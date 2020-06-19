Путин после Путина, Кукловоды в Минске, Бензиновая лихорадка // Галопом по Европам #236
В этом выпуске:
- В России за сутки плюс 7972 новых заболевших, умер 181 пациент;
- Пекин прекратил авиасообщение с другими провинциями – город закрыт на карантин;
- В Беларуси задержан бывший глава Белгазпромбанка и вероятный конкурент Лукашенко на президентских выборах;
- С января по март 2020-го в России прошло больше пятисот акций протеста;
- Фонд национального благосостояния потратят на 15 мегапроектов – это следует из распоряжения, подписанного
Мишустиным;
- ЦБ снизил ставку до исторического минимума в 4.5 процента;
- Антимонопольная служба выясняет причины взрывного роста цен на бензин;
- “Единая Россия” внесла законопроект о возможности приватизации земель нацпарков;
- Саратовский троллейбусный завод – некогда крупнейший в стране – распродает имущество и уже не вернется к
работе;
- Мексика попала под американские санкции из-за сотрудничества с Венесуэлой;
- Ниссан продолжает сокращать производство.
_______________________________________________
Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/agitdonate/
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По
возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
Кукловоды из Кремля должны отчитаться перед Минском, если они есть.
Они хорошие. Просто у них мысли со скоростью опережают чего то там.
Covid по-прежнему губит людей в РФ.
Ослабление карантина не защищает от новых жертв.