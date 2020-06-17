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Задержание членов банды Басаева в Крыму

15:43. 17 июня 2020 68 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


На территории Крыма сотрудники ФСБ задержали двух участников банд Басаева и Хаттаба, принимавших участие в нападение чеченских боевиков на Дагестан в 1999-м году.
Задержаны Суртланбек Аджиньязов и Русланбек Арсланов принимавшие участие в боевых действиях против российской армии на территории Ботлихского района.



Сколько веревочке не виться, но расплата таки приходит.
Стоит отметить, что ничего удивительно в нахождении этих деятелей на территории Крыма нет, еще в те годы они вполне свободно приезжали в Крым на лечение или оседали в Крыму для ведения "бизнеса", при этом спецслужбы Украины как правило закрывали на это глаза. Разумеется, после 2014-го года, ситуация изменилась (они не только лишились крыши СБУ, но возможности прикрываться Меджлисом и хибутчиками), но как видим, некоторых удается поймать только спустя 6 лет после воссоединения и спустя более чем 20 лет после совершения преступления. Впрочем, главное, что про них не забывают и ищут.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5955302.html

Метки: басаев, Видео, дагестан, крым, терроризм, фсб, Хаттаб, чеченская война, Чечня

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