Главная » Мировоззрение, Политика

Социализм неизбежен как дембель

09:43. 18 июня 2020 83 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

В эфире программа “Детали”. Ведущий: Аслан Рубаев. Гость программы публицист Анатолий Александрович Вассерман. Добрый день.

Здравствуйте.

Анатолий Александрович, начну с цитаты. Очень интересной. Цитирую: “Жду воссоединения СССР в течении года. На недовольных плевать.”, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман, обсуждая текущий экономический кризис, спрогнозировал воссоединение государств, в прошлом входивших в состав СССР, после окончания эпидемии коронавируса. Я бы хотел просто уточнить, это чётко всё? Так и есть? Близко к истине или нет?

Да нет конечно. Сроки таких событий точно предсказать трудно.

Нет. Я по поводу, что на остальных недовольных плевать.

А у остальных недовольных сейчас хватает своих проблем из-за которых им теперь не до нас. Более того. Вот сейчас обсуждают очередную дозу санкций против Российской Федерации. Так фокус в том, что если эти санкции будут приняты, то хуже будет как раз Соединённым Государствам Америки. Приведу один пример. Там предлагают отключить банки Российской Федерации от системы скоростных межбанковских взаиморасчётов SWIFT. К чему это приведёт? К тому, что систему быстрых переводов уже разработанную по заказу Центрального банка Российской Федерации и уже применяемую значительной частью банков и Российской Федерации и других членов Евразийского экономического союза, окажутся вынуждены вступить очень многие западные банки. Просто потому-что скажем без российской нефти не могут обойтись даже сами американцы. Там у них вся нефтепереработка заточена под смесь, которая обязательно должна в себя включать некоторое количество тяжёлой высокосернистой нефти. А тяжёлая высокосернистая нефть есть в двух местах в Венесуэле и Российской Федерации. Конкретно в Российской Федерации это нефть Предуралья Татарии и Башкирии. И либо они будут вынуждены останавливать всю переработку и радикально её перенастраивать и перестраивать. Либо вот сейчас, когда они наложили санкции на Венесуэлу, вот прям сейчас в море порядка десяти больших танкеров класса «Афрамакс», то есть рассчитанных на движение по открытым водам. Ну их так называют потому-что они вынуждены с Ближнего Востока в Европу ходить вокруг Африки. Так вот в каждый данный момент примерно десяток таких танкеров везёт российскую нефть в Соединённые Государства Америки…

Источник: https://vassermans.ru/mir/soczializm-neizbezhen-kak-dembel/

Метки: swift, мировоззрение, плановый социализм, ссср, ссср 2.0

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Социализм для «золотого миллиарда» или для всех?
... и пляшущая перед глазами, как нечто неуловимое, наконец-то ... был убеждён, что мировой социализм неизбежен, и что будет болезненный и... воскликнуть: "Ах вот ты какой, цветочек аленький!" Что-то...) Так вот они какие эти "строители социализма"! Не о счастье ...
Вот каким был бы СССР в 2019 году.
... эти грандиозные планы предполагалось как раз ко второму десятилетию XXI...Вассермана «Отрицание отрицания» и «Новый социализм неизбежен», то с современным развитием компьютерной...расчет в попытке спрогнозировать, как могло измениться население СССР к...
О причинах контрреволюции в СССР
...переворота? Был ли он неизбежен?Какие условия способствовали складыванию контрреволюционной ситуации... что с тех пор, как социализм стал наукой, к нему ..., шли псевдотеоретические изыски: социализм победил полностью; социализм победил окончательно; мы будем...
Рабовладение:„Теперь сходитесь...”
... стороны, он совершенно неизбежен и необходим в рыночной...2353а» в рыночной экономике неизбежен. Как неизбежно и породившее некогда ...теперь СССР повержен, дело социализма повсюду растоптано – и ... было бы казённых терминов «социализм» и «капитализм». Было...
Золотой рассвет
...крах американской экономики был неизбежен. Как мы знаем, его ... – кейнсианство, национал-социализм и сталинская индустриализация различаются...только не провозгласят социализм или национал-социализм. В любом...покупается. Но социализм или национал-социализм в США ...
Почему у Запада получилось?
... слово «социализм». Но никого из современников не обманул, как ни старался... программы «Нового курса» (такие как программа трудоустройства безработных) были свернуты... тому или иному варианту технологического социализма неизбежен, решил за весь Запад (...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)