельский перешеек и Северное Приладожье. До сих пор историки спорят, была ли та война справедливой для СССР, но в 1941 году захватчиком оказалась уже Финляндия – она выступила на стороне Гитлера, оккупировав не только прежние свои земли, но и почти всю Карелию, захватив Петрозаводск.

В 1944-м советские войска вынудили финнов отступить, и после жестоких боев граница была восстановлена. C тех пор Карельский перешеек – наш, финское население переселилось в Финляндию. Я понимаю, как тяжело было семьям покидать родные дома, но за эту землю советские солдаты заплатили великую цену.

В Выборгском районе на Карельском перешейке у поселка Ольшаники, где у моей семьи дача, есть братская могила. В ней лежат почти восемьсот красноармейцев, и каждый год их число растет, поисковики хоронят там найденные в лесах останки наших неизвестных солдат. Неподалеку от кладбища вздыбилась бетонная громада взорванного финского дота. С ним вел свой последний бой герой Советского Союза младший лейтенант Роман Петров, он погиб в июне 1944-го и тоже лежит в этой братской могиле. Так что, неужто и ее хотели продать Финляндии вместе с Карельским перешейком? А таких могил там – тысячи!

Не простят нам герои, если политой их кровью землей торговать будем…

Договор – нерушим

Для финнов Карельский перешеек давно открыт – еще в советские времена тут радушно принимали туристов, а сейчас иностранцам даже можно покупать недвижимость. Многие ностальгирующие граждане Суоми так и делают, инвестируют деньги в совместные проекты, восстанавливают церкви и исторические памятники. А Сайменский канал Финляндия вновь арендовала аж на пятьдесят лет.

Договор о территориальной целостности и сотрудничестве России с Финляндией, подписанный в январе 1992 года, действует и сейчас.

Про то, что наша дружба проверена временем, сказал однажды президент РФ Владимир Путин:

“У Финляндии много интересов в Российской Федерации. Уровень межгосударственных отношений сегодня беспрецедентно высокий, несмотря ни на какие проблемы, связанные с международным экономическим кризисом, с какими-то конфликтами. Это очень хороший ориентир для многих других европейских стран в выстраивании отношений с Российской Федерацией. Российско-финляндские отношения – это, безусловно, фактор стабильности в Европе”.

Дутая сенсация о том, что СССР при Горбачеве торговал своей территорией, не выдерживает элементарного испытания здравым смыслом. Любой финн в возрасте за пятьдесят, услышав приведенную в книге Сеппинена цифру – за Выборг и Карельский перешеек Советский Союз якобы хотел получить пятнадцать миллиардов долларов, – наверняка рассмеется. На тот момент это восьмая часть годового ВВП Финляндии, огромная для страны сумма. Экономика Суоми тогда круто падала, такая “покупка” ее бы просто добила. На рубеже восьмидесятых и девяностых годов финнам жилось очень трудно, крах СССР крепко ударил и по ним.

Впрочем, жареные фантазии от отставного дипломата рассчитаны на молодое поколение, мол, глотайте чушь и не думайте! Миф о том, что русские продают свою Родину по частям, греет сердца реваншистам не только в Финляндии. Территориальные претензии к России регулярно поднимают политики правого толка в Эстонии, на Украине, в Японии. Они уже тридцать лет пророчат распад нашей стране и мечтают урвать кусочек. Не дождутся, Россия даже в кризис своей территорией не торгует!

Григорий Тельнов

Источник: http://voicesevas.ru/news/52509-rodinoy-ne-torguem-finskaya-statya-ob-ustupke-karelii-okazalas-utkoy.html