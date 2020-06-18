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Жертвы из Heart of Iron IV

14:46. 18 июня 2020 59 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Индийские аккаунты в соц.сетях выдавали за список погибших во время недавнего индо-пакистанского инцидента (20 убитых и неизвестное число убитых и раненых у Индии и от 5 убитых и 11 раненых до 43 убиты и раненых у Китая + китайцы взяли в плен некоторое кол-во индийских солдат, которых потом отпустили) список китайский генералов из игры "Heart of Iron 4". Ну а что, кто там китайских генералов времен второй мировой войны помнит, кроме китаистов и интересующихся.

Например, под №5 фигурируте генерал Ван Чжэнь, который конечно не погиб на индийской границе, у спокойно себе умер в 1993 году.



А это генерал Чжао Эрлу, который числится погибшим под №3. Умер еще в 1967 году.



И так далее.
Можете сами погуглить фамилии из списка и скорее всего вы познакомитесь с биографией китайского генерала, который "погиб на границе".
Собственно, вот из таких источников и берутся вбросы про "56 погибших китайских солдат". А ведь можно было еще взять список генералов Гоминьдана…



PS. Кстати, подавляющая часть погибших во время столкновений на границе погибли от ударов камнями и палками, а также обморожения, в силу того, что раненым оказалось невозможно быстро оказать помощь и некоторые просто замерзли или умерли от кровопотери.
С обеих сторон на этом участке действует протокол, запрещающий применять огнестрельное оружие, который в целом выполняется. Отсюда и периодические драки на границе. В последний раз к кулакам добавили дубинки и камни, которые формально не запрещены.
Иронично, что речь идет о столкновении военных двух стран обладающих ядерным оружием. Но как и в известном рассказе "Ржавчина", даже невозможность использовать технологичные вооружения, не помешает человеку в его стремлении убивать, ибо такова его природа.

- Мэтьюз, – сказал он, – положите трубку. – Он услышал щелчок и набрал другой номер. – Алло, часовой! Каждую минуту мимо вас может пройти человек, которого вы, наверное, знаете: Холлис. Остановите его. Если понадобится, застрелите его, ни о чем не спрашивая, убейте этого негодяя, поняли? Говорит полковник. Да… убейте его… вы слышите?
- Но… простите… – возразил удивленный голос на другом конце провода, – я не могу… просто не могу!
- Что вы хотите сказать, черт побори? Как так не можете?
- Потому что… – голос прервался. В трубке слышалось взволнованное дыхание часового. Полковник потряс трубкой.
- Внимание, к оружию!
- Я никого не смогу застрелить, – ответил часовой.

Полковник тяжело сел и с полминуты задыхался и жмурился. Он ничего не видел и не слышал, но он знал, что там, за этими стенами, ангары превращаются в мягкую красную ржавчину, что самолеты рассыпаются в бурую уносимую ветерком пыль, что танки медленно погружаются в расплавленный асфальт дорог, как доисторические чудовища некогда проваливались в асфальтовые ямы – именно так, как говорил этот молодой человек. Грузовики превращаются в облачка оранжевой краски, и от них остаются только резиновые шины, бесцельно катящиеся по дорогам.

- Сэр… – заговорил часовой, видевший все это. – Клянусь вам…
- Слушайте, слушайте меня! – закричал полковник. – Идите за ним, задержите его руками, задушите его, бейте кулаками, ногами, забейте насмерть, но вы должны остановить его! Я сейчас буду у вас! – и он бросил трубку.
По привычке он выдвинул нижний ящик стола, чтобы взять револьвер. Кожаная кобура была наполнена бурой ржавчиной. Он с проклятием отскочил от стола.
Пробегая по канцелярии, он схватил стул. "Деревянный, – подумалось ему, – старое доброе дерево, старый добрый бук". Дважды ударил им о стену и разломал. Потом схватил одну из ножек, крепко сжал в кулаке. Он был почти лиловым от гнева и ловил воздух раскрытым ртом. Для пробы сильно ударил ножкой стула себя по руке.

- Годится, черт побери! – крикнул он. С диким воплем он выбежал и хлопнул дверью.

Рэй Бредбери "Ржавчина"

http://raybradbury.ru/library/story/52/6/1/ – цинк

Несмотря на то, что стороны согласились снизить накал происходящего на границе, и Китай и Индия заявили, что будут настаивать на своем видении ситуации с спорным куском территории на границе и жестко отвечать на провокации. Премьер-министр Индии Моди заявил, что Индия не пойдет на уступки в этом территориальном вопросе. МИФ КНР флегматично объявил, что это территория Китая и этот вопрос не обсуждается. Конфликт тянется уже более 40 лет.
Поэтому можно ожидать, что новые драки (или чего похуже) на границе это вопрос времени.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5957924.html

Метки: heart of iron, азия, бредбери, игры, идиоты, индия, Китай, кнр, юмор

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