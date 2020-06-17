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Внутри “организованного протеста”

18:00. 17 июня 2020 129 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


О том, чем живет Автономная Зона Сиэтла.
Прогулки по огороженной части города, интервью с жителями нового образования, ну и интересные наблюдения.



С выходных CHAZ переименовали в CHOP, но в СМИ ее все равно называют CHAZ.
Причины переименования очевидны, "автономии" нужны ресурсы с территории США, поэтому из названия "государства" выкинули автономию, оставив вместо этого "организованный протест".
Не прошло и двух недель "незалежности".

































Плюс о том, кто наварился на протестах в США и о том, как протесты и беспорядки использует Демократическая Партия США.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5955784.html

Метки: автономная зона сиэтла, Видео, расизм, сиэтл, США, фотографии, юмор

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