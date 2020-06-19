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Мы богема! Я артист!

05:12. 19 июня 2020 287 просмотров 8 коммент. Опубликовал:


Прекрасное самораскрытие от Домогарова.

Я понимаю что НАВЛЕКУ НА СЕБЯ ГНЕВ Но , КЛЯНУСЬ, у меня теперь НЕТ НИКАКОГО ЖЕЛАНИЯ ВЫХОДИТЬ НА СЦЕНУ перед вами, давать КОНЦЕРТЫ., НИКАКОГО ЖЕЛАНИЯ
Страшная Катастрофа, которая произошла с Мишей- лакмусовая бумажка которая показала отношение общества «людей» и это ужасно что произошло,МИША – ВИНОВАТ И СУДИТЬ ЕГО БУДЕТ СУД!
И не нужно рассуждать о его жизни! А вы, осуждающие – не ПИЛИ, не бросали жён, жили всегда с одной женой, не изменяли, не ночевали у приятелей или у подруг, вы не продавались за гроши, вы не подставляли своих товарищей ради своей выгоды, вы не посылали гневных писем ., почему я а не он, вы не закапывали своих друзей ради себя, вы кормили всех своих детей?! И вы без ЛИЦ НА аватаре., прикрываясь страшными никами – ГОСПОДИ НАКАЖИ ЭТИХ СУЩЕСТВУЮЩИХ!!!!! Но не вы, которые делают вещи СТРАШНЕЕ. И ЖИВЕТЕ С НИМИ. И вы смеете осуждать! Вы – которые ТОПЧИТЕСЬ НА КРОВИ?! Я завтра опубликую ТЕКСТ ИЗ ПЬЕСЫ «ГЕНРИ И ЭЛЕН»., где ВЕЛИЧАЙШИЙ ГЕНРИ ИВЛИНГ( это имя ничего вам не говорит, нужно книги читать) , понимаем что только «богема» их читает и «актеришки», которым пора пойти ПОРАБОТАТЬ. Я готов ВЗЯТЬ ЛЮБОГО ИЗ ЧИТАЮШИХ ЭТОТ ТЕКСТ И ВЫПУСТИТЬ ЕГО НА СЦЕНУ ТАК вот как он описывает зрителя…
Те кто был на первых двух спектаклях – наверное помнит с КАКОЙ НЕНАВИСТЬЮ ГЕНРИ ИРВИНГ ОБРАЩАЛСЯ К ВАМ ЗРИТЕЛЬ!!!!!
У меня НЕТ НИКАКОГО ЖЕЛАНИЯ ВЫХОДИТЬ К ВАМ НА СЦЕНУ!
Мы богема, мы увядшая культура, мы не несём ничего хорошего. НЕ ХОДИТЕ В ТЕАТР! ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ – на мои спектакли.
Я БОГЕМА И АРТИСТ КОТОРЫЙ вам И ВАШИМ ЧУВСТВАМ ОТДАВАЛ СИЛЫ, ЖИЗНЬ – Я НИКОГДА НЕ БУДУ К ВАМ ЗРИТЕЛИ ТЕПЕРЬ ЧУВСТВОВАТЬ УВАЖЕНИЯ

https://www.instagram.com/p/CBjy72FnPhN/ – цинк

Ненавидел, но продолжал выходить на сцену. Не в этом ли причина увядания отечественной богемы?  Ненависть к тем, ради кого собственно и существует культурная жизнь. Не тот народ, не тот зритель.
Не в этом ли одна из причин кризиса культурной жизни? С такими то замечательными творцами?

Ну а негодяйское общество, подло скрывающееся за аватарами в социальных сетях, просто захотело (ну а почему нет?) увидеть, что представителя увядающей богемной тусовки будут судить как всех, а не как особенного творца, которому можно то, чего другим нельзя. Такое вот банальное и приземленное желание равенства перед законом, даже в чем-то наивное, в стиле: "А вдруг справедливость существует и если Серебренникова отпустили, то вот этого не отпустят?"
А вот это уже покушение на самоприсвоенный статус "не такого как все" и черни или "людям" такое простить никак нельзя – даже высказанное вслух желание, уже крамола в глазах творца.

Поэтому вот вам смешное фи от Домогарова, которое вызывает не гнев, как ему наверное хотелось бы, а лишь улыбку.
Просто интересно, многие ли из тех, кого осуждает Домогаров, нажравшись водки и обдолбавшись наркотой сели за руль и убили человека? Признавайтесь, "люди", у кого такое было?
Интересно, а когда Домогаров перечисляет список пригрешений, это с кого он пишет – с себя или с Ефремова, или так, софистический абстракционизм?
Но это так, юмористические риторические вопросы.

В общем, такие заявления можно только приветствовать, всегда приятно знать, что "богема" думает о зрителе и о "людях" на самом деле, вместо какого-нибудь лицемерного "Я работаю ради зрителя" или "Главный в театре – зритель".
Так что, спасибо Домогарову за честность. Вот взял и сразу все пояснил насчет богемы. Всем бы так.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5960016.html

Метки: домогаров, Ефремов, кино, творцы, театр, юмор

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8 Комментариев » Оставить комментарий


  • 2449 2099
    Mazai 19 июня 2020 в 11:15

    Шуты и скоромохи строят из себя черте что. Правильно что до революции им дозволялось только выступать на окраинах городов.

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  • 3564 3360
    KT 19 июня 2020 в 11:57

    “Я БОГЕМА И АРТИСТ”
    БОГЕМА-Не имеющие устойчивого материального обеспечения интеллигенты: актёры, художники и т. п. с их своеобразным беспечным, легкомысленным, беспорядочным образом жизни.
    Всё верно,о себе сказал.))

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    1
  • 1168 653
    Max 19 июня 2020 в 12:16

    не ПИЛИ, не бросали жён, жили всегда с одной женой, не изменяли, не ночевали у приятелей или у подруг, вы не продавались за гроши, вы не подставляли своих товарищей ради своей выгоды, вы не посылали гневных писем ., почему я а не он, вы не закапывали своих друзей ради себя, вы кормили всех своих детей?! – от это он спалился…

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    3
  • 5278 4322
    Женечка 19 июня 2020 в 12:52

    Ну вот, теперь ещё и Перегаров. Ну чтож за год то такой? Как его и пережить?

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