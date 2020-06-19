Почитать ветеранов и помнить тех, кто погиб на поле боя, стало нашей моральной обязанностью — Путин

Президент РФ в своей статье о Второй мировой войне для The National Interest напомнил, что основной вклад в победу над нацизмом внесли именно Советский Союз и Красная Армия.

Российский лидер отметил, что усилиями советских солдат удалось освободить такие крупные европейские столицы как Варшава, Белград, Вена и Прага. Кроме того, именно Красная Армия штурмом брала Берлин.

«Это были герои, которые до последнего сражались в окружении врага под Белостоком и Могилевом, Уманью и Киевом, Вязьмой и Харьковом. Они начали наступление под Москвой и Сталинградом, Севастополем и Одессой, Курском и Смоленском», — добавляет президент.

Путин обратил внимание, что Россия не пытается приукрашивать или переписывать историю, а борется за подлинную правду о тех событиях. Российский лидер отметил, что эту правду нам передали писатели и поэты, прошедшие все тягости фронтовых баталий.

«Почитать ветеранов, которые сделали все возможное для Победы, и помнить тех, кто погиб на поле боя, стало нашей моральной обязанностью», — подытожил президент РФ.

Также Путин в очередной раз подчеркнул, что Москва до последнего будет отстаивать историческую правду и основываться на документах, подтверждающих исторические факты. В заключение Российский лидер призвал власти европейских стран не тянуть с рассекречиванием архивов и документов, относящихся к довоенному и послевоенному времени.