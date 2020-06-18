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Бегство от Следственного Комитета

12:12. 18 июня 2020 92 просмотра Один комментарий Опубликовал:


Забавное видео из Иркутска.
Узнав, что к нему на рабочее место направляются сотрудники СК РФ, чтобы арестовать за взятку, чиновник местной администрации попытался убежать, но был пойман на улице.



Следственным отделом по Октябрьскому району г. Иркутска СУ СК РФ по Иркутской области предъявлено обвинение начальнику департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации города Иркутска в совершении преступления, предусмотренного п. “в” ч.5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере).
По версии следствия, в конце 2019 года департаментом инженерных коммуникаций и жилищного фонда проводился аукцион на проведение капитального ремонта сетей водоснабжения по ул. Артиллерийская, ул. Сахалинская пос. Ермаковка г. Иркутска, председателем комиссии являлся заместитель председателя комитета – начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации города Иркутска.
В период проведения аукциона у должностного лица возник преступный умысел, направленный на получение взятки в крупном размере с использованием служебного положения за способствование в выигрыше аукциона ООО «Восход». Чиновник предложил генеральному директору организации принять участие в аукционе, пообещав, что в выигрыше он поспособствует, как председатель комиссии. За это он попросил передать ему в качестве взятки 200 000 рублей. Спустя некоторое время взятка была передана должностному лицу за выигрыш по муниципальному контракту, а также беспрепятственный прием выполненных работ и своевременную оплату.
Накануне следователями СК России совместно с сотрудниками отдела экономической безопасности МУ МВД России “Иркутское” чиновник городской администрации был задержан. Мужчина, узнав, что в департамент зашли сотрудники правоохранительных органов, попытался скрыться, однако сделать это не удалось.
По ходатайству следствия Октябрьским районным судом г. Иркутска обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5957477.html

Метки: Видео, иркутск, коррупция, криминал, Россия, ск рф, чиновники, юмор

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