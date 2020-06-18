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Роскомнадзор разрешил Telegram

15:23. 18 июня 2020 51 просмотр Нет комментариев Опубликовал:
Роскомнадзор разрешил Telegram | Русская весна

Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой снял ограничение доступа к популярному мессенджеру Telegram.

«Позитивно оцениваем высказанную основателем Telegram (Павлом Дуровым — прим. РВ) готовность противодействовать терроризму и экстремизму.

По согласованию с Генеральной прокуратурой снимаем требования по ограничению доступа к мессенджеру.

Готовы взаимодействовать со всеми работающими в России интернет-компаниями для пресечения распространения террористической и экстремистской информации, детской порнографии, пропаганды суицида и наркотиков», — говорится в заявлении ведомства.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1592481982

Метки: Новости

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