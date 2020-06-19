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Путин после Путина, Кукловоды в Минске, Бензиновая лихорадка // Галопом по Европам #236

20:43. 19 июня 2020 110 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

В этом выпуске:
- В России за сутки плюс 7972 новых заболевших, умер 181 пациент;
- Пекин прекратил авиасообщение с другими провинциями – город закрыт на карантин;
- В Беларуси задержан бывший глава Белгазпромбанка и вероятный конкурент Лукашенко на президентских выборах;
- С января по март 2020-го в России прошло больше пятисот акций протеста;
- Фонд национального благосостояния потратят на 15 мегапроектов – это следует из распоряжения, подписанного
Мишустиным;
- ЦБ снизил ставку до исторического минимума в 4.5 процента;
- Антимонопольная служба выясняет причины взрывного роста цен на бензин;
- “Единая Россия” внесла законопроект о возможности приватизации земель нацпарков;
- Саратовский троллейбусный завод – некогда крупнейший в стране – распродает имущество и уже не вернется к

работе;
- Мексика попала под американские санкции из-за сотрудничества с Венесуэлой;
- Ниссан продолжает сокращать производство.



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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IiZAyzfSFQg

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