Почитать ветеранов и помнить тех, кто погиб на поле боя, стало нашей моральной обязанностью — Путин
Президент РФ в своей статье о Второй мировой войне для The National Interest напомнил, что основной вклад в победу над нацизмом внесли именно Советский Союз и Красная Армия.
Российский лидер отметил, что усилиями советских солдат удалось освободить такие крупные европейские столицы как Варшава, Белград, Вена и Прага. Кроме того, именно Красная Армия штурмом брала Берлин.
«Это были герои, которые до последнего сражались в окружении врага под Белостоком и Могилевом, Уманью и Киевом, Вязьмой и Харьковом. Они начали наступление под Москвой и Сталинградом, Севастополем и Одессой, Курском и Смоленском», — добавляет президент.
Путин обратил внимание, что Россия не пытается приукрашивать или переписывать историю, а борется за подлинную правду о тех событиях. Российский лидер отметил, что эту правду нам передали писатели и поэты, прошедшие все тягости фронтовых баталий.
«Почитать ветеранов, которые сделали все возможное для Победы, и помнить тех, кто погиб на поле боя, стало нашей моральной обязанностью», — подытожил президент РФ.
Также Путин в очередной раз подчеркнул, что Москва до последнего будет отстаивать историческую правду и основываться на документах, подтверждающих исторические факты. В заключение Российский лидер призвал власти европейских стран не тянуть с рассекречиванием архивов и документов, относящихся к довоенному и послевоенному времени.
Лидер, а раньше у нас был Вождь.
А у Вас и сейчас вошЬждь но уже исдохший
Лидер – это тот кто наворовал больше всех, а Вождь – это тот кто ведёт народ к светлому будущему.
Слово лидер подразумевает одиночку вырвавшегося вперёд всех.
ВошЬждь это у Вас в ПЛЕМЕНИ.
А ЛИДЕР это тот кто ВПЕРЕДИ.
На соревнованиях ЛИДЕРЫ а в Ваших Африках вошЬжди…
«Почитать ветеранов, которые сделали все возможное для Победы, и помнить тех, кто погиб на поле боя, стало нашей моральной обязанностью»
Стало моральной обязанностью???
Раньше у него каждое слово было чётким и выверенным.Последние года сплошные косяки.
Может царь не настоящий?))
Стало.
Т.е ещё НЕДАВНО мораль ПАРТИИ была ЗАБЫТЬ про миллионы трупов в лесах.
Их убили и искать ЗАПРЕЩЕНО.
А сегодня работают поисковики.
Ищут тех кто погиб 70 лет назад и 70 лет советским (и матом в десять этажей) было это похрен.
Советский человек-гнида и сволочь
Не правда.Поисковики были и в СССР.
Так ты ж тоже советским человеком был.
Ну поэтому я и гнида и сволочь.
И поскольку я уже НЕ советский мне честности и ума хватает чтоб это признать.
Но многим НЕ хватает
Почитать ветеранов и помнить тех, кто погиб на поле боя, стало нашей моральной обязанностью, но не материальной, хэ-хэ — Путин
“Также Путин в очередной раз подчеркнул, что Москва до последнего будет отстаивать историческую правду и основываться на документах, подтверждающих исторические факты.”(C)
Катынь – это исторический факт, свершившийся в эпоху Ельцина?
А “горы трупов” – тоже исторический факт?
И т.д.
А что надо вымарать все ФАКТЫ которые лично Вам не нравятся?
А они этим тут и занимаются. Надраивают и лакируют историю. Все заусенцы срубают, чтобы ни-ни!
Ага.
Какая-то детская наивность…..
деменция
Если написать что НЕ БЫЛО в интернете то сразу и исчезнет
Нет, мало написать, что не было, надо ещё и обхамить оппонентов, вот тогда точно “ничего не было”.
Ну это ВОСПИТАНИЕ.
Идём строем с речёвками.
Все кто не с нами против НАС.
Мы им смело ХАМИМ нам за это дадут пирожок
Да, по одиночке стремаются, только стаей, “ну-ка, вместе, ну-ка, дружно!”
Шоблой.
Потому им нужен вошЬждь