Социализм неизбежен как дембель

В эфире программа “Детали”. Ведущий: Аслан Рубаев. Гость программы публицист Анатолий Александрович Вассерман. Добрый день.

Здравствуйте.

Анатолий Александрович, начну с цитаты. Очень интересной. Цитирую: “Жду воссоединения СССР в течении года. На недовольных плевать.”, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман, обсуждая текущий экономический кризис, спрогнозировал воссоединение государств, в прошлом входивших в состав СССР, после окончания эпидемии коронавируса. Я бы хотел просто уточнить, это чётко всё? Так и есть? Близко к истине или нет?

Да нет конечно. Сроки таких событий точно предсказать трудно.

Нет. Я по поводу, что на остальных недовольных плевать.

А у остальных недовольных сейчас хватает своих проблем из-за которых им теперь не до нас. Более того. Вот сейчас обсуждают очередную дозу санкций против Российской Федерации. Так фокус в том, что если эти санкции будут приняты, то хуже будет как раз Соединённым Государствам Америки. Приведу один пример. Там предлагают отключить банки Российской Федерации от системы скоростных межбанковских взаиморасчётов SWIFT. К чему это приведёт? К тому, что систему быстрых переводов уже разработанную по заказу Центрального банка Российской Федерации и уже применяемую значительной частью банков и Российской Федерации и других членов Евразийского экономического союза, окажутся вынуждены вступить очень многие западные банки. Просто потому-что скажем без российской нефти не могут обойтись даже сами американцы. Там у них вся нефтепереработка заточена под смесь, которая обязательно должна в себя включать некоторое количество тяжёлой высокосернистой нефти. А тяжёлая высокосернистая нефть есть в двух местах в Венесуэле и Российской Федерации. Конкретно в Российской Федерации это нефть Предуралья Татарии и Башкирии. И либо они будут вынуждены останавливать всю переработку и радикально её перенастраивать и перестраивать. Либо вот сейчас, когда они наложили санкции на Венесуэлу, вот прям сейчас в море порядка десяти больших танкеров класса «Афрамакс», то есть рассчитанных на движение по открытым водам. Ну их так называют потому-что они вынуждены с Ближнего Востока в Европу ходить вокруг Африки. Так вот в каждый данный момент примерно десяток таких танкеров везёт российскую нефть в Соединённые Государства Америки…

Источник: https://vassermans.ru/mir/soczializm-neizbezhen-kak-dembel/