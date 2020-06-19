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Очевидное – невероятное. Загадки иллюзиониста. Арутюн и Амаяк Акопяны (1985)

22:58. 19 июня 2020 109 просмотров 6 коммент. Опубликовал:

Очевидное - невероятное. Загадки иллюзиониста. Арутюн и Амаяк Акопяны
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Год производства: 1985

Народный артист СССР иллюзионист - манипулятор Арутюн Акопян и его сын Амаяк демонстрируют фокусы и рассказывают их секреты.

Фрагмент передачи "Очевидное - невероятное"
Гл. ред. науч.-поп. и обр. пр., 1985 г.
Ведущий Сергей Капица
 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YMYAO6f2dOY

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6 Комментариев » Оставить комментарий


  • 5282 4326
    Женечка 19 июня 2020 в 23:07

    “А теперь надо обязательно дунуть! Если не дунуть, никакого чуда не произойдет! ” ©

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    1
  • 13853 8531
    Maleos 19 июня 2020 в 23:13

    Вояджеру – ありがとう！Тоись. если по-русски – гран мерси!

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    1
  • 19429 1871
    Русофил 19 июня 2020 в 23:45

    После Кашпировского и Лёни Голубкова и КОВИТ как-то не интересно ))

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  • 4215 2891
    Сергей 20 июня 2020 в 0:51

    Я был на концертах Артура Акопяна и не один раз, достаточно близко, и я не могу понять, как он из простой бумажки делал 100 долларов и дарил всем желающим, можно было пощупать его руки, рукава были закатаны, там не было никакой подставы однозначно, и это было. Это так непонятно, потому что звание лучшего иллюзиониста мира получить было не так просто, в те времена. И я подозреваю всё вплоть до колдовства, которого “не бывает”.

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  • 4215 2891
    Сергей 20 июня 2020 в 0:54

    Стоять рядом, держать человека за руки, и перед своим носом не понимать как он это делает – это и есть колдовство, магия.

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