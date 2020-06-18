Сводки от ополчения Новороссии 18 июня 2020
- 11:18 Снайпер ВСУ открыл огонь по району КПВВ на Донбассе.
- 03:30 «У Корнелюка и Волошина было оружие», — в ЛНР почтили память погибших российских журналистов (ФОТО).
- 03:00 Американские волонтёры привезли боевикам ВСУ маски и коронавирус.
Снайпер ВСУ открыл огонь по району КПВВ на Донбассе
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о нарушении украинской стороной режима прекращения огня, которая лишь по счастью не привела к жертвам.
«Сегодня при проведении восстановительных работ в районе КПВВ “Горловка” подверглась обстрелу из снайперского оружия бригада рабочих КП „Простор“.
Обстрел начался через три минуты после пролета украинского беспилотника.
Благодаря умелым действиям мастера КП „Простор“ Артёма Брызгалова и бойцам Горловской комендатуры жертв удалось избежать», — уточнил обстоятельства произошедшего глава горадминистрации.
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«У Корнелюка и Волошина было оружие», — в ЛНР почтили память погибших российских журналистов (ФОТО)
В посёлке Металлист Славяносербского района 17 июня почтили память журналистов Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Игоря Корнелюка и Антона Волошина.
Митинг-реквием состоялся по инициативе Общественного движения «Мир Луганщине», сообщили «Русской Весне» в пресс-службе организации.
17 июня 2014 года журналисты телеканала «Россия-1» Игорь Корнелюк и Антон Волошин попали под миномётный обстрел со стороны Украины в посёлке Металлист. Журналисты готовили материал об ополченцах, помогающих мирным жителям покинуть зону военных действий. 26-летний Антон Волошин погиб на месте, Игорь Корнелюк скончался в больнице, ему было 37 лет.
«Спасибо всем, кто сегодня пришёл почтить память Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Мы не ожидали, что с годами всё больше людей будут приходить сюда. Главное, что нам не стыдно за своих коллег, мы гордимся ими. Они были среди людей, не прятались.
Я горжусь, что ребята, с которыми я ходил по одним коридорам, погибли именно среди обычных людей. Помню, когда мы прощались с ребятами, было очень много людей. Это подтверждает, что Игорь Корнелюк и Антон Волошин — настоящие герои, которыми можно и нужно гордиться», — отметил специальный корреспондент дирекции информационных программ «Вести» Александр Сладков.
Панихиду по погибшим журналистам провёл клирик Свято-Архидиакона-Стефановского храма отец Михаил.
Присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к подножию памятного креста.
Помощник координатора проектов «Мы помним!» и «Дружина» ОД «Мир Луганщине» Михаил Голубович добавил, что за всю историю погибло много людей, которые пытались донести правду, показать истину, и российские журналисты занимались именно этим.
Игорь Корнелюк и Антон Волошин погибли за правду и память о них вечна, ведь эти люди — пример для многих.
«Слово, которое несут журналисты, — это слово правды. У Игоря Корнелюка и Антона Волошина было одно оружие — перо, камера и правда. Ребята выполнили не просто работу, а важнейшую миссию — донести эту правду до всего мира. Сама гибель журналистов была той лавиной, которая прорвала стену лживого слова.
Лучшим памятником для этих парней станет мир на нашей земле и то, что наша Родина непокорённых будет развиваться. Спасибо России за таких ребят, спасибо их родителям», — прокомментировала депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Анна Мосина.
В память о работниках Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании, погибших ровно шесть лет назад, в небо запустили белые шары с бумажными белыми голубями.
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Американские волонтёры привезли боевикам ВСУ маски и коронавирус
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано.
Полиция «Луганской области» провела рейд в н. п. Передельское с целью профилактики преступности. В результате задержаны двое скупщиков краденного.
Кроме различных образцов военной амуниции, у задержанных изъято несколько десятков граммов драгоценных металлов в виде слитков. Следствием установлено, что слитки получены в результате переплавки электронных элементов военного назначения.
Информация доведена до сведения командования ОТГ «Север», которое экстренно назначило комиссию во главе с начальником связи для проведения внеплановой проверки подразделений 25-й овдбр на предмет утраты и хищений имущества связи.
От жителей н.п. Геевка стало известно, что группа военнослужащих 3-го батальона 25-й бригады проводит работы по восстановлению проводной связи между командным пунктом батальона и подразделениями на ЛБС в связи с кражей проводов.
Похожая ситуация отмечена жителями н. п. Крымское, которые выражают недовольство перебоями с поставками электроэнергии из-за систематических обрывов линий электропередач в районах дислокации подразделений 3-го батальона 93-й омбр.
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4 июня командир 30-й омбр Гараз, в нарушение карантинных мер, организовал работу в своих подразделениях представителей волонтёрской организации «Дух Америки», которые вручили украинским военнослужащим на переднем крае несколько сотен одноразовых масок.
Сделав необходимые отчетные фото, волонтёры в тот же день покинули соединение.
По странному совпадению, 16 июня четверо военнослужащих 30-й бригады, имевшие контакт с волонтерами, были госпитализированы с диагнозом «коронавирус».
Гараз предпринимает меры по сокрытию обстоятельств заражения подчиненных от вышестоящего командования.
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