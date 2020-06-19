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Главный Храм Вооруженных сил

09:43. 19 июня 2020 137 просмотров 3 коммент. Опубликовал:

Возведение храмов во имя победы в войнах и сражениях — это давняя русская традиция. Но, как это ни парадоксально, храма, посвященного Победе в одной из самых страшных и кровопролитных войн в истории нашей страны — Великой отечественной — до этого момента не было. Теперь эти события будут увековечены в православной истории России — напоминанием о них станет Главный Храм Вооруженный сил или Храм Воскресения Христова в парке «Патриот». Каждая деталь новой святыни хранит в себе память о трагических событиях и славных победах: барельефы на фасаде — это эпизоды важнейших битв, витражи вместо классических ликов святых украшены высшими государственными и военными наградами, а количество шагов в мемориальном комплексе «Дорога памяти», которая возведена вокруг храма, соответствует количеству дней войны. Чтобы воплотить все это в жизнь архитекторам, строителям и художником понадобилось полтора года — феноменально короткий срок для такого фундаментального строения. Какие современные технологии помогли уложиться в отведенное время? Какие самые смелые решения воплотил в жизнь архитектор? И главное, какой вклад внесли в этот общее дело простые люди и простые военнослужащие?

#ГлавныйХрамВСРФ #Храм #религия #вера

Подробности на https://tvzvezda.ru

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Alpfq2Q8SZI

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 9397 3570
    nikolay 19 июня 2020 в 9:48

    Это Храм Сатаны имени Путина – Гундяева. Израсходовано на его строительство 6 миллиардов рублей бюджетных денег. Главные спонсоры этого храма – оккупанты. Весь генералитет РФ занимается обслуживанием оккупантов, это Власовцы!

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  • 538 430
    Valeriy Bondarik 19 июня 2020 в 10:16

    ,,,З Д Р А В С Т В У Й Т Е,,,

    Господин Путин(НЕ товарищ!)НАЗВАЛ 4-х Главных ПРЕДАТЕЛЕЙ 2-й мировой.
    СРЕДИ нИХ…российский генерал Андрей Власов.

    ->СТАТЬЯ:Путин назвал четырёх предателей времён Второй мировой.
    ->compromat.group/news/30813-putin- (ОТ 18-06-20;23:39;)
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    ->>> Господин Путин,Вам – Вопрос(ik)… :

    “а КАК это Вы,президент России – правопреемницы СССР,
    Д О П У С К А Е Т Е “то”,что НАД Россиею – НЫНЕ – “гордо” РЕЕТ…
    …ВЛАСОВСКИЙ триколор,его – Власовского ИЗМЕННИКА прапор”…?!!!…
    [i более того,Вы ПРОВОДИТЕ парады Победы - под Власовским флагом!]
    ““““`
    …ну ТАК ЧЁ…а,господин(НЕ товарищ!)Путин – Ответь Официально…!!!
    Скажи ДЛЯ ВСЕХ,как Россия “живёт” – Под прапором ПРЕДАТЕЛЯ-власова?
    “““““““
    -> не Полит-ЛИЦЕМЕРИЕ-Li “ЭТО”…С ТВОЕЙ стороны…а,господин Путин,,,…,,,
    - – - – -
    Ничего ни к кому личного. Благодарю
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    г. Эдмонтон. Канада. 19-06-2020.

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