Новости Украины и Новороссии 19 июня 2020

В среду в Киеве состоялась масштабная акция сторонников Анатолия Шария, авторы сетевого канала «Клименко тайм» подвели итоги события.

«Мы, как и обещали, были на акции и осветили в деталях. И теперь можем сделать свои выводы на основе увиденного:

1. Произошла смена „повестки дня“ уличных протестов. И это, пожалуй, главный вывод. Это то, на что мы обратили внимание первыми и что сейчас подтягивают своими комментариями уже очень многие. Улица остается важным фактором украинской политики, НО с сегодняшнего дня „улица“ НЕ равно „праворадикалы“. Хотя есть нюансы, о них поговорим ниже.

2. Это, конечно же, был партийный митинг. С партийными лозунгами и флагами, политическими требованиями, которые ложатся в партийную стратегию. „Партия Шария“ настроена отщипывать рейтинги „слуг“. Кстати, сегодня на митинге было очень много людей из Одессы, это их якорный регион. Важно в этом пункте подчеркнуть — это был митинг в рамках закона. И он был хорошо организован.

3. Праворадикалов держали в узде. Власть и/или кураторы. Это тоже важный момент. Мы сейчас не берем во внимание эпизод с Гудименко и его „Дем. Сокирой“ — это бродячий цирк Порошенко, и они работали по своей программе и со своими „красными линиями“. Но те же Карась и Ко, близкие к СБУ, вели себя КРАЙНЕ спокойно.

А мы, например, впоследствии наблюдали на „Арсенальной“, как люди Корчинского мило беседовали с полицией, как старые знакомые. Вместо возможности напасть на одиночных участников акции, которые расходились по домам прямо на их глазах. По сути, праворадикалы попытались дежурно попиариться, и не более. Были только отдельные случаи нападений, закончились они для нападавших плохо.

4. Произошла демонополизация уличной силы. И ее качественное изменение. Это не совсем то, что в пункте первом, и это очень важно. Раньше, до событий 2013–2014 года, монополия на силу была у правоохранителей. Потом ее захватили уличные группировки праворадикалов.

Теперь, как говорится в одном хорошем оскароносном советском фильме, „эти ребята будут знать, что против силы всегда найдется другая сила“. Праворадикалы сегодня „подприсели“ при виде масштабов акции и настроений людей.

Мы видели уровень организации безопасности митинга самой „Партией Шария“. Видели их спортивных ребят. Если бы начались массовые столкновения — праворадикалы получили бы отпор и начали бы кричать о титушках. ДА — в такой ситуации могло дойти до крови и жертв. Это то, чего мы изначально опасались. Но этого не случилось. Во многом благодаря полиции.

5. Собственно, публичная смена политики полиции на уличных акциях — это следующий важный вывод. Полиция стала защищать тех, на кого нападают, задерживая тех, кто нарушает закон. НО важный вопрос — надолго ли всё это?

Всё, что мы увидели сегодня — это позиция Авакова, его антикриз по ситуации. Со вчерашнего дня, еще с заявления Зоряна Шкиряка о том, что сторонники Стерненко под судом были „леворадикальными большевиками“ — было понятно, что полиция вряд ли будет мешать проведению акции Шария. НО как оказалось, дело пошло даже дальше — они начали выполнять закон и задерживать провокаторов и нарушителей.

6. Реакция Офиса президента. Ее нет. И не будет. Мы понимаем, что с одной стороны, вступать в этот диалог — значило бы для ОП поднимать „Партию Шария“ на дискуссию до своего уровня. Буквально брать себе эту политсилу в публичные оппоненты и оппозиционеры перед местными выборами. Не знаем, шли ли споры на тему „выходить к ним или нет?“ у сотрудников ОП. НО выйти нужно было. Просто потому, что до этого выходили к Стерненко и Ко, которых было в разы меньше. А так выставили себя политически ангажированными.

7. Количество участников. Реально, здесь сложно сказать точно. Но мы бы сказали, что полиция со своими „500 участников“ занижает цифры. Мы скажем откровенно: у нас работали два человека, каждый с опытом съемок „в поле“. Они работали в разных точках, и оценки их тоже разнились — от 700 человек до нескольких тысяч. Подождем цифры организаторов.

Пока повторимся, главный итог дня — у радикалов отбили улицу. Да, с рядом оговорок, о которых мы сказали выше. Но это не умаляет сегодняшнего достижения».

Супруга Анатолия Шария Ольга в четверг описала месть подонков-радикалов:

«Грозные представители нацИстов не смогли пережить такой позор вчера, поэтому вместо того, чтоб подойти к толпе в 2000 человек, они решили нападать на тех, кто начал разъезжаться.

В Харькове на скорости выбили окна в автобусе, когда ребята возвращались. В Запорожье в темноте по приезде нападали на женщин. В Мариуполе нападали.

Надо же иметь такую тупую, как яйцо, голову, чтобы не понимать, что каждый новый шаг вызывает у общества к ним ещё больше и больше ненависти и презрения.

А потом, когда загоняют в угол, сидят и плачут, как девочки, или зовут мам и ментов. Чучела)», — написала жена блогера.

Сам Анатолий также рассказал о реакции неофашистов:

«Белый вождь Билецкий сообщил, что теперь-то уж они будут постоянно нападать на партию. Я выражаю благодарность Андрею Билецкому и прошу делать это почаще. Если бы белый вождь попросил кого-то с мозгом проанализировать, как это отобразится на волеизъявлении избирателей на выборах, он сильно удивился бы».

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