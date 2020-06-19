Главный Храм Вооруженных сил

Возведение храмов во имя победы в войнах и сражениях — это давняя русская традиция. Но, как это ни парадоксально, храма, посвященного Победе в одной из самых страшных и кровопролитных войн в истории нашей страны — Великой отечественной — до этого момента не было. Теперь эти события будут увековечены в православной истории России — напоминанием о них станет Главный Храм Вооруженный сил или Храм Воскресения Христова в парке «Патриот». Каждая деталь новой святыни хранит в себе память о трагических событиях и славных победах: барельефы на фасаде — это эпизоды важнейших битв, витражи вместо классических ликов святых украшены высшими государственными и военными наградами, а количество шагов в мемориальном комплексе «Дорога памяти», которая возведена вокруг храма, соответствует количеству дней войны. Чтобы воплотить все это в жизнь архитекторам, строителям и художником понадобилось полтора года — феноменально короткий срок для такого фундаментального строения. Какие современные технологии помогли уложиться в отведенное время? Какие самые смелые решения воплотил в жизнь архитектор? И главное, какой вклад внесли в этот общее дело простые люди и простые военнослужащие?



#ГлавныйХрамВСРФ #Храм #религия #вера



Подробности на https://tvzvezda.ru





Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Alpfq2Q8SZI