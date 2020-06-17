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Визит вежливости на Аляску

21:11. 17 июня 2020 115 просмотров 2 коммент. Опубликовал:


Американские истребители F-22 Raptor сопровождают российские бомбардировщики Ту-95 недалеко от Аляски.
Полет происходил в международном воздушном пространстве. Так сказать Алаверды за полеты американских "стратегов" над Черным морем и Балтикой.







Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5956114.html

Метки: f-22, авиация, Аляска, ВВС США, Видео, вкс рф, Россия, США, ту-95, фотографии

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 35481 21031
    Серый 17 июня 2020 в 23:47

    Бл… Это же охренеть , какие мы великие и грозные .
    Вымираем уже по 300 тыс. в год. Но бляха-муха ,если захотим , кого угодно уе…м .
    Нах нам врачи, учёные, учителя, инженеры , рабочие .. Нах нам космос и Гагарин , Пушкин и Достоевский. Нах нам лечить своих детей и ухаживать за своими стариками.
    Мы нефть продадим и отп…м кого хошь. Гордость просто распирает.
    Слава.. Величие … Почёт ….

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    -1
  • 19272 1814
    Русофил 18 июня 2020 в 0:05

    Врёшь опять…..
    Еслиб Серых дохло по 300 тыщ в год это был-бы просто ПРАЗДНИК.
    Не вымираете Вы.
    А жаль.

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