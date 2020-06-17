Задержание членов банды Басаева в Крыму

На территории Крыма сотрудники ФСБ задержали двух участников банд Басаева и Хаттаба, принимавших участие в нападение чеченских боевиков на Дагестан в 1999-м году.Задержаны Суртланбек Аджиньязов и Русланбек Арсланов принимавшие участие в боевых действиях против российской армии на территории Ботлихского района.Сколько веревочке не виться, но расплата таки приходит.Стоит отметить, что ничего удивительно в нахождении этих деятелей на территории Крыма нет, еще в те годы они вполне свободно приезжали в Крым на лечение или оседали в Крыму для ведения "бизнеса", при этом спецслужбы Украины как правило закрывали на это глаза. Разумеется, после 2014-го года, ситуация изменилась (они не только лишились крыши СБУ, но возможности прикрываться Меджлисом и хибутчиками), но как видим, некоторых удается поймать только спустя 6 лет после воссоединения и спустя более чем 20 лет после совершения преступления. Впрочем, главное, что про них не забывают и ищут.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5955302.html