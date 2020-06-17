Внутри “организованного протеста”

О том, чем живет Автономная Зона Сиэтла.Прогулки по огороженной части города, интервью с жителями нового образования, ну и интересные наблюдения.С выходных CHAZ переименовали в CHOP, но в СМИ ее все равно называют CHAZ.Причины переименования очевидны, "автономии" нужны ресурсы с территории США, поэтому из названия "государства" выкинули автономию, оставив вместо этого "организованный протест".Не прошло и двух недель "незалежности".Плюс о том, кто наварился на протестах в США и о том, как протесты и беспорядки использует Демократическая Партия США.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5955784.html