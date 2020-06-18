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Принятие поправок в Конституцию закроет все вопросы о целостности России

15:17. 18 июня 2020 70 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Источник: vz.ru

Принятие поправок в Конституцию полностью закроет все вопросы о целостности России и позволит отказаться от любых попыток «поговорить о территориальных проблемах» страны на международной арене, заявил политик и писатель Николай Стариков.

Среди первых основных причин голосования за принятие поправок Стариков назвал введение запрета на второе гражданство и счета для кандидатов на высшие посты страны, чиновников и госслужащих, а также фиксацию в Конституции государствообразующего статуса русского народа.

«Третья причина сказать «Да» поправкам – Конституционный запрет на нарушение целостности территории России и даже на призывы к подобным действиям. … Согласно новому тексту Конституции с поправками, разговоры (переговоры) о передаче Курил Японии должны стать атрибутом прошлого. Теперь глава государства или министр иностранных дел просто не имеет права вести такие переговоры – это будет прямым нарушением Конституции», – написал он в своем блоге.

Кроме того, отметил Стариков, в новом варианте Конституции призыв «вернуть» Крым Украине также станет «прямым нарушением Основного закона».

«Принятие поправок в Конституцию развяжет руки руководству России на международной арене. Теперь они смогут кивать в сторону Основного закона и отвергать любые попытки «поговорить» о территориальных проблемах. Принятие поправок в Конституцию развяжет руки правоохранительным органам и общественности. Если первые будут не слишком расторопны, то вторые смогут апеллировать уже не к простому (и, возможно, спорному) нарушению закона, а к нарушению Конституции. Это значит, что призывы к расчленению страны неизбежно прекратятся после парочки наказаний наиболее ретивых ревнителей интересов чужих государств. Ведь если у России такие деятели хотят забрать, то ведь кому-то хотят и отдать. В международной политике не бывает вакуума власти и пустоты», – отметил он.

Стариков подчеркнул, что принятие поправок в Конституцию полностью закроет все вопросы о целостности страны в информационной сфере. «Никто не сможет более выступать с сепаратистскими инициативами, вызывая напряженность и волнуя общественное мнение. Кто попробует – отправится за решетку, туда, где самое место всем желающим уничтожения России путем её расчленения», – подытожил он.

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.

Текст: Мария Бобылева

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Источник: https://nstarikov.ru/prinjatie-popravok-v-konstituciju-zakroet-vse-voprosy-o-celostnosti-rossii-116260

Метки: чит.клуб

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 4251 2951
    чужой 18 июня 2020 в 15:24

    С точки зрения мировой экономики мирового правительства придется сокращать население на 80%.
    Потому что денег больше брать неоткуда.

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