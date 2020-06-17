Визит вежливости на Аляску
21:11. 17 июня 2020 115 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Американские истребители F-22 Raptor сопровождают российские бомбардировщики Ту-95 недалеко от Аляски.
Полет происходил в международном воздушном пространстве. Так сказать Алаверды за полеты американских "стратегов" над Черным морем и Балтикой.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5956114.html
Бл… Это же охренеть , какие мы великие и грозные .
Вымираем уже по 300 тыс. в год. Но бляха-муха ,если захотим , кого угодно уе…м .
Нах нам врачи, учёные, учителя, инженеры , рабочие .. Нах нам космос и Гагарин , Пушкин и Достоевский. Нах нам лечить своих детей и ухаживать за своими стариками.
Мы нефть продадим и отп…м кого хошь. Гордость просто распирает.
Слава.. Величие … Почёт ….
Врёшь опять…..
Еслиб Серых дохло по 300 тыщ в год это был-бы просто ПРАЗДНИК.
Не вымираете Вы.
А жаль.