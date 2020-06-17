Автор tech_dancer - 26

Кадр из фильма "Танцы вокруг парового котла", СССР (Эстония), 1987 г.

Да простит меня где-нибудь там, вверху, уважаемый Михаил Зощенко за столь наглый плагиат заголовка своего литературного произведения. Ни в коей мере не хотелось исказить его смысл либо сделать какие-нибудь другие литературные пакости. Скорее, наоборот, развернуть и дополнить, и адаптировать для современного читателя. Хотя, современного читателя вряд ли будут интересовать подобные произведения. В наш 21 век литературное чтение само по себе постепенно отмирает. Младому поколению проще смотреть ютьюб. Пройдут ещё какие-нибудь пара десятков лет, и все подобные произведения забудутся окончательно, в лучшем случае их будет знать узкий круг специалистов.

Сюжет того самого произведения от Зощенко очень простой, как впрочем само произведение, которое уместится на листе формата А4. Некий подвыпивший молодой человек сел в поезд, и его стали подначивать другие пассажиры "на слабó" совершить какой-нибудь геройский поступок, например дёрнуть стоп-кран ("Тормоз Вейстингауза") на полном ходу. Тот не испугался и дёрнул, и все застыли в ожидании ужаса. На удивление, ничего не произошло, и поезд спокойно доехал до ближайшей остановки.

А поезд между тем идёт и идёт себе.

Версту проехали — незаметно остановки.

У которого вата в ухе — говорит:

— Тормоз-то,— говорит,— кажись, тово… неисправный.

Володька говорит:

— Я ж и говорю: ни хрена мне не будет. Выкусили?

И сел. А на остановке вышел на площадку, освежился малость и домой прибыл трезвый, что стеклышко.

Чем можно дополнить подобное произведение? Впрочем, давайте сначала об его авторе.

Михаил Зощенко, помимо создания литературных произведений, служил в армии. Более того, он участвовал во всех войнах, которые проходили в Российской Империи в начале 20 века. И есть в его биографии некоторые интересные факты (если верить официальным источникам).

18 и 19 июля 1916 г. в районе местечка Сморгонь дважды отсылает рапорты командиру батальона о подозрительных блиндажах, расположенных за траншеями противника «на самой опушке леса и… высоко от земли», полагая, «что эти блиндажи для штурмовых орудий или миномётов». В ночь на 20 июля в результате газовой атаки, произведённой немцами из обнаруженных Зощенко блиндажей, отравлен газами и отправлен в госпиталь. 13 сентября 1916 г. награждён орденом Св. Станислава 2-й степени с мечами. В октябре после лечения в госпитале был признан больным первой категории, но отказался от службы в запасном полку и 9 октября возвращается на фронт в свой полк. 9 ноября награждён орденом Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом и на следующий день назначен командиром роты. Произведён в штабс-капитаны; 11 ноября назначен временно исполняющим обязанности командира батальона; 17 ноября командирован на станцию Вилейка для работы на курсах временной школы прапорщиков. В январе 1917 г. был представлен в капитаны и к ордену Св. Владимира 4-й степени. Ни чин, ни орден Зощенко получить не успел в связи с революцией, но награждение орденом было объявлено в приказе. Сам Зощенко считал себя награждённым в период Первой мировой войны пятью орденами. 9 февраля 1917 г. у Зощенко обостряется болезнь (порок сердца — результат отравления газами), и после госпиталя он отчисляется в резерв. Летом 1917 г. Зощенко был назначен начальником почт и телеграфов и комендантом почтамта Петрограда. В сентябре он оставил эту должность, так как был командирован в Архангельск, где занимал должность адъютанта Архангельской дружины. Отказался от предложения эмигрировать во Францию. Позже (при советской власти) работал секретарём суда, инструктором по кролиководству и куроводству в Смоленской губернии.

Приглядимся к периоду 1917 года. В феврале у Зощенко обостряется болезнь, и по некой случайности в феврале происходит революция. Летом того же года он назначается комендантом почтамта Петрограда (!), а в сентябре внезапно командируется в Архангельск непонятно зачем. В армии такое могло случиться только за капитальный залёт. А может, тут был совсем не залёт, а элементарное желание спастись? Где сентябрь, там и октябрь 1917 года, а из Архангельска было проще всего сбежать в ту же Францию. Но как-то не сложилось, и писатель остался в России. И он начал менять места работы, оставаясь по сути никем, и при этом как раз и начал профессионально заниматься литературой. Дебютировал он как писатель только в 1922 году. Почему он не был репрессирован, как многие люди с похожей биографией? Впрочем, царствие ему небесное и вечная память.

Как писатель Зощенко всегда находился во втором эшелоне, серьёзных государственных наград за свой писательский труд он не имел. Более того, практически всю свою литературную биографию писатель подвергался гонениям. Его труды недолюбливали многие сильные мира того, в том числе и Сам (он, как ни странно, любил читать). Писателя обвиняли в том, что "Зощенко давно специализировался на писании пустых, бессодержательных и пошлых вещей, на проповеди гнилой безыдейности, пошлости и аполитичности, рассчитанных на то, чтобы дезориентировать нашу молодёжь". Если перевести на нормальный русский язык эту речь Оргбюро ВКП(б), он писал всякую )(ню вместо творения трудов в стиле соцреализма. Не исключено, что психологически советский народ того времени сам отторгал соцреализм, и произведения Зощенко благодаря этому и имели популярность. В финале, после войны Зощенко исключили из пен-клуба и убрали отовсюду, где это было возможно. В 1954 году были предприняты попытки его реабилитировать, но в силу жизненной позиции самого писателя вплоть до его смерти в 1958 году, ничего серьёзного из этой идеи не вышло.

Ну а мы возьмём то самое произведение "Тормоз Вейстингауза" и выдадим такое же, в стиле Зощенко. Благо, за литературой сейчас так пристально не наблюдают, и воспевать соцреализм не надо. Как там говорили в известной шутке на известном радио, вечных двигателей в природе не существует, а вот вечных тормозов великое множество.

Кстати, то самое предприятие г-на Вейстингауза (Westinghouse Electric Corporation), которое было создано ещё в 19 веке, здравствует в некотором виде до сих пор. Если кто слышал, была история о реконструкции советских атомных электростанций в Украине на топливные элементы этой фирмы. Интересно, почему фирма Вейстингауза была связана с электрикой (судя по названию), а выпускала какие-то пневматические тормоза для поездов? Этому вроде бы тоже есть объяснение в Википедии.

Вестингауз проявил себя не только как выдающийся изобретатель и предприниматель, но и как новатор. Он рано усмотрел большие перспективы внедрения электричества и вложил средства от доходов по продаже пневматических тормозов в производство электротехнической продукции. В 1886 году Вестингауз основывает компанию «Вестингауз электрик энд мануфакчуринг компани» (англ. "Westinghouse Electric and Manufacturing Company"), выкупив у изобретателя Николы Теслы около 40 патентов на электрооборудование переменного тока и взяв на вооружение самые передовые идеи в электротехнике на то время. «Вестингауз электрик энд мануфанчуринг компани» начала выпускать электрические лампы и различное оборудование переменного тока, превратившись вскоре в крупную электротехническую компанию с множеством заводов и головным предприятием в Питтсбурге.

Интересно, почему Вейстингауз начал свои изобретения с пневматических тормозов, но не с тех же железнодорожных составов? Неужели поезда до прихода Вейстингауза не тормозили совсем? Или, может, торможение осуществлялось принципиально другим способом?

Если бы герой рассказа Зощенко сел на такую дрезину 1865 года, наверное, точно бы оробел и протрезвел из-за отсутствия на ней тормозов. И сам Вейстингауз был бы точно в недоумении. Как так? Тормоза ведь придумали трýсы. Неужели Вейстингауз был из их числа? Или всё же что-то тут не так?

Интересно, что возили на таких драндулетах? Речь уже даже не о тормозах, а вообще. И куда они вдруг вымерли, как мамонты? Крайний раз они встречаются на фото от 1882 года, а далее пропадают вообще (знатоки, поправьте). И как раз накануне Вейстингауз изобретает свой тормоз. Странно.

Интересный какой-то агрегат. Топка находится с передней стороны. Чем-то напоминает "Сибирский цирюльник" из одноимённого фильма. Какие дрова туда кидал машинист и где он их вообще спереди брал? И что вообще на таком суперсовершенном оборудовании делал Вейстингауз?

Но дальше - больше.

Судя по аннотации (и сомнений, кстати, мало), это всего лишь сельхозоборудование от 1852 года. Правда, в Европе, но легче от этого не становится. Почему-то вспоминается тяжкая русская крестьянская доля из другого известного литературного произведения. Там, где от зари и до зари. Неужели подобных агрегатов на российских полях не было нигде? Ну, раз писали целые поэмы про эту тяжкую долю, видимо, не было.

Интересно, как бы такую конструкцию модернизировал г-н Вейстингауз? Наверное, движущую часть заменил на лошадь. А что, смелое решение. Именно так и произошло, но несколько позже. Наверное, крестьянам было сложно раздобывать дрова для подобных установок. Кстати, а как их кидать в данном случае? Бежать с охапкой и подкидывать? Без гениального Вейстингауза тут точно не обошлось бы совсем. А что за обведённый самовар стоит в конструкции? Вот оно, то самое ноу-хау. Емеля со своей печью позавидовал бы точно. Зачем делать какие-то топки, если можно зажечь сапогом самовар, поставить в проектное место, и он нагрел бы весь котёл и заставил двигаться всю установку. И чай можно пить в паузах.

Но это уже в части самовара чисто русское изобретение.

Интересно, что за символ вывешен на боку такого самовара? И когда там вообще началась революция в Одессе? Одесса, впрочем, есть уникальный город, заслуживающий отдельной статьи.

Действительно, а зачем там самовар в паровом котле?

Показалось, или всё же корпус этого локомобиля обшит деревом? Обведённый элемент ранее нам уже встречался в некоторых конструкциях.

Неужели это тоже самовар? Почему-то он находится всегда ровно над тем местом, где в подобных устройствах находится топка для дров (или тот отсек, который мы под этим подразумеваем). Собственно, как уже писалось ранее, в этих топках топили, но не дрова, а некие предметы. С тех пор осталось только словесное выражение, а процесс получения тепла никак не зависит от погружения чего-либо в жидкость. Уж не этот ли процесс модернизировал Вейстингауз?

На некоторых старых типах локомотивов этот с позволения сказать самовар ещё присутствует (прошу не путать с сухопарником, стоящим рядом). Несмотря на то, что в составе локомотива присутствует тендер, к его конструкции есть очень много вопросов. Главный из них - почему органы управления идут не к сухопарнику (как на всех подобных моделях), а именно туда? Может быть, дверцы топок служили только для того, чтобы залезть в них рукой и утопить некий предмет, если вдруг механические приводы сломаются?

Похоже, именно так и было. Такой локомотив под дрова или уголь был приспособлен меньше всего. Каким же волшебным образом он двигался?

А что у нас вообще такое есть локомотив?

Локомоти́в (от лат. loco «с места» (аблатив лат. locus «место») + лат. motivus, «сдвигающий») — самоходный рельсовый экипаж, предназначенный для тяги несамоходных вагонов. Локомотив является силовым тяговым средством, относящимся к подвижному составу и предназначенным для передвижения по рельсовым путям поездов или отдельных вагонов.

В общем, вполне понятное определение. Локомотив - силовое тяговое средство, дословно "сдвигающий с места". Почему-то такое определение давали только силовым механизмам, использующим рельсы. Для всех прочих случаев было определение локомобилей. А вот тут уже было интереснее.

Локомобиль в разное время может означать: -Автомобильно-железнодорожное транспортное средство;

-Один из ранних терминов для автомобиля;

-Передвижной паровой двигатель для сельскохозяйственных нужд и выработки электричества в полевых условиях;

-Товарный знак для вышеперечисленных устройств, выпущенных одноимённой компанией (англ. Locomobile Company of America).

Почему локомобиль с течением времени внезапно превращается в локомотив, а также в автомобиль и трактор? Почему само определение "локомобиль" становится неуместным? Такое возможно только в одном случае - если слово "локомобиль" было защищено как интеллектуальная собственность его производителя. В наше время подобная юридическая норма существует сплошь и рядом. Но то сейчас. А тогда какое было время? Слово "локомобиль" писали везде, даже у российских производителей.

Как видно, ещё в начале 20 века слово "локомобиль" было вполне общепринятым. Что же там произошло такое?

Локомобили широко применялись во всех странах мира в период до появления дизельных двигателей для привода малых электрогенераторов и активного развития электрических сетей. В России до 1917г выпускались Людиновским локомобильным заводом, начиная с 1875 года, в 1913 году было выпущено 209 локомобилей, общей мощностью 12607 л. с. А также Херсонскими, Бийским и пр машиностроительными заводами. По появлении эффективных дизельных электрогенераторов и сетевого электричества быстро вышли из применения по причине крайне низкого КПД. Низкий КПД локомобилей определялся их техническим несовершенством. Локомобили имели жаротрубно-дымогарный котел паровозного типа. что ограничивало применение пара высоких параметров. Локомобильный котел даже не имел сухопарника, который был непременным атрибутом всех паровозов, так как место где обычно на паровозе устанавливался сухопарник — на локомобиле занято паровой машиной. Поэтому локомобильная паровая машина работала на влажном насыщенном паре, что очень плохо сказывалось на КПД, тем более что мятый пар (отработавший пар) шел на выхлоп.

Вот где собака порылась. Вейстингауз тут явно не при чём. В данном случае на общемировую сцену вылез его конкурент - г-н Рудольф Дизель, который изобрёл тот самый двигатель. Заявку на патент этого двигателя Дизель подаёт в 1892 году. По странному стечению обстоятельств, именно в это время Вейстингауз начинает производить генераторы электрического тока. Оба этих деятеля ни в коей мере не пересекаются в своих производственных делах в плане выпускаемой продукции. Не находите это странным?

1 января 1898 года Дизель открыл собственный завод по производству дизельных двигателей. Осенью 1900 года в Лондоне для этих целей регистрируется компания. Первый корабль с дизельным двигателем построен в 1903 году. В 1908 году построен первый дизельный двигатель малых размеров, первый грузовой автомобиль и первый локомотив на дизельном двигателе. В 1936 году впервые запущен в серию легковой автомобиль на дизельном двигателе (Мерседес-Бенц-260D). Его разработала компания «Даймлер-Бенц».

Судьба Рудольфа Дизеля является очень тёмной. Он погиб примерно в одно и то же время со смертью Вейстингауза. По одной версии это был несчастный случай, по другой это было умышленное убийство. Можно уверенно сказать только одно - такие люди просто так не умирают, ни тогда, ни сейчас. Повторюсь, царствие небесное им там всем.

А мы попробуем понять, почему с приходом к власти в России большевиков локомобили начинают массово исчезать как класс (вместе с ребрендингом их заводов-изготовителей), но очень массово начинают внедряться трактора. Причём не просто внедряться, а с поэтапным выводом из употребления самого слова "локомобиль" с заменой на "трактор".

Именно такими были первые трактора. Наверное, для крестьян, пользующейся подобной техникой, в названиях не было никакой разницы. Там было всё едино. Определить различающие локомобиль и трактор технические нюансы они просто не могли в силу своей специфической грамотности (а эта грамотность была широко в своё время воспета большевиками).

Как известно из официальной истории, Россия досталась большевикам в значительной разрухе (сейчас не будем ставить это под сомнение). Для поднятия сельского хозяйства они начали массово организовывать колхозы (с раскулачиванием, выселением и прочими подобными мерами). Для этих колхозов они начали предоставлять трактора. Как будто, до этого всю жизнь крестьяне пахали лошадью. Но своего производства тракторов у большевиков не было. Как же они выходили из положения?

Fordson (в русской традиции [Фордзо́н]) — торговая марка сельскохозяйственных тракторов, выпускавшихся предприятиями Генри Форда в США (1917—1928), Ирландии (1919—1932) и Великобритании (1933—1964). Советская копия Fordson, производившаяся в 1924–1932 годах на заводе «Красный Путиловец» в Ленинграде, известна как Фордзон-Путиловец. Ленинградские «Фордзоны» продавались в СССР наряду с импортными, поначалу отличаясь от них более высокой ценой.

В данном случае речь идёт о ещё одном квазиконкуренте Вейстингауза - том самом Генри Форде. Именно он считается первым изготовителем тракторов. Есть на эту тему одна небольшая интересная ремарка в официальной истории.

Конструкторы Генри Форда предложили первый опытный образец трактора с двигателем внутреннего сгорания в 1907 году, однако эта конструкция осталась невостребованной. Генри Форд вернулся к тракторной теме в 1915 году, выставив опытный образец на Мичиганской выставке. Миноритарные акционеры, владевшие в это время 41,5 % акций Ford Motor Company, жёстко заблокировали любое отвлечение средств на эксперименты с тракторами, поэтому в 1916 году Форд и его сын Эдсел, как частные лица, организовали независимую компанию Henry Ford and Son — Генри Форд и сын. Её продукция несла новую торговую марку, Fordson.

Вопрос - почему трактор "Фордзон" от 1907 года не был востребован? Неужели всему миру было на чём пахать и этот трактор был совершенно ненужной вещью? Но если принять во внимание, что всю черновую сельхозработу во всём мире выполняли локомобили, всё становится более чем ясным. Для продвижения такой продукции на рынке, как говорят современные коммерсанты, был нужен иррациональный спрос. И он создался благодаря приходу к власти большевиков. Они наладили на реквизированных заводах Путилова выпуск таких тракторов, и эти трактора даже стоили дороже оригинальных, из Штатов. Но тем не менее, их стали внедрять административными мерами. Ничего не напоминает? Всё старо как мир.

Другой вопрос - куда бесследно исчезли все те сельскохозяйственные локомобили, которые выпускались российскими заводами при царе? Судя по тому, что даже их названия заменились тракторами, была проведена серьёзная спецоперация по их уничтожению. Наверное, вместе с кулаками. Только вот про уничтожение кулачества репрессивными мерами мы знаем, а про уничтожение локомобилей совсем нет. Возможно, историкам это было совсем не интересно. Железо и есть железо, сколько его там пропало в тех войнах и революциях.

Собственно, локомобили в начале 20 века исчезают по всему миру. Предприятия Вейстингауза, Дизеля, Форда и прочих медленно сделали своё дело. Ну или по крайней мере нам не известно, что в тех странах были свои "большевики", уничтожившие старинные технологии полностью революционными методами. Хотя было очень много информации о различных войнах, а также очень странных пожарах и землетрясениях. После них города лежали в руинах. Вместе с городами уничтожались и заводы, производившие локомобили. Но... вернёмся.

Ещё одна малая деталь, которую мы чуть не упустили в цитировании официальной истории дизельных двигателей - "В 1936 году впервые запущен в серию легковой автомобиль на дизельном двигателе (Мерседес-Бенц-260D)". А что же у нас было с двигателями автомобилей до этого времени вообще?

В первой четверти XX века широкое распространение получили электромобили и автомобили с паровой машиной. В 1900 году примерно половина автомобилей в США была на паровом ходу, в 1910-х в Нью-Йорке в такси работало до 70 тыс. электромобилей.

Собственно, уже давно ни для кого не секрет, что автомобили с ДВС (здесь и далее по тексту - двигатель внутреннего сгорания) появились в большом распространении даже в мировых цивилизованных странах не ранее 30-х годов 20 века. Как, впрочем, и само слово "автомобиль", которое пришло вместе с термином "ДВС". Были, конечно же, подобные экземпляры и в самом начале 20 века, но в связи с неразвитостью нефтепереработки и автозаправочных станций они не находили должного распространения. Всё то, что мы называем автомобилями, ранее было локомобилями, даже если это было и на электрическом ходу. Но электрический ход - это отдельная тема, вернёмся к ней как-нибудь потом. А сейчас приглядимся к тем самым автомобилям, но без ДВС, на пару.

Это локомобиль неизвестной марки образца 1921 года. Подобных фото локомобилей сохранилось великое множество. Как вы думаете, сколько стоил бы подобный экземпляр при такой сохранности в наше время, если бы он был технически исправен? Ни за что не угадаете. Ну давайте начнём с того, что там было устройство для нагрева воды в пар, причём за очень короткое время. И это явно был не электрический аккумулятор. Там был такой же "самовар", что и в рассмотренных выше тяговых устройствах. И сейчас все подобные "самовары" уничтожены. Внутри таких раритетных автомобилей будет находиться всё что угодно, только не то реальное устройство нагрева воды. Ну а без него стоимость автомобиля не будет иметь никакого значения. Самого интересного в нём давно уже нет (если у кого-нибудь есть неразукомплектованный подобный автомобиль, пишем на tainproject@gmail.com).

Наверное, многие слышали историю про "коробочку Тесла". Если нет, то вот она в кратком содержании.

В 1931 году за деньги компании Вестингауза был закуплен стандартный автомобиль марки "Пирс-Эрроу" и проверен на фабричных территориях в г. Буффало. Стандартный двигатель внутреннего сгорания был удален, и на муфту к передаче установлен электродвигатель мощностью 80 л. с. на 1800 об/мин. Двигатель переменного тока имел длину 100 см и 75 см в диаметре. Никаких источников питания не было. В назначенное время из Нью-Йорка прибыл Никола Тесла и осмотрел автомобиль. Затем он пошел в местный радиомагазин и купил 12 радиоламп, провода, разные резисторы и укрепил все это в некой коробке, которая имела размеры длиной 60 см, шириной 30 см и высотой 15 см. Укрепив коробку за сиденьем водителя, он присоединил провода к электродвигателю (с воздушным охлаждением). Два стержня диаметром 0,625 мм и длиной около 7,5 см торчали из коробки. Тесла занял водительское место, подключил эти два стержня и заявил: "Теперь мы имеем энергию". Он нажал на педаль, и автомобиль поехал! Это транспортное средство, приводимое в движение мотором переменного тока, развивало скорость до 150 км/ч и обладало характеристиками лучшими, чем любой автомобиль с двигателем внутреннего сгорания в то время!

Примерно так эта история пересказывается практически везде. Давайте опустим рассуждения про изначальную правдивость этой истории (полагаю, в ней будет аргументированно сомневаться любой технически грамотный человек). Взглянем на это всё с другой стороны. Если ещё при жизни Тесла были такие вот автолокомобили, как на картинке, зачем вообще в них надо было впихивать ДВС, чтобы потом его заменить на некий уникальный электродвигатель с секретной схемой управления? Тому же Тесла надо было вернуть систему образования пара, которая работала сама по себе. И никого бы не пришлось удивлять. Кстати, по поводу удивления. Если те люди, которым Тесла демонстрировал свою коробочку, сами видели хоть раз локомобили, они бы просто покрутили пальцем у виска. А судя по годам, локомобили официально в то время ещё были вполне распространены. Или всё же в период 1915-1925 годов они резко вымерли не только в России, но и по всему миру?

Посмотрите на это устройство. Это совсем не бричка без лошади в стиле модерн. Это самый настоящий паровой локомобиль от 1900 года (надпись на фото оригинальная). Весь тяговый механизм, включая парогенератор, расположен в с позволения сказать бардачке. Даже топка отсутствует. Как это могло быть при таких малых размерах?

Но ведь как-то было. Это совсем не усложнённый велосипед, как кажется на первый взгляд. Это самый настоящий паровой заднеприводный локомобиль. Очень странная палка находится между ног у шóфера (в буквальном переводе с фр. chauffeur - истопник, кочегар). На предыдущем фото эта палка лежит отдельно, а поворот локомобиля очевидно осуществлялся другим способом. Кстати, по поводу шóфера - так водителей называли в каждой русскоязычной советской деревне (и не только) люди пожилого возраста вплоть до конца СССР. Это к вопросу о распространённости локомобилей в начале 20 века, в России.

Что же за чудеса у нас получаются в плане существовавших ранее локомобилей и причём тут тормоз Вейстингауза? Начинаем думать.

Допустим, в начале 20 века паровые технологии были распространены так, как например сейчас ДВС, причём с таким же разбросом по габаритам и мощности. Эти технологии применялись на всех мелких бытовых и не очень мелких промышленных устройствах. Абсолютно на всех, от велосипедов до локомотивов. Возможно, это также присутствовало на таком оборудовании, которое было уничтожено безвозвратно, например оружие или летательные аппараты (при свободной технологии парообразования последние выполнить совсем легко). По некоему стечению обстоятельств, вся эта технология внезапно пропадает в период 1915-1925 годов. Такие у нас есть исходные данные.

Но поскольку нам проще искать в России, начнём с неё. Почему в России это пропадает бесследно? Может есть какие-нибудь следы? Смотрим рекламные каталоги прошлых лет.

Это совершенно безотносительное рекламное объявление, которое попадается очень часто в трудах многих исследователей истории. Необычным тут является только слово "сулок" (род.), или сулка (им.). Что это такое? Про указанную в объявлении фабрику Меллера найти что-либо значимое не удалось. Если сулка как-то родственна с велосипедом, что она из себя представляла? На удивление, весь электронный поиск выдавал буквально следующее:

Су́лка и суло́гъ (м.) кусокъ шитой ткани, которой убранъ архіерейскій посохъ. || влгд. небольшая ширинка, маленькое полотенцѣ, тряпичка; вѣроятно отъ сволакивать какъ и су́волока, или су́лока кал. остатки посохшей, поломанной поскони, конопли, бурьянъ, сорная трава, сволкиваемая съ поля бороною.

И больше ничего. Но зная о том, что технические артефакты кондак и тропарь когда-то стали религиозными песнопениями, не унываем и ищем дальше.

В каталоге Нижегородской промышленной выставки от 1896 года мелькает ещё одно упоминание о сулках. И на этом более всё. Сулка в контексте транспортного средства является словом-призраком, которое загадочно исчезает в начале 20 века. Тем не менее, она тождественно равна велосипедам, и имеет некую тесную связь с ним. Уж не та ли это бричка, где всё умещалось в бардачке? Ищем ещё глубже. Залезаем в словарь Даля.

Сула́ ж. (совать, сулять, суляться?) вост. о человѣкѣ юла, егоза, елоза, непоседа, выскочка, вертлявый, суетливый, который вѣзде суется. Сула́ юла́. || Ниж. клюка́, дубинка, которую ребятишки, играя, швыркомъ пускаютъ по́-льду. Играть въ сулу́. || См. сулить. || См. также сулой. || Донс. рыба судакъ, судокъ, Perca lucioperca. Суло́вина ж. судачина. Суло́вія уха. —ся прм. хлопотать, заботиться, суетиться. Су́лица ж. стар. ручное, холодное оружіе, родъ копія или рогатины, также мётное копіе. Вземъ су́лицу (копіе) въ руки и прободѣ обоихъ, Числ. Видивъ брата добра борющася, сулици его кровави суща и оске́пищу (ратовищу) изсечену отъ ударенія мечеваго, лѣтопись. Ляхомъ же крѣпко борющѣ, и сулицами мечющѣ и головнями, лѣтописн. Су́лицевый, су́личный къ ней относящ. суличникъ, воинъ съ сулицею, копейщик.

Так кто там кому сулил златые горы? Ранее уже нашли одно такое пропавшее слово - "помна". Это был некий аксессуар, используемый человеком для осуществления контактов с умершими людьми ("помнить"). Глагол остался, а самого существительного давно уже нет. И здесь аналогичная ситуация. Сулить - чего? Про копьё уже писали неоднократно, что никто никуда его не метал. Вся фишка была в том, что на копье находилась некая голова, в которую заливали червонное золото. Отмотаем наверх и глянем, что там у шóфера в велолокомобиле между ног. И что за палка находится в том же объекте на более верхнем фото. Полагаю, приехали. Велосипед стал с педалями только у нас сейчас.

А мечта Емели - самоходная печь, а также варка каши из топора - это русские сказки с долей сказки. Возможно, сказками они тоже стали для нас только сейчас, вместе с историями от Жюля Верна. После наступления того загадочного периода 1915-1925 годов.

Но смотрим дальше. Точнее, вернёмся к фрагменту рекламного плаката локомобилей от Людиновского завода.

Локомобиль там изображён вполне реалистично. Корпус из чёрного металла, как положено. Арматура из латуни, и на плакате это тоже выделено соответствующим цветом. Что обозначают обведённые предметы и почему их на плакате отобразили красным (механики, вам слово)? Скорее всего, сработал маркетинговый ход, и художник выделил то, что должно бросаться в глаза и привлекать внимание. А именно это и есть капсулы с червонным золотом. Естественно, они были не из стекла (хотя для выставки могли сделать всё что угодно). По этому же принципу через короткое время по России пошли флаги и звёзды того же цвета. Кап-сулы (вспомните cap-tain, или в переводе крышки для чего-то там). Полагаю, всем понятно?

Эти кап-сулы до сих пор находят в старинных швейных машинках где-то в Пакистане. Очевидно, та гигантская метла, что вычистила мир в период 1915-1925 годов, дотуда не дошла. Как работали те машинки? Сейчас мы уже не узнаем. Но если паровые двигатели умещались в велосипеды, уместить их в швейные машинки не составляло большого труда. Если вечных тормозов много, с этим всё ясно, то вот насчёт отсутствия вечных двигателей ещё можно поспорить.

И тут вылезает ещё больше интересного.

Слово "сула" у нас, оказывается, восточного происхождения. В тюркских языках оно встречается очень часто и в разных значениях. Одно восточное имя Сулейман чего стоит. И здесь, наверное, надо сделать небольшую ремарку.

Многие слышали версию о том, что название географической области Германии не принадлежит немцам (не претендую на авторство этой гипотезы). Они называют свою родную страну Дойчланд. Германией её называют все остальные страны. Откуда взялось это название? По предположениям историков, ранее эти земли населяли славянские племена, связывающие себя с Ярилом (солнцем). И была это огромная страна от современных Италии на юге до Норвегии на севере. Называлась она Светией. Современные Швеция и Швейцария - остатки от той самой Светии. Вообще названия тех доисторических стран очень легко установить по славянским именам. Светлана - жительница Светии. Наталия - жительница области Наталь в Африке (это отдельная история). Лидия - жительница Лидии (была такая страна на Ближнем Востоке когда-то). Парфён - житель Парфии (современной Туркмении), и так далее. Почему вдруг на территории бывшей Светии между Швецией и Швейцарией географически располагается Германия? В общем, всё просто. Прочие народы называли жителей Светии на своём языке Яр-манн. От этого, собственно, и пошла Германия. А теперь взглянем на восточное имя Сулейман. Как там в песенке, всё по честному, без обмана.

Эх, где же вы мои, Сулико, Соломон, Суламифь и прочие... Возможно, была их огромная страна, но от неё остались только имена. И литературные произведения в виде копей царя Соломона (в Южной Африке, кстати). Соломона, между прочим, считают самым богатейшим царём за всю мировую историю. Он имел "тьму талантов" золота. Талант, если кто не знает, был в то время мерой веса, равной объёму воды в одной амфоре. Так что, наше золото у Соломона было жидким? А может, там всё же был царь Сулейман, или человек-червонное_золото, по аналогии с яр-манном? Полагаю, историкам тут работать и работать. Если разрешат, конечно же.

Наверное многие читатели хотят уже давно задать вопрос о составе этого червонного золота. Честно скажу, не знаю. В то же время есть некоторые догадки.

В своё время, полагаю, многие слышали о Янтарной комнате и её пропаже. Громкая была история. Периодически она всплывает вновь, когда кто-нибудь из историков начнёт уверять, что напал на её следы. Ситуация напоминает слухи о смерти известной актрисы. Никто не знает, что с ней, но бульварная пресса уже длительное время ежедневно выдаёт порции каких-то сведений о её состоянии здоровья. Главное - внимание читателя. Так, наверное, и здесь. А кто-нибудь вообще подумал, почему в своё время Сталин не отдал Восточную Пруссию Польше или той же ГДР? Наверное, это было самое ценное приобретение России за всю её известную непонаслышке (подчёркиваю) историю. Там даже филиал ПАО Россети называется Янтарьэнерго. Представьте, что янтарь был одним из компонентов сырья, и всё сразу встанет на свои места. Янтарь же по гречески электрон, как-никак.

Подобное оружие было у Германии в первую мировую войну. Как вы думаете, его можно сдвинуть с места лошадьми и провезти по просёлочной дороге в место назначения? Но даже не это здесь интересно. Чем стреляло данное орудие? На момент фотографирования из него вынули капсюль (да-да, ту самую капсулу), чтобы не раскрыть страшную тайну. Что за война была реально скрыта под Первой Мировой? Которую Ленин потом превратил в Гражданскую?

А это уже наш ответ врагу образца 1941 года где-то под Москвой (благодарю читателя, приславшего это фото). У нас больше (по Фрейду), что вызывает здоровый патриотизм. Там были Катюша и Андрюша. Интересно, а эту каким именем назвали? Я бы дал ей одно женское имя, по тому же принципу, как моряки дают женские имена ураганам. Именно эта пушка сдувала вражеские танки с поля (по легенде). Но чтобы скрыть потом этот малоприятный врагу факт, сделали акцент на героев-панфиловцев. Враг наверняка проработал ответный ход и надеялся сделать такое же оружие. Но... не успел. Или не смог. Это уже не важно, победителей не судят. В общем, ту янтарную комнату скорее всего разлили в Кёнигсберге на капсулы, потом эти капсулы с трофеями переехали в СССР, потом они исчезли в виде того самого золота Партии. Слышали, наверное.

А как вы думаете, что искал Гитлер в Заполярье, когда напал на Кольский полуостров? Думаете, как говорят официально, искал Гиперборею и портал, через который можно туда попасть? Может, где-то очень глубоко в душе он это и хотел найти, но главной целью было совсем не это. Наверное, это уже лишнее. Что-то я сегодня разболтался.

Ну а вот это как раз и есть тормоза Вейстингауза. Те самые тормоза, благодаря которым техническое развитие во всём мире прекратилось где-то лет на сто. Как вы уже поняли, все эти известные фирмы, включая современные, есть не что иное, как проекты глобалистов, направленные на извлечение прибыли путём продажи энергоносителей. Тех самых энергоносителей, которые находятся вокруг всех в совершенно свободном доступе. Надо только вспомнить, как их надо добыть.

И не зря тот самый Михаил Зощенко писал свои короткие рассказы, рассчитанные на маргинализированного читателя обывательского типа. Он прекрасно помнил ту самую войну, которую нам приподнесли потом как Первую мировую и Гражданскую. Мы очень сильно не знаем как про эти войны, так и про то, что было до них. Не исключено, что 20-е годы 20 века стали для России той самой перезагрузкой, после которой население начало жить с чистого листа и с чистой же памятью (если не считать ту "историю", которую дали изучить).

А всё же, как может пойти российская история, когда все сильные мира сего решат спрыгнуть с мировой нефти и перейти на сбор ренты с эфира? Каждый день идут новости, что нефтяная тема идёт в глубокий кризис. Рано или поздно подобный переход произойдёт. Спрогнозировать место России в этой картине мира сейчас сложно. Но можно однозначно сказать, что нешуточная схватка пойдёт за некоторые ныне ещё российские территории. Как вы поняли, первая в этом списке Калининградская область. Ещё в этом списке Мурманская область, территории ЛДНР (как ни странно), Дагестан, отдельные районы Киргизии, Тыва, Хакасия, Бурятия, Забайкальский край, Якутия, Магаданская область, Чукотка. Все прочие земли не будут иметь никакой ценности. Нефтяной пояс быстро вернётся туда, где он был ещё не более 100 лет назад.

Так что ждём, когда сломается этот самый тормоз Вейстингауза, и мы выйдем на платформу протрезвевшими. Почти по Зощенко.

Источник: https://www.tart-aria.info/tormoz-vejstingauza/