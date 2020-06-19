Новости Украины и Новороссии 19 июня 2020
- 09:42 На коротком поводке: МВФ проверит, как Украина выполняет его требования.
- 07:31 Украину предупредили о последствиях добычи газа у берегов Крыма.
- 06:00 Украина меняется: скулящих нацистов силой выбивают с улиц и они начинают подлую войну.
На коротком поводке: МВФ проверит, как Украина выполняет его требования
Международный валютный фонд (МВФ) планирует проконтролировать выполнение властями Украины обязательств, которые они взяли на себя в обмен на получение кредитной программы на $5 млрд.
Об этом в четверг, 18 июня, сообщил спикер МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне.
По его словам, только после этого будет принято решение о выделении следующего кредитного транша.
Райс отметил, что сейчас очень сложно точно назвать дату, когда состоится первый пересмотр программы. «Но я могу сказать, что мы ориентируемся на сентябрь», — добавил он.
Представитель МВФ напомнил, что условия, которые должны выполнить власти Украины для получения новой порции денег, есть в опубликованных документах.
Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко ранее сообщил, что приезд в «незалежную» миссии МВФ с проверкой ожидается в июле–августе.
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Украину предупредили о последствиях добычи газа у берегов Крыма
Любые попытки добычи Украиной углеводородов на шельфе Черного моря у берегов Крыма будут пресечены, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.
Ранее украинские СМИ сообщили, что «Нафтогаз» планирует возобновить добычу углеводородов на шельфе Черного моря. Исполнительный директор компании Ватерландер отметил, что, после того как Крым стал российским регионом, «Нафтогаз» прекратил разработку месторождений вблизи полуострова.
«Для решения таких вопросов Украине нужно, прежде всего, осуществить демаркацию границ в Черноморском бассейне, согласовав их с Российской Федерацией. Любая попытка вмешательства будем рассматриваться нашей стороной как акт агрессии против России», — сказал Шеремет.
По его словам, вопросы освоения шельфа Черноморского бассейна должны решаться на уровне министерств иностранных дел двух стран с учетом российского статуса полуострова и изменившейся в этой связи фактической морской границей между Россией и Украиной.
«Есть спорные ситуации, которые надо решать на уровне МИД двух государств. Все должно происходить цивилизованно, согласно международным нормам, правилам и требованиям», — подчеркнул Шеремет.
Месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также в сухопутной части полуострова эксплуатирует компания «Черноморнефтегаз». До 17 марта 2014 года она принадлежала «Нафтогазу», но после воссоединения Крыма с Россией ее национализировали.
В сентябре 2016 года Украина инициировала арбитражное производство, ссылаясь на конвенцию ООН по морскому праву, с требованием подтвердить ее права как прибрежного государства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе, а также обязать Россию выплатить компенсацию. В феврале 2018 года Киев подготовил меморандум со своей позицией. Иск касается, в частности, якобы нарушенных прав Украины на полезные ископаемые, нефть, газ и рыбные ресурсы на морском шельфе вокруг полуострова.
Россия на предварительном этапе в мае 2018 года внесла свои возражения. В частности, Москва считает, что у арбитража нет юрисдикции для рассмотрения дела, поскольку разбирательство касается претензии на суверенитет над Крымом и не является спором о толковании конвенции.
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Украина меняется: скулящих нацистов силой выбивают с улиц и они начинают подлую войну
В среду в Киеве состоялась масштабная акция сторонников Анатолия Шария, авторы сетевого канала «Клименко тайм» подвели итоги события.
«Мы, как и обещали, были на акции и осветили в деталях. И теперь можем сделать свои выводы на основе увиденного:
1. Произошла смена „повестки дня“ уличных протестов. И это, пожалуй, главный вывод. Это то, на что мы обратили внимание первыми и что сейчас подтягивают своими комментариями уже очень многие. Улица остается важным фактором украинской политики, НО с сегодняшнего дня „улица“ НЕ равно „праворадикалы“. Хотя есть нюансы, о них поговорим ниже.
2. Это, конечно же, был партийный митинг. С партийными лозунгами и флагами, политическими требованиями, которые ложатся в партийную стратегию. „Партия Шария“ настроена отщипывать рейтинги „слуг“. Кстати, сегодня на митинге было очень много людей из Одессы, это их якорный регион. Важно в этом пункте подчеркнуть — это был митинг в рамках закона. И он был хорошо организован.
3. Праворадикалов держали в узде. Власть и/или кураторы. Это тоже важный момент. Мы сейчас не берем во внимание эпизод с Гудименко и его „Дем. Сокирой“ — это бродячий цирк Порошенко, и они работали по своей программе и со своими „красными линиями“. Но те же Карась и Ко, близкие к СБУ, вели себя КРАЙНЕ спокойно.
А мы, например, впоследствии наблюдали на „Арсенальной“, как люди Корчинского мило беседовали с полицией, как старые знакомые. Вместо возможности напасть на одиночных участников акции, которые расходились по домам прямо на их глазах. По сути, праворадикалы попытались дежурно попиариться, и не более. Были только отдельные случаи нападений, закончились они для нападавших плохо.
4. Произошла демонополизация уличной силы. И ее качественное изменение. Это не совсем то, что в пункте первом, и это очень важно. Раньше, до событий 2013–2014 года, монополия на силу была у правоохранителей. Потом ее захватили уличные группировки праворадикалов.
Теперь, как говорится в одном хорошем оскароносном советском фильме, „эти ребята будут знать, что против силы всегда найдется другая сила“. Праворадикалы сегодня „подприсели“ при виде масштабов акции и настроений людей.
Мы видели уровень организации безопасности митинга самой „Партией Шария“. Видели их спортивных ребят. Если бы начались массовые столкновения — праворадикалы получили бы отпор и начали бы кричать о титушках. ДА — в такой ситуации могло дойти до крови и жертв. Это то, чего мы изначально опасались. Но этого не случилось. Во многом благодаря полиции.
5. Собственно, публичная смена политики полиции на уличных акциях — это следующий важный вывод. Полиция стала защищать тех, на кого нападают, задерживая тех, кто нарушает закон. НО важный вопрос — надолго ли всё это?
Всё, что мы увидели сегодня — это позиция Авакова, его антикриз по ситуации. Со вчерашнего дня, еще с заявления Зоряна Шкиряка о том, что сторонники Стерненко под судом были „леворадикальными большевиками“ — было понятно, что полиция вряд ли будет мешать проведению акции Шария. НО как оказалось, дело пошло даже дальше — они начали выполнять закон и задерживать провокаторов и нарушителей.
6. Реакция Офиса президента. Ее нет. И не будет. Мы понимаем, что с одной стороны, вступать в этот диалог — значило бы для ОП поднимать „Партию Шария“ на дискуссию до своего уровня. Буквально брать себе эту политсилу в публичные оппоненты и оппозиционеры перед местными выборами. Не знаем, шли ли споры на тему „выходить к ним или нет?“ у сотрудников ОП. НО выйти нужно было. Просто потому, что до этого выходили к Стерненко и Ко, которых было в разы меньше. А так выставили себя политически ангажированными.
7. Количество участников. Реально, здесь сложно сказать точно. Но мы бы сказали, что полиция со своими „500 участников“ занижает цифры. Мы скажем откровенно: у нас работали два человека, каждый с опытом съемок „в поле“. Они работали в разных точках, и оценки их тоже разнились — от 700 человек до нескольких тысяч. Подождем цифры организаторов.
Пока повторимся, главный итог дня — у радикалов отбили улицу. Да, с рядом оговорок, о которых мы сказали выше. Но это не умаляет сегодняшнего достижения».
Супруга Анатолия Шария Ольга в четверг описала месть подонков-радикалов:
«Грозные представители нацИстов не смогли пережить такой позор вчера, поэтому вместо того, чтоб подойти к толпе в 2000 человек, они решили нападать на тех, кто начал разъезжаться.
В Харькове на скорости выбили окна в автобусе, когда ребята возвращались. В Запорожье в темноте по приезде нападали на женщин. В Мариуполе нападали.
Надо же иметь такую тупую, как яйцо, голову, чтобы не понимать, что каждый новый шаг вызывает у общества к ним ещё больше и больше ненависти и презрения.
А потом, когда загоняют в угол, сидят и плачут, как девочки, или зовут мам и ментов. Чучела)», — написала жена блогера.
Сам Анатолий также рассказал о реакции неофашистов:
«Белый вождь Билецкий сообщил, что теперь-то уж они будут постоянно нападать на партию. Я выражаю благодарность Андрею Билецкому и прошу делать это почаще. Если бы белый вождь попросил кого-то с мозгом проанализировать, как это отобразится на волеизъявлении избирателей на выборах, он сильно удивился бы».
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