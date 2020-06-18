Бегство от Следственного Комитета

Забавное видео из Иркутска.Узнав, что к нему на рабочее место направляются сотрудники СК РФ, чтобы арестовать за взятку, чиновник местной администрации попытался убежать, но был пойман на улице.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5957477.html