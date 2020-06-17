Визит вежливости на Аляску

Американские истребители F-22 Raptor сопровождают российские бомбардировщики Ту-95 недалеко от Аляски.Полет происходил в международном воздушном пространстве. Так сказать Алаверды за полеты американских "стратегов" над Черным морем и Балтикой.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5956114.html