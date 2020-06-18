Роскомнадзор разрешил Telegram
Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой снял ограничение доступа к популярному мессенджеру Telegram.
«Позитивно оцениваем высказанную основателем Telegram (Павлом Дуровым — прим. РВ) готовность противодействовать терроризму и экстремизму.
По согласованию с Генеральной прокуратурой снимаем требования по ограничению доступа к мессенджеру.
Готовы взаимодействовать со всеми работающими в России интернет-компаниями для пресечения распространения террористической и экстремистской информации, детской порнографии, пропаганды суицида и наркотиков», — говорится в заявлении ведомства.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1592481982