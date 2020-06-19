Аймаки против Гитлера: второй фронт по-монгольски

Сегодня тема нашего рассказа – помощь братского монгольского народа, которая была необходима сражающемуся Советскому Союзу. Далекая Монголия, находившаяся под угрозой японского вторжения, помогала нам чем могла.

Наш первый союзник

Если задаться вопросом, кто первым оказал помощь Советскому Союзу в борьбе с фашистской Германией, то ответы: «Великобритания» или «США» будут неправильными. Первыми, кто откликнулся и предложил помощь, были Тувинская Народная Республика (вошла в состав СССР только в августе 1944 года) и Монголия. Уже 22 июня 1941 года в Монголии было принято решение оказывать посильную помощь Советскому Союзу. Монголы признали нашу Великую Отечественную войну как свою, их вклад в общую Победу несомненен.

Всю войну Монголия отправляла на фронт продовольствие, лошадей, оплачивала строительство танков и самолетов. Всем известно, что страна эта сельскохозяйственная, и животноводство там – одно из самых развитых направлений. Монгольские лошади славились выносливостью, неприхотливостью и пригодностью для дальних походов. Советскому Союзу было передано около 500 тысяч монгольских лошадей. Еще 32 тысячи лошадей были переданы монгольскими аратами (скотоводами) в качестве личных добровольных пожертвований.

Отправка лошадей воинским поездом в Советский Союз, 1942 год. Источник: commons.wikimedia.org

Еще до ленд-лиза

Заметим, что основные поставки автотранспорта по ленд-лизу начались только в 1942 году. А до этого монгольские лошадки использовались в качестве тягловой силы, особенно для наших артиллерийских подразделений. О них очень тепло отзывался генерал Исса Плиев, который отмечал, что неприхотливая монгольская лошадка вместе с советскими танками дошла до Берлина. Практически каждая пятая лошадь в Красной Армии была монгольской.

В октябре 1941 года в Советский Союз прибыл первый эшелон с монгольскими продуктами и одеждой. Монгольские полушубки очень пригодились при наступлении советских войск под Москвой. Я ни в коем случае не хочу обидеть наших союзников, которые за годы войны поставили нам по ленд-лизу 665 тысяч тонн мясных консервов, они очень пригодились, а американскую тушенку наши солдаты так и называли – «второй фронт». Но стоит учесть, что монгольские власти направили в СССР за годы войны 500 тысяч тонн мяса.

Торжественная передача танковой колонны «Революционная Монголия» войнам 112-й краснознаменной танковой бригады. Источник: waralbum.ru

Стратегическим сырьем во время войны была шерсть. Без шерстяных шинелей выжить в окопах было невозможно. США поставили нам 54 тысячи тонн шерсти, а маленькая Монголия – 64 тысячи тонн. Каждая пятая шинель фронтовой поры была «монгольской».

Только за 1941 год из Монголии к нам пришло 140 вагонов различных подарков для советских воинов. Об этом вспоминает в своих мемуарах и маршал Георгий Константинович Жуков. Финансовая помощь поступала во Внешторгбанк СССР, и на деньги из Монголии было построено 53 танка, из них 32 – Т-34. А на бортах этих боевых машин стояли славные имена Сухэ-Батора и других монгольских героев. Многие из этих танков дошли до самого Берлина. Советским военно-воздушным силам была передана авиационная эскадрилья «Монгольский арат».

Десятки эшелонов шли из братской Монголии. Вот перечень содержимого одного из эшелонов: 30115 полушубков, 30500 пар валенок, 31257 меховых варежек, 31090 меховых жилетов, 33300 солдатских ремней, дальше в списке меховые одеяла, фуфайки, мясо, варенье, колбаса и масло. Можно предположить, что если бы Монголия имела масштабы и возможности США, война закончилась бы на несколько лет раньше.

Истребители Ла-5ФН «Монгольский арат» 2-го гвардейского истребительного авиаполка. Источник: waralbum.ru

Дальневосточные рубежи

7 ноября 1941 года в знаменитом параде на Красной площади можно было увидеть бойцов советских дивизий, передислоцированных с Дальнего Востока. Решение послать их на Западный фронт нелегко далось советскому правительству. Постоянная угроза нападения Японии на Дальнем Востоке висела над страной дамокловым мечом, но Монголия в данной ситуации была главным союзником СССР в регионе и готова была оказать помощь в отражении агрессии империалистической Японии. Монгольское правительство прекрасно понимало ситуацию и приняло решение увеличить свою армию в четыре раза. Была активизирована подготовка личного состава и обучение командиров в советских военных учебных заведениях.

А после победы над гитлеровской Германией монгольская армия в августе 1945 года приняла самое активное участие в войне с Японией. Монгольские войска вошли в состав Забайкальского фронта, которым командовал маршал Родион Яковлевич Малиновский. Только за неделю боевых действий монгольская армия прошла 450 километров и освободила от японцев целый ряд населенных пунктов в Китае.

Руководитель тыла Брянского фронта Н.А. Антипенко с делегатами из Монголии. Источник: waralbum.ru

После капитуляции Японии правительство Монголии получило признательную телеграмму от руководства Советского Союза. 8 сентября 1945 года 21 генерал и офицер монгольской армии награжден орденами Советского Союза. Главнокомандующий монгольской армией маршал Хорлогийн Чойбалсан был награжден орденом Суворова I степени. А главным итогом победы во Второй мировой войне стало официальное признание в мире независимости Монгольской Народной Республики.

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Источник: https://nstarikov.ru/ajmaki-protiv-gitlera-vtoroj-front-po-mongolski-116159