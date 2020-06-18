Сводки от ополчения Новороссии 18 июня 2020

В посёлке Металлист Славяносербского района 17 июня почтили память журналистов Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Игоря Корнелюка и Антона Волошина.

Митинг-реквием состоялся по инициативе Общественного движения «Мир Луганщине», сообщили «Русской Весне» в пресс-службе организации.

17 июня 2014 года журналисты телеканала «Россия-1» Игорь Корнелюк и Антон Волошин попали под миномётный обстрел со стороны Украины в посёлке Металлист. Журналисты готовили материал об ополченцах, помогающих мирным жителям покинуть зону военных действий. 26-летний Антон Волошин погиб на месте, Игорь Корнелюк скончался в больнице, ему было 37 лет.

«Спасибо всем, кто сегодня пришёл почтить память Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Мы не ожидали, что с годами всё больше людей будут приходить сюда. Главное, что нам не стыдно за своих коллег, мы гордимся ими. Они были среди людей, не прятались.

Я горжусь, что ребята, с которыми я ходил по одним коридорам, погибли именно среди обычных людей. Помню, когда мы прощались с ребятами, было очень много людей. Это подтверждает, что Игорь Корнелюк и Антон Волошин — настоящие герои, которыми можно и нужно гордиться», — отметил специальный корреспондент дирекции информационных программ «Вести» Александр Сладков.

Панихиду по погибшим журналистам провёл клирик Свято-Архидиакона-Стефановского храма отец Михаил.

Присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к подножию памятного креста.

Помощник координатора проектов «Мы помним!» и «Дружина» ОД «Мир Луганщине» Михаил Голубович добавил, что за всю историю погибло много людей, которые пытались донести правду, показать истину, и российские журналисты занимались именно этим.

Игорь Корнелюк и Антон Волошин погибли за правду и память о них вечна, ведь эти люди — пример для многих.

«Слово, которое несут журналисты, — это слово правды. У Игоря Корнелюка и Антона Волошина было одно оружие — перо, камера и правда. Ребята выполнили не просто работу, а важнейшую миссию — донести эту правду до всего мира. Сама гибель журналистов была той лавиной, которая прорвала стену лживого слова.

Лучшим памятником для этих парней станет мир на нашей земле и то, что наша Родина непокорённых будет развиваться. Спасибо России за таких ребят, спасибо их родителям», — прокомментировала депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Анна Мосина.

В память о работниках Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании, погибших ровно шесть лет назад, в небо запустили белые шары с бумажными белыми голубями.

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