Главная » Видео, Вооруженные силы, Мировоззрение

Душенов 273. Третья Мировая, индийско-китайская…

22:35. 19 июня 2020 79 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Подписывайтесь на новый канал Душенова https://www.youtube.com/channel/UC59u…
Еженедельная информационно-аналитическая передача К. Ю. Дyшенова, посвященная обзору главных событий недели, новейшим технологиям и ответам на вопросы зрителей.

Поддержать программу: https://goo.gl/zmH3n6
Поддержать канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Книжный магазин ДеньТВ http://bit.ly/dentv-shop
Ссылки на подкасты Константина Юрьевича iTunes: https://podcasts.apple.com/ru/podcast…
ВКонтакте: https://vk.com/podcasts-2246729
Podster FM: https://dushenov.podster.fm

#ДеньТВ #ядерноеоружие #Душенов #ракеты #гиперзвук

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=g-yAT7OZBi4

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Всепропальщикам посвящается...
...прямо — да. ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 05.07.2016 До начала Третьей мировой войны, видимо...плане принятия решения о начале Третьей мировой войны уже перейден, решение ...аналитического агентства «Русь Православная» Константин Душенов PS Надеюсь вы посмеялись Источник...
Ядерный сюрприз Путина
... многоцелевых подлодок и ликвидирует одну треть. Также будет ликвидирована половина боеголовок... боезарядов. Но получилось иначе. Иллюзия мировой гегемонии сыграла с Вашингтоном злую... неоспоримый. Слава Тебе, Господи! Константин Душенов Источник: nnm.me
Сводки от Ополчения Новороссии на 31 марта 2015
..., поскачете… Будет как в Первую мировую, Великую Отечественную – встали все. Пойдем... только за этот год закроют треть госшахт и выкинут на улицу..., директор ААИ «Русь Православная» Константин Душенов, председатель «Союза Донбассовцев» в Санкт...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)