Путин после Путина, Кукловоды в Минске, Бензиновая лихорадка // Галопом по Европам #236

В этом выпуске:

- В России за сутки плюс 7972 новых заболевших, умер 181 пациент;

- Пекин прекратил авиасообщение с другими провинциями – город закрыт на карантин;

- В Беларуси задержан бывший глава Белгазпромбанка и вероятный конкурент Лукашенко на президентских выборах;

- С января по март 2020-го в России прошло больше пятисот акций протеста;

- Фонд национального благосостояния потратят на 15 мегапроектов – это следует из распоряжения, подписанного

Мишустиным;

- ЦБ снизил ставку до исторического минимума в 4.5 процента;

- Антимонопольная служба выясняет причины взрывного роста цен на бензин;

- “Единая Россия” внесла законопроект о возможности приватизации земель нацпарков;

- Саратовский троллейбусный завод – некогда крупнейший в стране – распродает имущество и уже не вернется к



работе;

- Мексика попала под американские санкции из-за сотрудничества с Венесуэлой;

- Ниссан продолжает сокращать производство.







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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IiZAyzfSFQg