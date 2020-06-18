Карелия в подарок. Горбачев и Ельцин пытались отдать часть России финнам?

Российская Карелия в начале 1990-х годов могла оказаться в составе Финляндии. Советские, а затем российские власти были готовы к передаче региона, однако от подобного подарка решил отказаться официальный Хельсинки.

Избавиться от «ноши»

Сенсационными выводами в своей книге под названием «Как Мауно Койвисто помешал возвращению Карелии» поделился бывший эксперт МИД Финляндии, экс-дипломат, доктор политологии и писатель-документалист Юкка Сеппинен.

По словам автора, финский президент Урхо Кекконен, занимавший свой пост с 1956 по 1981 годы, был горячим сторонником возврата территорий, утраченных Финляндией по итогам двух войн с СССР в 1940-х годах. Несмотря на то что сложившееся положение вещей было закреплено Московским (1940) и Парижским (1947) договорами, Кекконен был убежден, что в перспективе так называемый «карельский вопрос» можно разрешить в пользу Финляндии. Однако в переговорах с СССР Кекконен эту тему не поднимал, опасаясь гнева Москвы.

Урхо Кекконен/ Фото: Commons.wikimedia.org

Согласно книге Сеппинена, которую цитирует портал iltalehti.fi, в 1990 году советское руководство в лице Михаила Горбачева и его либерального окружения решило согласиться с предоставлением независимости республикам Прибалтики. Одновременно появилась идея решить вопрос с Карелией.

Как утверждает Сеппинен, летом 1990 года после торжественных мероприятий в честь 200-й годовщины Роченсальмского сражения в городе Котка к нему обратился советник-посланник СССР в Хельсинки Лев Паузин. Он сообщил о готовности Москвы начать переговоры о возвращении захваченных в годы войны территорий. Причиной якобы стала затратность содержания земель, в частности города Выборга, на содержание и реконструкцию которого в бюджете не было денег.

«Он не хотел, чтобы у Западной Финляндии был конкурент в лице Выборга»

Однако действующий президент Финляндии Мауно Койвисто ответил отказом на предложение советской стороны. Новое предложение решить «карельский вопрос» поступило уже от команды президента РФ Бориса Ельцина, но Койвисто своей позиции не изменил.

Мауно Койвисто/ Фото: Commons.wikimedia.org

По мнение Юкки Сеппинена, президент, являвшийся уроженцем Турку, не хотел конкуренции Карелии со западными регионами Финляндии.

«Он не хотел, чтобы у Западной Финляндии был конкурент в лице Выборга. Ведь ещё в 1930-е годы Выборг был в Финляндии преуспевающим городом», — приводит iltalehti.fi слова экс-дипломата.

После смены власти в стране новые руководители Финляндии пытались поднять территориальный вопрос, однако настроения в Москве изменились, и ни о какой передаче Карелии речь уже не шла.

Как утверждает автор книги, Койвисто сохранял верность своей линии и годы спустя. Он утверждал, что Финляндии не хватает людей и для полноценного освоения имеющихся земель, так что говорить о территориальных приобретениях абсурдно.

Койвисто умер в мае 2017 года в возрасте 93 лет.

Продать за 15 миллиардов

В июле 2019 года экс-заместитель главы МИД России Андрей Федоров, сказал что в начале 1990-х российское руководство подумывало о передаче Карелии Финляндии. При этом, по версии российского дипломата, речь шла о продаже.

Как утверждал Федоров, летом 1991 года в обстановке строжайшей секретности была сформирована рабочая группа, в которую вошли глава МИД России Андрей Козырев, сам Федоров, а также советник Ельцина Геннадий Бурбулис. Группа занималась составлением списка регионов с высоким риском роста националистических настроений и усиления экстремистских движений, выступающих за собственную автономию. В число зон повышенного риска включили и Карелию, имея в виду в первую очередь территории, присоединенные по итогам советско-финской войны 1939-1940 годов.

Изданию Helsingin Sanomat Федоров назвал и конкретную цену, за которую планировалось осуществить продажу — 15 миллиардов долларов.

Вопрос, по словам экс-заместителя министра, оставался открытым вплоть до 1994 года, и лишь после этого российские власти решили развивать регион самостоятельно.

Экс-госсекретарь России Геннадий Бурбулис в комментарии РБК категорически заявил, что плана продажи Карелии не было: «Никогда такого быть не могло». Козырев, живущий ныне в США, сказал ещё жестче: «Это бред сивой кобылы».

Публикации о том, что Россия была готова продать Карелию Финляндии, появлялись и раньше. Например, в 2007 года подобная статья наделала столько шума, что Койвисто пришлось объясняться с соотечественниками. Экс-президент заверил, что ни СССР, ни Россия никогда не обращались с предложением о пересмотре границ и сами с такой инициативой не выступали.

Официально власти Финляндии сегодня признают, что территориального вопроса между Россией и Финляндией не существует. Однако на уровне общественных организаций карельская тема периодически поднимается.

Обложка: Фото Юрий Сомов / РИА Новости

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Источник: https://nstarikov.ru/karelija-v-podarok-gorbachev-i-elcin-pytalis-otdat-chast-rossii-finnam-116262